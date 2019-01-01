ترتيب الدوري الإيطالي 2019-2020 | يوفنتوس يتخطى بارما بصعوبة وإيموبيلي في صدارة الهدافين

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي 2019-2020 بعد نهاية الجولة الأولى

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت النسخة 118 من الدوري الإيطالي يوم السبت 24 أغسطس 2019 ميلاديًا 23 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المقرر أن يستمر حتى 24 مايو 2020.

فاز يوفنتوس بالنسخة السابقة من السيري آ للمرة 35 في تاريخه والثامنة على التوالي، وشهد الفريق تغيراتٍ كثيرة في سوق انتقالات الصيف الماضي، كانت أبرزها التعاقد مع ماوريسيو ساري كمدربًا للفريق بدلاً من ماسيميليانو أليجري الذي رحل بعد فشله في الحصول على دوري أبطال أوروبا، وضم المدافع الهولندي الواعد ماتييس دي ليخت بعد صراع مع كبار القارة العجوز.

من المتوقع أن يشهد الموسم الحالي من الدوري الإيطالي منافسةً شرسة على اللقب على عكس السنوات السابقة، فقد دعم الإنتر صفوفه بقوة وضم المدرب أندريا كونتي الذي أعاد يوفنتوس للحياة من جديد بلقب الكالتشيو 2011-12، كذلك لايزال نابولي محتفظًا بالقوام الأساسي لفريقه الذي يقوده أنشيلوتي منذ الموسم الماضي.

فاز فابيو كوالياريلا بلقب الهداف الموسم الماضي بعد منافسةً شرسة مع أكثر من مهاجم فذ، أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي سجل 21 هدفًا في أول مواسمه في إيطاليا، كذلك كريشتوف بيونتيك الذي هز الكالتشيو الموسم الماضي وسجل 22 هدفًا مع جنوى وميلان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

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ترتيب الدوري الإيطالي 2019-2020

افتتح يوفنتوس الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بالفوز على بارما بهدفٍ نظيف، ثم انتصر نابولي في قمة الجولة على فيورنتينا بصعوبةٍ بأربعة أهدافٍ لثلاثة، وسقط ميلان في مستهل مشواره على يد أودينيزي بهدفٍ نظيف.

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تعادل روما مع جنوى بثلاثة أهدافٍ لكلٍ منهما في مباراة مثيرة، وفي الختام واجه الإنتر ليتشي وسحقه برباعيةٍ نظيفة وضعته في قمة ترتيب الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الإنتر 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 لاتسيو 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 نابولي 1 1 0 0 4 3 +1 3 4 أتالانتا 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 تورينو 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 بريشيا 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 يوفنتوس 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 أودينيزي 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 جنوى 1 0 1 0 3 3 0 1 10 روما 1 0 1 0 3 3 0 1 11 بولونيا 1 0 1 0 1 1 0 1 12 هيلاس فيرونا 1 0 1 0 1 1 0 1 13 فيورنتينا 1 0 0 1 3 4 −1 0 14 سبال 1 0 0 1 2 3 −1 0 15 ساسوولو 1 0 0 1 1 2 −1 0 16 كالياري 1 0 0 1 0 1 −1 0 17 ميلان 1 0 0 1 0 1 −1 0 18 بارما 1 0 0 1 0 1 −1 0 19 سامبدوريا 1 0 0 1 0 3 −3 0 20 ليتشي 1 0 0 1 0 4 −4 0

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2019-2020

سجل تشيرو إيموبيلي هدفين من ثلاثية لاتسيو في شباك سامبدوريا، وهو نفس العدد الذي سجله إنسيني في شباك فيورنتينا، ومورييل في سبال، فأصبح الثلاثي في الصدارة مبكرًا مع نهاية الجولة الأولى.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

الترتيب اللاعب الأهداف =1 تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 2 =1 لورينزو إنسيني - نابولي 2 =1 لويس مورييل - أتالانتا 2 =4 رودريجو بيساو - أودينيزي 1 =4 أندريا بيلوتي - تورينو 1 =4 كيفن برينس بواتينج - فيورنتينا 1 =4 مارسيلو بروزوفيتش - الإنتر 1 =4 خوسيه كاييخون - نابولي 1 =4 أنطونيو كاندريفا - الإنتر 1 =4 فرانشيسكو كابوتو - ساسوولو 1 =4 جيورجيو كيليني - يوفنتوس 1 =4 خواكين كوريا - لاتسيو 1 =4 فيديريكو دي فرانشيسكو - سبال 1 =4 ألفريدو دوناروما - بريشيا 1 =4 إيدين دجيكو - روما 1

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2019-20: