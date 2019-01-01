تراشق بين الجماهير المصرية والجزائرية عقب تعادل نيجيريا

هدف التعادل يشعل الاجواء..

نجح المنتخب النيجيري في إدراك التعادل أمام نظيره الجزائري في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

جاء ذلك بتوقيع أوديون إيجالو هداف البطولة حتى الآن، بركلة جزاء في الدقيقة 73، إثر لمسة يد ضد عيسى مندي.

الهدف أثار حالة غريبة في المدرجات، فرغم احتفال عدد كبير من الجماهير المصرية بهدف الجزائر الأول الذي سجله إيكونج في مرماه في الدقيقة 40، إلا أن البعض الآخر احتفل بهدف نيجيريا.

هدف ⚽️ هداف البطولة، أوديون إيغالو يسجل التعادل للمنتخب النيجيري من ضربة جزاء.



🇳🇬 1 - 1 🇩🇿 #beINAFCON #AFCON2019https://t.co/bd5Hu2cixq — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٤ يوليو ٢٠١٩

هذا الاحتفال أثار حفيظة الجمهور الجزائري المتواجد بجواره، لتحتد المشاحنة وصولاً إلى التراشق بزجاجات المياه الفارغة.

يذكر أن السنغال بانتظار الفائز من تلك المواجهة في نهائي كان 2019.