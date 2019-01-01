مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، جدول الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2019-20

ندى الشافعي

تنطلق الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 15 محرم 1441 هجريًا، وكما تعودنا سنكون على موعد مع إثارة وقوة في المباريات كما عودنا البريميرليج دائمًا.

ستكون الافتتاحية بمواجهة صعبة لليفربول وصيف الموسم الماضي ضد نيوكاسل، ولن يقبل زملاء محمد صلاح بأقل من الفوز الذي يضمن لهم مواصلة التحليق في قمة ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة.

تعثر مانشستر يونايتد من جديد في الجولة الماضية أمام ساوثامبتون العنيد، وسيكون هذا الأسبوع على موعد مع خضم قوي آخر هو ليستر سيتي المتوهج هذا الموسم بقيادة جيمي فاردي، أما تشيلسي فتنتظره مباراة صعبة أمام وولفرهامبتون البارع في مواجهة الكبار بفضل القيادة الفنية للبرتغالي نونو سانتو.

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قدم نورويتش سيتي هدية للدوري الإنجليزي هذا الموسم تدعى بوكي، والذي حصل على لاعب الشهر المنصرم في البريميرليج، وسيكون الأصفر الكناري هذا الأسبوع على موعد مع حامل اللقب مانشستر سيتي المطارد الأقرب لليفربول، والذي لن يرضى بأقل من الفوز حتى لا يبتعد عن الريدز.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة الخامسة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - نيوكاسل آنفيلد السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية أندريه مارينر beIN SPORTS HD 2 برايتون - بيرنلي استاد أميكس السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 8 مانشستر يونايتد - ليستر سيتي أولد ترافورد السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2 شيفيلد يونايتد - ساوثامبتون برامال لين السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية لي ماسون beIN SPORTS HD 7 توتنهام - كريستال بالاس استاد توتنهام السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كريج بوسون beIN SPORTS HD 1 وولفرهامبتون - تشيلسي استاد مولينييه السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 3 نورويتش سيتي - مانشستر سيتي كارو رود السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD 2 بورنموث - إيفرتون استاد فيتاليتي الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 واتفورد - آرسنال فيكاراج رود الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - وست هام فيلا بارك الإثنين 16 سبتمبر 2019،

17 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2

مسيرة ريال مدريد وسلبية يوفنتوس وحصانة أنفيلد تتصدر المشهد قبل قرعة دوري الأبطال أبرز الغائبين عن الجولة الخامسة في البريميرليج:

للإصابة للإيقاف هيكتور بييرين - آرسنال محمود تريزيجه - أستون فيلا كونستانتينوس مافروبانوس - آرسنال كيفن دانسو - ساوثامبتون كيران تيرني - آرسنال ويلي بولي - وولفرهامبتون أليكساندر لاكازيت - آرسنال لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد كالوم هودسون أودوي - تشيلسي لا يوجد آيميريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد نابي كيتا - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد أليسون - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد بنجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد إيريك بايلي - مانشستر يونايتد لا يوجد تيموثي فوسو مينساه - مانشستر يونايتد لا يوجد أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد لا يوجد ريان سيسينون - توتنهام لا يوجد جيوفاني لوتشيلسو - توتنهام لا يوجد ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد لا يوجد لوك شاو - مانشستر يونايتد لا يوجد خوان فويث - توتنهام لا يوجد نجولو كانتي - تشيلسي لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: