جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في كأس العرب 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2021 والمقرر لها في قطر، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يتأهب العالم العربي من المحيط إلى الخليج لبطولة كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر بالفترة بين أول ديسمبر المقبل إلى يوم 18 من الشهر نفسه.

منتخب مصر سيكون على رأس الذاهبين إلى الدوحة، وعينه على العودة إلى القاهرة بلقب جديد يضاف إلى سلسلة ألقابه التاريخية عندما يتعلق الأمر بكأس العرب.

صحيح أن مشاركة اللاعبين المحترفين في هذه البطولة لا يزال مجهولًا ولم يُحسم بعد، إلا أن مصر في كل الأحوال ستكون جاهزة بجيل قوي بقيادة المدرب حسام البدري وعينها على الذهاب بعيدًا في المنافسة العربية الهامة.

الفراعنة رفقة حسام البدري تمكنوا من بلوغ كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل، والبطولة العربية ستكون خير استعداد لهذا المعترك القاري الهام أيضًا.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب 2021 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة مصر في كأس العرب 2021

أسفرت قرعة كأس العرب 2021 عن وقوع مصر في مجموعة نارية بجوار بطل إفريقيا وأحد أقوى المنتخبات العربية مؤخرًا، الجزائر.

وسيتحدد الثنائي الآخر في المجموعة بناء على مباريات الملحق، حيث يصل الفائز من لبنان وجيبوتي، مع الفائز من ليبيا والسودان.

مجموعة مصر في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الفائز من لبنان وجيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من ليبيا والسودان 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021؟

حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن القنوات التي ستنقل بطولة كأس العرب 2021.

لكن بشكل عام يتوقع أن يتم نقل البطولة مجانًا عبر كافة القنوات والمنصات العربية.

جدول مباريات مصر في كأس العرب 2021