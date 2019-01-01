ترامب يستعين بكريستيانو رونالدو للرد على دعوى المساواة بين الجنسين في كرة القدم

دونالد ترامب يبرر الفارق في أموال كرة القدم بأن كريستيانو رونالدو يستقطب آلاف البشر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفارق في الأجور بين كرة القدم النسائية ونظيرتها الذكورية يرجع إلى أسباب اقتصادية.

وكانت نجمات المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية قد قدمن دعوة قضائية ضد التمييز الواقع على كرة القدم النسائية.

وتزعم هذه الحملة كل من أليكس مورجان، وميجان رابوين، وكارلي لويد، وبيكى ساويربرون، زاعمين أن كرة القدم الأمريكية دفعت فقط خدمة شفهية للمساواة بين الجنسين، بينما تستمر في ممارسة التمييز القائم على النوع ضد اللاعبات"

ويحصل نجم برشلونة وأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي على 84 مليون دولار سنويًا من راتبه وعلاواته وصفقاته التجارية، وهو ما يقرب من ضعف الدخل السنوي المجمع لـ 1639 لاعبة كرة قدم في الدوريات السبعة الأولى، والتي تصل إلى 42.6 مليون دولار.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

ورد دونالد ترامب على هذا الادعاء بأن الفارق الضخم في الأجور يرجع إلى أسباب اقتصادية تتحكم في العوائد المادية للعبة بشكل عام.

وقال ترامب: "أعرف أن النجوم في كرة القدم من الرجال يحصلون على أموال كثيرة، ولكن مثلًا كريستيانو رونالدو يرتفع أجره لأنه يجذب الآلاف من البشر"

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يذكر أن منتخب أمريكا قد وصل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات بعد تغلبه بالأمس على سيدات إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد.