ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020 | بلد الوليد يسقط ريال مدريد وجريزمان وبنزيمة في صدارة الهدافين

تعرف على ترتيب فرق وهدافي الدوري الإسباني 2019-2020 بعد نهاية الجولة الثانية

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت النسخة 89 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 16 أغسطس 2019 ميلاديًا 15 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المتوقع أن يكون الموسم الحالي أكثر إثارةً من ذي قبل بعد التطور الكبير الذي ظهر عليه أتلتيكو مدريد في مباريات الإعداد للموسم الجديد، وإبرامه العديد من الصفقات في سوق الانتقالات.

كان ميركاتو الليجا الصيفي مثيرًا جدًا وشهد تحركًا كبيرًا خاصةً من طرف ريال مدريد الذي ضم هازارد من تشيلسي ويوفيتش وميندي وغيرهم، ولم يقف برشلونة مكتوف الأيدي، بل تحرك نحو الروخيبلانكوس وضم منه نجمه الفرنسي جريزمان، والذي عوضه سيميوني بالبرتغالي جواو فليكس.

فاز البلاوجرانا بالنسخة السابقة من الدوري الإسباني بعد أن جمع 87 نقطة، وكان الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد الذي حصل على المركز الثاني 11 نقطة، أما ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة فقد حصل على المركز الثالث، وأكمل المربع الذهبي المتأهل لدوري أبطال أوروبا فالنسيا.

غرد ليونيل ميسي وحيدًا في صدارة جدول ترتيب هدافي الليجا الموسم الماضي بعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس، وحصل على لقب الهداف بعد أن سجل 36 هدفًا، وجاء خلفه الثنائي لويس سواريز وكريم بنزيمه برصيد 21 هدفًا لكلٍ منهما.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

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ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020

كانت بداية الجولة الثانية من الدوري الإسباني يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ذو الحجة 1440 هجريًا، وكانت البداية بمواجهة بين إشبيلية وغرناطة انتهت بانتصار الفريق الأندلسي بهدفٍ نظيف.

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تعادل ريال مدريد مع بلد الوليد في اليوم الثاني من الجولة وأصبح رصيده 4 نقاط، أما أتلتيكو مدريد فقد انتصر على ليجانيس بهدفٍ نظيف واحتفظ بالصدارة، أما برشلونة فقد فاز بالخمسة على ريال بتيس وحصد أول 3 نقاطٍ له هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إشبيلية 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 أتلتيكو مدريد 2 2 0 0 2 0 +2 6 3 ريال مدريد 2 1 1 0 4 2 +2 4 4 بلد الوليد 2 1 1 0 3 2 +1 4 5 أتلتيك بلباو 2 1 1 0 2 1 +1 4 6 ريال سوسيداد 2 1 1 0 2 1 +1 4 7 أوساسونا 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 ألافيس 2 1 1 0 1 0 +1 4 9 برشلونة 2 1 0 1 5 3 +2 3 10 ليفانتي 2 1 0 1 2 2 0 3 11 ريال مايوركا 2 1 0 1 2 2 0 3 12 سيلتا فيجو 2 1 0 1 2 3 −1 3 13 فياريال 2 0 1 1 5 6 −1 1 14 غرناطة 2 0 1 1 4 5 −1 1 15 خيتافي 2 0 1 1 1 2 −1 1 16 إيبار 2 0 1 1 1 2 −1 1 17 فالنسيا 2 0 1 1 1 2 −1 1 18 إسبانيول 2 0 1 1 0 2 −2 1 19 ليجانيس 2 0 0 2 0 2 −2 0 20 ريال بتيس 2 0 0 2 3 7 −4 0

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020

سجل أنطوان جريزمان هدفين من خماسية برشلونة في شباك ريال بتيس وأصبح في الصدارة رفقة مورون، بنزيمة، مارتي، مورينو وجوارديولا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

الترتيب اللاعب الأهداف =1 لورين مورون - ريال بتيس 2 =1 كريم بنزيمه - ريال مدريد 2 =1 أنطوان جريزمان - برشلونة 2 =1 روجر مارتي - ليفانتي 2 =1 جيرارد مورينو - فياريال 2 =1 سيرجي جوارديولا - بلد الوليد 2 =7 سيرخيو ريجيلون - إشبيلية 1 =7 موي جوميز - فياريال 1 =7 سانتي كازورلا - فياريال 1 =7 أوسكار بلانو - بلد الوليد 1 =7 روبيرتو سولدادو - غرناطة 1 =7 إيكر لوسادا - سيلتا فيجو 1 =7 أرتورو فيدال - برشلونة 1 =7 أريتز أدوريز - أتلتيك بلباو 1 =7 لوكاس فاسكيز - ريال مدريد 1

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2019-20: