ترتيب الدوري السعودي 2020: النصر يسحق أبها والأهلي يحسم ديربي جدة

تعرف على ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوز الأهلي بديربي جدة على الاتحاد، وتعادل الهلال مع الفتح في إطار مباريات الجولة التاسعة

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري السعودي أكثر المواسم إثارةً على الإطلاق، فقد أدخلت عليه الهيئة الرياضية العديد من التغييرات والتعديلات التي أتت ثمارها حتى قبل انتهاء الموسم، ووضعت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قمة الدوريات العربية دون منازع، وذلك رغم تواجد دوريات عريقة في المنطقة على غرار الدوري المصري وغيره.

فاز النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الجار الهلال، وبذلك ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الغريم التقليدي والتعاون، ثم لحق بهم الأهلي بعد حصوله على المركز الرابع، أما في صراع القاع فقد ودع دوري المحترفين الموسم الماضي القادسية والباطن وأُحد، وصعد بدلاً منهم هذا الموسم ضمك والعدالة وأبها.

امتدت الإثارة الموسم الماضي إلى صراع هداف الدوري السعودي، فبعد أن كان الصراع منحصرًا في الدور الأول على بافيتيمبي جوميس وتاوامبا، دخل عبد الرزاق حمد الله الصراع بقوة ونجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفها عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020

كانت بداية الجولة التاسعة من الدوري السعودي بتعادل إيجابي بين الفيحاء والاتفاق، وفي ديربي جدة الذي كان قمة الجولة بين الأهلي والاتحاد انتصر الراقي بهدفين لهدف، أما مفاجأة الجولة حتى الآن فكانت تعثر الهلال أمام الفتح بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهدافٍ لمثلهم.

واصل الفيصلي أيضًا نجاحاته هذا الموسم، بعدما انتصر على متذيل الترتيب ضمك بهدفين نظيفين، ليرتقي إلى المركز الثالث ويواصل منازعته للكبار هذا الموسم، وفي الختام واجه النصر أبها وسحقه برباعيةٍ نظيفة وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 9 6 2 1 26 11 +15 20 2 النصر 8 5 2 1 11 2 +9 17 3 الأهلي 9 5 2 2 15 8 +7 17 4 الفيصلي 8 5 2 1 11 5 +6 17 5 الشباب 9 4 3 2 10 8 +2 15 6 الوحدة 9 5 0 4 10 10 0 15 7 الحزم 9 4 2 3 13 14 -1 14 8 التعاون 8 4 1 3 13 13 0 13 9 أبها 9 3 2 4 10 15 -5 11 10 الرائد 8 3 2 3 10 15 -5 11 11 الاتفاق 9 3 1 5 13 11 +2 10 12 الفيحاء 9 2 4 3 8 11 -3 10 13 الاتحاد 9 3 0 6 13 15 -2 9 14 العدالة 9 2 2 5 15 17 -2 8 15 الفتح 9 1 2 6 14 21 -7 5 16 ضمك 9 1 1 7 3 19 -16 4

نتائج مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة التاسعة