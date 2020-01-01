مواعيد المباريات وكل ما تريد معرفته عن كأس العرب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

تعرف على نظام بطولة كأس العرب للشباب في نسختها الثالثة وترتيب المجموعات والقنوات الناقلة..

تستعد ملاعب المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الثالثة من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي تنطلق في الفترة من 17 فبراير وحتى الخامس من مارس المقبل.

وتشهد نسخة 2020 من البطولة مشاركة 16 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث حرصت معظم المنتخبات العربية على المشاركة في ظل الاهتمام الكبير بالبطولة من جانب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

الغريب في النسخة الحالية هو مشاركة منتخبين من الـ16 غير عربيين، وهما مدغشقر والسنغال، حيث أوضح وديع الجرئ؛ مدير البطولة ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه تمت دعوة المنتخبين من أجل تنويع أساليب اللعب مما يعود بالفائدة على لاعبي العرب الشباب.

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تاريخ البطولة:

أقيم كأس العرب تحت 20 عامًا لأول مرة عام 2011 بمشاركة عشرة منتخبات، مقسمة على مجموعتين.

المجموعة الأولى كانت تضم: المغرب، سوريا، الجزائر، السودان وفلسطين.

المجموعة الثانية: السعودية، مصر، العراق، البحرين والكويت.

والتقى بها منتخبا أسود الأطلس والأخضر في النهائي بعدما احتلا المركز الأول في كل مجموعة، وتوجت المغرب باللقب بالفوز بركلات الترجيح 3-1، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

النسخة الثانية أقيمت عام 2012 بمشاركة 12 منتخبًا، مقسمة على ثلاث مجموعات..

المجموعة الأولى: السعودية - السودان - الكويت - الأردن.

المجموعة الثانية: الجزائر - ليبيا - موريتانيا - قطر.

المجموعة الثالثة: تونس - سوريا - المغرب - العراق.

وتوج نسور قرطاج باللقب بعدما تغلبوا في النهائي على المنتخب السعودي برباعية مقابل هدفين، ليخسر الأخضر اللقب رغم وصوله للنهائي في كل مرة.

نظام نسخة 2020:

كما تشهد النسخة الحالية مشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى، فإنها كذلك ستشهد صعود أول وثاني كل مجموعة لأول مرة، حيث تقام ربع نهائي ثم نصف نهائي وأخيرًا مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي، على عكس ما كان يحدث بالنسختين الماضيتين.

ترتيب مجموعات كأس العرب تحت 20 عامًا 2020: