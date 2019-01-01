مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، القنوات، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2019-20 يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 صفر 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع جولة جديدة رائعة وحماسية من جولات البريميرليج الذي بدأ بحماس قوي منذ جولاته الأولى.

شهدت الجولة السابقة مفاجأة من العيار الثقيل، وهي هزيمة مانشستر سيتي على يد وولفرهامبتون بهدفين دون رد، لتصبح الهزيمة الثانية للسيتيسينز في الدوري هذا الموسم بعد هزيمتهم أمام نورويتش سيتي في الجولة الخامسة، وعلى النقيض استطاع ليفربول أن يُحقق انتصاره الثامن على التوالي في البريميرليج بعد انتصاره على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في حين أن مانشستر يونايتد مستمر في نتائجة السيئة حيث تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السابقة.

يفتتح إيفرتون الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2019-20، حيث سيستضيف وست هام على ملعب جوديسون بارك، وفي الرابعة مساءً يحل واتفورد ضيفاً على توتنهام الخارج من هزيمة ثقيلة في الجولة السابقة أمام برايتون بثلاثية نظيفة، وفي نفس التوقيت سيستضيف تشيلسي فريق نيوكاسل المنتشي من الانتصار الأخير على الشياطين الحُمر.

وفي ختام اليوم الأول من الجولة سيحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على كريستال بالاس في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيستضيف اللقاء ملعب سيلهرست بارك.

وفي قمة مواجهات الجولة سنتابع مباراة ليفربول والريد ديفيلز عندما يحل الريدز ضيفاً على ملعب أولد ترافورد في الخامسة والنصف مساءً من يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، بينما سيخوض أرسنال المباراة الختامية في الجولة يوم الإثنين 21 أكتوبر عندما يحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد على ملعب ملعب برامول لين.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة، الحكام، الغيابات وأكثر من ذلك.

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة التاسعة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إيفرتون - وست هام جوديسون بارك السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - برايتون ملعب فيلا بارك السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية دايفيد كوت beIN SPORTS HD 7 توتنهام - واتفورد توتنهام هوتسبر السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كريس كافانا beIN SPORTS HD 1 وولفرهامبتون - ساوثهامبتون استاد مولينيو السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية بيتر بانكس beIN SPORTS HD 12 تشيلسي - نيوكاسل يونايتد ستامفورد بريدج السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أندري مارينر beIN SPORTS HD 2 بورنموث - نورويتش سيتي دين كورت السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية لي ماسون beIN SPORTS HD 9 ليستر سيتي - بيرنلي كينج باور السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 8 كرسيتال بالاس - مانشستر سيتي سيلهرست بارك السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد - ليفربول أولد ترافورد الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية مارتين أتكينسون beIN SPORTS HD 2 شيفيلد يونايتد - أرسنال برامول لين الإثنين 21 أكتوبر 2019،

22 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2

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للإصابة للإيقاف ألكسندر لاكازيت - آرسنال سيموس كولمان - إيفرتون ريس نيلسون - آرسنال إسحاق هايدن - نيوكاسل يونايتد نجولو كانتي - تشيلسي لا يوجد إيمرسون بالميري - تشيلسي لا يوجد أندرياس كريستنسن - تشيلسي لا يوجد جون فيليب جبامين - إيفرتون لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد جون ستونز - مانشستر سيتي لا يوجد كيفين دي بروينه - مانشستر سيتي لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد لا يوجد دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد لا يوجد

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20 قبل الجولة التاسعة: