مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، جدول الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي 2019-2020

أحمد رضوان | تويتر

تنطلق الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم 17 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 16 ذو الحجة 1440 هجريًا، وستكون البداية في ملعب الإمارات بلندن عندما يستضيف آرسنال بيرنلي، في مواجهة سيسعى من خلالها الجانرز إلى دك حصون واحدًا من أعند فرق البريميرليج منذ صعوده.

سيحل ليفربول ضيفًا على ساوثامبتون الجريح من خسارته بالثلاثة في الجولة الأولى في اليوم الأول، وسيسعى يورجن كلوب إلى استثمار فوز صلاح وزملائه بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الذي كان أفضل، ومواصلة صحوة الانطلاقة القوية في الدوري التي كانت على حساب نورويتش الصاعد حديثًا في الجولة الأولى.

ستكون أمام تريزيجيه والمحمدي مهمة صعبة في نفس توقيت مباراة زميلهم في المنتخب المصري ضد القديسين، حيث سيواجه فريقهما أستون فيلا العائد للدوري الممتاز بعد غياب فريقًا أصبح متمرسًا في البريميرليج هو بورنموث، وسيكون عليهما نسيان جراح الهزيمة من توتنهام في الجولة الافتتاحية وتقديم نفس المستوى الذي كاد أن يهديهم الفوز لولا خبرة الديوك وحسم هاري كين.

قمة هذه الجولة ستجمع بين مانشستر سيتي والسبيرز، وستكون هذه المواجهة ثأرية للأزرق السماوي الذي خرج من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب اللندني المرشح بقوة للمنافسة على الدوري هذا الموسم، والذي نجح في إيقاف ماكينة جوارديولا التي لا تهدأ في الموسم الماضي، ومثل وقتها بوتشيتينو حجر العثرة الوحيد الذي منع الفيلسوف من الفوز بجميع ألقاب الموسم.

لن تنتهي إثارة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي عند هذا الحد، ففي اليوم الثاني من الأسبوع سيستضيف تشيلسي ليستر سيتي، في مباراة تعتبر حاسمة بالنسبة للأسود خاصةً مدربهم لامبارد الذي سُحق في الجولة السابقة من مانشستر يونايتد بالأربعة، فإما العودة بالتهام الثعالب أو مواصلة السقوط وإدخال الشك في نفوس الأنصار بل واللاعبين في أسطورتهم وفريقهم.

في الختام سيحل الشياطين الحمر ضيوفًا على عقدتهم في الموسم الماضي وولفرهامبتون، ورغم بدايتهم المذهلة بالفوز على الأزرق اللندني بالأربعة، ستكون هذه المباراة الاختبار الحقيقي الذي لن يقبل الفشل، فأي نتيجة غير الفوز ستودي بموسم الفريق الأحمر إلى الجحيم، فوقتها سيرى المتابعون لاسيما المحبون أن لاشئ تغير رغم جلب عناصر من شأنها سد الثغرات الكثيرة التي ظهرت في الفريق الموسم الماضي.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الثانية، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-2020 - الجولة الثانية:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة آرسنال - بيرنلي استاد الإمارات السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

13:30 مصر، 14:30 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - بورنموث فيلا بارك السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 7 برايتون - وست هام استاد أميكس السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنتوني تيلور beIN SPORTS HD 8 إيفرتون - واتفورد جوديسون بارك السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية لي ماسون beIN SPORTS HD 1 نورويتش سيتي - نيوكاسل كارو رود السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ستيوارت آتويل beIN SPORTS HD 4 ساوثامبتون - ليفربول استاد سانت ماري السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أندريه مارينر beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - توتنهام استاد الاتحاد السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

18:30 مصر، 19:30 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس برامال لين الأحد 18 أغسطس 2019،

17 ذو الحجة 1440،

15:00 مصر، 16:00 السعودية دافيد كوت beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - ليستر سيتي ستامفورد بريدج الأحد 18 أغسطس 2019،

17 ذو الحجة 1440،

17:30 مصر، 18:30 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد استاد مولينييه الإثنين 19 أغسطس 2019،

18 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية جون موس beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة الثانية في البريميرليج:

للإصابة للإيقاف هيكتور بييرين - آرسنال هيونج مين سون - توتنهام كونستانتينوس مافروبانوس - آرسنال مورجان شنايدرلين - إيفرتون كيران تيرني - آرسنال لا يوجد روب هولدينج - آرسنال لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد كالوم هودسون أودوي - تشيلسي لا يوجد أندرياس كريستنسين - تشيلسي لا يوجد نابي كيتا - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد أليسون - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد بنجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد إيريك بايلي - مانشستر يونايتد لا يوجد تيموثي فوسو مينساه - مانشستر يونايتد لا يوجد أليكسيس سانشيز - مانشستر يونايتد لا يوجد ريان سيسينون - توتنهام لا يوجد بن دافيز - توتنهام لا يوجد ديلي آلي - توتنهام لا يوجد خوان فويث - توتنهام لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020: