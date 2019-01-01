مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، جدول الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 1 محرم 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع جولة جديدة رائعة وحماسية من جولات البريميرليج الذي بدأ بحماس قوي منذ الجولة الأولى.

شهدت الجولة الثالثة الكثير من المفاجأت والتي كانت من ضمنها خسارة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف بالأولد ترافورد ليستمر تقدم الشياطين الحُمر بخطوات ثابتة نحو المنحدر بإنتظام منقطع النظير، فعاشقي الريد ديفيلز لم يلبثوا أن يتخطوا التعادل مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية ليتفجأوا بالأسوأ، وعلى الجانب الآخر من المنافسة والمستوى أيضاً فقد شهدت الجولة السابقة الهزيمة الأولى لأرسنال في الدوري الإنجليزي على يد ليفربول بثلاثية أمتلك فيها صلاح نصيب الأسد برصيد هدفين، ليتوقف حماس الجانرز بعد أول أختبار صعب لهم في البريميرليج.

وكالعادة لا جديد يُسرد عن مباريات مانشستر سيتي الذي يرتدي زي الأبطال دائماً على الرغم من تعادله في الجولة الثانية أمام توتنهام إلا أن شخصية البطل التي أرتداها في السنوات السابقة ترغمه على تجاهل ما مضى ليحقق فوزه الثاني في البطولة على بورنموث بنتيجة (3-1)، وعلى النقيض فبعد تحقيق السبيرز تعادلاً هاماً وكبيراً في الجولة الثانية إلا أنه يعود ليخسر أمام نيو كاسيل بهدف دون رد، وتُعد أيضاً من المباراة الرائعة في الجولة السابقة مباراة تشيلسي ضد نورويتش سيتي والتي أنتهت لصالح البلوز بنتيجة (3-2)، فوز هام أكيد لأبناء المدرب فرانك لامبارد الذي يعاني بسبب حظر الانتقالات مما أرغمه على قيادة الفريق دون تدعيم دفاعي.

لامبارد يعترف بصعوبة المنافسة في دوري الأبطال بسبب العقوبة

في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي تنتظرنا أيضاً مباريات هامة بدءً من مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في إفتتاحية الجولة، والتي سيتبعها استضافة تشيلسي لشيفيلد يونايتد على استاد ستامفورد بريدج الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت سيفتح استاد الاتحاد أبوابة للقاء مانشستر سيتي وبرايتون، وفي مستوى آخر سيحل نورويتش سيتي الذي يقدم أداءً جيداً للغاية كونه حديث العهد في البريميرليج ضيفاً على وست هام، فهل سيتمر تيمو بوكي في الزخم التهديفي والأداء الرائع الذي قدمه في الجولات الثلاث السابقة؟

وفي نهاية اليوم الأول من البطولة سيحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي في السادسة والنصف مساءً على ملعب تورف مور قبل أن ندخل إلى اليوم الثاني والآخير من الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي والتي ستبدأ بمباراة وولفرهامبتون ضد واتفورد على ملعب جوديسون بارك، وفي ختام اليوم سنتابع أقوى مباريات الجولة والتي ستجمع جريحي الجولة السابقة أرسنال وتوتنهام في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر على ملعب الإمارات.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة الرابعة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ساوثهامبتون - مانشستر يونايتد ملعب ساينت ماري السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 كريستال بالاس - أستون فيلا استاد سيلهرت بارك السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كيفين فريند تشيلسي - شيفيلد يونايتد ستامفورد بريدج السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ستيوارت أتويل beIN SPORTS HD 11 نيوكاسل يونايتد - واتفورد سانت جيمس بارك السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 9 مانشستر سيتي - برايتون استاد الاتحاد السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2 وست هام - نورويتش سيتي ملعب لندن الأولمبي السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 12 ليستر سيتي - بورنموث كينج باور السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية بيتر بانكيس بيرنلي - ليفربول تورف مور السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية كريس كافانا beIN SPORTS HD 2 إيفرتون - وولفرهامبتون جوديسون بارك الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية أنتوني تيلور beIN SPORTS HD 2 أرسنال - توتنهام ملعب الإمارات الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2

مسيرة ريال مدريد وسلبية يوفنتوس وحصانة أنفيلد تتصدر المشهد قبل قرعة دوري الأبطال أبرز الغائبين عن الجولة الرابعة في البريميرليج:

للإصابة للإيقاف هيكتور بييرين - آرسنال فلورين أندوني - برايتون كونستانتينوس مافروبانوس - آرسنال لا يوجد كيران تيرني - آرسنال لا يوجد مسعود أوزيل - آرسنال لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد كالوم هودسون أودوي - تشيلسي لا يوجد جون فيليب جبامين - إيفرتون لا يوجد نابي كيتا - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد أليسون - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد بنجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد إيريك بايلي - مانشستر يونايتد لا يوجد تيموثي فوسو مينساه - مانشستر يونايتد لا يوجد أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد لا يوجد ريان سيسينون - توتنهام لا يوجد ديلي ألي - توتنهام لا يوجد جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي لا يوجد جون ستونز - مانشستر سيتي لا يوجد خوان فويث - توتنهام لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: