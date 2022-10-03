ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.
هذا الموسم الثاني بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.
فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي نادي الخليج، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة العدالة والحدة صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط الفيصلي والأهلي والحزم.
أما عن الهابطين، فكانوا الخماسي الجبل والدرعية والنهضة والكوكب ويبشة، وصعد بدلاً منهم الرياض والعربي والقيصومة ليتقلص عدد الفرق المشاركة من 20 إلى 18 فريقًا.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23
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ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟
في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.
أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.
ما هي الكرة المستخدمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟
تم الإعلان عن الكرة المستخدمة في مسابقة دوري يلو السعودي والتي تمتلك مواصفات خاصة.
ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
الأخدود
5
4
0
1
10
4
+6
12
2
الحزم
6
3
2
1
12
7
+5
11
3
الجبلين
6
3
2
1
10
7
+3
11
4
الفيصلي
5
3
1
1
8
5
+3
10
5
القيصومة
6
2
4
0
8
6
+2
10
6
العربي
5
2
3
0
8
5
+3
9
7
الأهلي
5
2
2
1
5
3
+2
8
8
جدة
5
2
2
1
5
4
+1
8
9
الشعلة
5
2
1
2
6
4
+2
7
10
الخلود
5
2
1
2
6
4
+2
7
11
الساحل
5
1
3
1
5
6
-1
6
12
الرياض
5
2
0
3
5
8
-3
6
13
هجر
6
1
2
3
6
8
-2
5
14
أحد
5
1
2
2
2
5
-3
5
15
العروبة
5
1
2
2
4
8
-4
5
16
نجران
6
0
3
3
6
12
-6
3
17
القادسية
5
0
2
3
5
9
-4
2
18
العين
5
0
1
4
3
9
-6
1
ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟
تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة
جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
هجر - الحزم
الإثنين 3 أكتوبر 2022،
2-3
ملعب نادي هجر
القيصومة - الجبلين
الإثنين 3 أكتوبر 2022،
2-2
ملعب نادي الباطن
نجران - العين
الإثنين 3 أكتوبر 2022،
0-0
مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
القادسية - الرياض
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
-
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
أحد - العربي
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
-
ملعب نادي أحد
الأخدود - الشعلة
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
-
مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
الخلود - الساحل
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
-
ملعب نادي الحزم
العروبة - الفيصلي
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
-
ملعب نادي العروبة
جدة - الأهلي
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
-
الجوهرة المشعة
جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
العين - العروبة
الجمعة 16 سبتمبر 2022،
2-2
مدينة الملك سعود الرياضية
الأهلي - أحد
الجمعة 16 سبتمبر 2022،
0-3
الجوهرة المشعة
الرياض - نجران
السبت 17 سبتمبر 2022،
2-3
الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض
الجبلين - الأخدود
السبت 17 سبتمبر 2022،
0-2
الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
الحزم - الخلود
السبت 17 سبتمبر 2022،
1-1
نادي الحزم
الشعلة - القيصومة
الأحد 18 سبتمبر 2022،
1-0
نادي الشعلة
الفصلي - الساحل
الأحد 18 سبتمبر 2022،
1-1
مدينة المجمعة الرياضية
العربي - جدة
الأحد 18 سبتمبر 2022،
0-0
إدارة التعليم بعنيزة
القادسية - هجر
الأحد 18 سبتمبر 2022،
1-1
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
العروبة - الأهلي
الأحد 11 سبتمبر 2022،
0-0
|ملعب نادي العروبة
أحد - العين
الأحد 11 سبتمبر 2022،
0-1
|ملعب نادي أحد
نجران - الجبلين
الأحد 11 سبتمبر 2022،
3-1
|مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
هجر - الرياض
الإثنين 12 سبتمبر 2022،
1-0
|ملعب نادي هجر
القيصومة - الحزم
الإثنين 12 سبتمبر 2022،
1-1
|ملعب نادي الباطن
الخلود - العربي
الإثنين 12 سبتمبر 2022،
2-1
|ملعب نادي الحزم
الأخدود - الفيصلي
الإثنين 12 سبتمبر 2022،
1-2
|مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
الساحل - الشعلة
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
1-1
|ملعب نادي النهضة
جدة - القادسية
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
1-2
|ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية
جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
القادسية - العروبة
الإثنين 5 سبتمبر 2022،
2-1
|مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الحزم - نجران
الإثنين 5 سبتمبر 2022،
1-4
|ملعب نادي الحزم
الأهلي - الخلود
الإثنين 5 سبتمبر 2022،
0-1
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
الفيصلي - هجر
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
0-1
|مدينة المجمعة الرياضية
الجبلين - أحد
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
0-1
|استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
العين - القيصومة
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،
1-0
|مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية
الشعلة - جدة
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
2-1
|ملعب نادي الشعلة
العربي - الساحل
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
0-2
|ملعب إدارة التعليم
الرياض - الأخدود
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
3-0
|استاد الملك فهد الدولي
جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الساحل - العين
الإثنين 29 أغسطس 2022،
1-2
|مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
هجر - الشعلة
الإثنين 29 أغسطس 2022،
1-0
|ملعب نادي هجر
نجران - القادسية
الإثنين 29 أغسطس 2022،
1-1
|مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
القيصومة - العربي
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
2-2
|ملعب نادي الباطن
الخلود - الرياض
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
0-1
|ملعب نادي الحزم
العروبة - الحزم
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
2-0
|ملعب نادي العروبة
الأخدود - الأهلي
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
0-2
|مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
الفيصلي - الجبلين
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
1-3
|مدينة المجمعة الرياضية
جدة - أحد
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
1-1
|ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية
جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
العربي - هجر
الإثنين 22 أغسطس 2022،
2-2
ملعب إدارة التعليم بعنيزة
أحد - نجران
الإثنين 22 أغسطس 2022،
1-1
نادي أحد
الشعلة - العروبة
الإثنين 22 أغسطس 2022،
ألغيت
نادي الشعلة
العين - الخلود
الثلاثاء 22 أغسطس 2022،
3-0
ملعب نادي سدوس
الجبلين - الساحل
الثلاثاء 23 أغسطس 2022،
1-1
الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
القادسية - الأخدود
الثلاثاء 22 أغسطس 2022،
3-1
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الرياض - الفيصلي
الأربعاء 24 أغسطس 2022،
2-1
الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض
الحزم - جدة
الأربعاء 24 أغسطس 2022،
1-2
ملعب نادي الحزم
الأهلي - القيصومة
الأربعاء 24 أغسطس 2022،
1-1
الجوهرة المشعة
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