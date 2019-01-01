مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، جدول الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ذو الحجة 1440 هجريًا، وستكون البداية في ملعب فيلا بارك حيث يستضيف أستون فيلا الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز فريق إيفرتون، وسيكون أمام تريزيجية والمحمدي مهمة صعبة بعد هزيمتهم في الجولتين الافتتاحيتين من الدوري.

ثم سنكون على موعد مع 6 مباريات في اليوم التالي من بداية الجولة والتي سيفتتحها تشيلسي الذي سيحل ضيفاً على نورويتش سيتي في الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، ويسعى البلوز لإستعادة توازنهم بعد حصدهم لنقطة واحدة من الجولتين السابقتين بعد هزيمة ثقيلة من مانشستر يونايتد تلتها تعادل إيجابي مع ليستر سيتي.

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كما سيستضيف الشياطين الحُمر فريق كريستال بالاس على ملعب الأولد ترافورد، ويُذكر أن الريد ديفيلز قد خرج متعادلاً في المباراة الختامية للجولة الثانية أمام وولفرهامبتون، وفي ختام يوم السبت سنكون على موعد لمشاهدة مباراة قمة الجولة والتي ستجمع بين ليفربول وأرسنال على استاد الأنفيلد لتحديد متصدر الدوري مؤقتاً بعد حصد كلا الفريقين لـ6 نقاط وأنفرادهم بالصدارة مع فارق التهديف لصالح الريدز.

ولن تتوقف إثارة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على هذا الحد ففي اليوم الختامي للجولة وهو يوم الأحد 25 أغسطس سيحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً كعادته على بورنموث في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سيستضيف توتنهام نيوكاسيل يونايتد في الخامسة والنصف، وجدير بالذكر أن السيتيسينز والسبيرز قد تعادلاً بنتيجة (2-2) في مباراة غاية في القوة ضمن الجولة الثانية.

وفي ختام مباريات الجولة سيستضيف الذئاب نادي بيرنلي على استاد مولينيو، وكما تعودنا في السنوات القليلة السابقة على الأداء الرائع الذي يقدمه وولفرهامبتون فقد استطاع هذا الموسم أن يحصد نقطتين من تعادلين مع كلً من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد ومن المتوقع ان نرى منهم المزيد.

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ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة الثالثة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أستون فيلا - إيفرتون فيلا بارك الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 نورويتش - تشيلسي كارو رود السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

13:30 مصر، 14:30 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2 برايتون - ساوثهامبتون ملعب فالمر السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كيفين فريند مانشستر يونايتد - كريستال بالاس أولد ترافورد السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 واتفورد - وست هام فيكارج رود السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كريس كافاناج شيفيلد يونايتد - ليستر سيتي برامال لين السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أندرو مادلي ليفربول - أرسنال أنفيلد السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أنتوني تيلور beIN SPORTS HD 2 بورنموث - مانشستر سيتي دين كورت الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

15:00 مصر، 16:00 السعودية أندريه مارينر beIN SPORTS HD 2 توتنهام - نيوكاسيل توتنهام هوتسبير الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

17:30 مصر، 18:30 السعودية مايك دين وولفرهامبتون - بيرنلي مولينيو الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

17:30 مصر، 18:30 السعودية كريج باوسن

أين أفضل لاعب في مانشستر سيتي؟ ردود غاضبة على تجاهل محرز أمام توتنهام أبرز الغائبين عن الجولة الثالثة في البريميرليج:

للإصابة للإيقاف هيكتور بييرين - آرسنال مورجان شنايدرلين - إيفرتون كونستانتينوس مافروبانوس - آرسنال لا يوجد كيران تيرني - آرسنال لا يوجد روب هولدينج - آرسنال لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد كالوم هودسون أودوي - تشيلسي لا يوجد لوكاس دينييه - إيفرتون لا يوجد نابي كيتا - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد أليسون - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد بنجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد إيريك بايلي - مانشستر يونايتد لا يوجد تيموثي فوسو مينساه - مانشستر يونايتد لا يوجد أليكسيس سانشيز - مانشستر يونايتد لا يوجد ريان سيسينون - توتنهام لا يوجد بن دافيز - توتنهام لا يوجد ليتون باينز - إيفرتون لا يوجد فابيان ديلف - إيفرتون لا يوجد خوان فويث - توتنهام لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: