تراجع واستسلام .. مانشيني: لم أقل أن السعودية لن تُحقق لقب آسيا!

المدرب الإيطالي تحدث كذلك عن أفضل لاعبي المنتخب

Tod

تراجع روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودي عن تصريحاته الأخيرة حول المرشحين للفوز بكأس آسيا 2023، والتي استبعد خلالها الأخضر من القائمة.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب الإيطالي رشح منتخبات إيران وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان للمنافسة على اللقب القاري، مشرًا إلى أنهم في مستوى أعلى من بقية المنتخبات في البطولة، وهو ما أثار الكثير من الجدل والاستياء ضده، حتى أن البعض طالبه بالتركيز على التدريبات فقط وترك التصريحات لأخد آخر.

مانشيني وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تايلاند مساء غدٍ في الجولة الختامية لدور المجموعات سُئل عن تصريحاته تلك، فما كان منه إلا أن نفى قوله أن السعودية غير مرشحة للقب أو أن المنتخب لا يسعى لتحقيقه.

إذ قال "لا أعلم من اخترع تلك الأقاويل، أنا لم أقل ذلك وأنتم من اخترعه! ما قلته أن اليابان وإيران وأستراليا وكوريا هو في المستوى الأعلى في التصنيف والمرشحون للفوز باللقب، لكني لم أقل أبدًا أننا لن نحققه".

المدرب المتوج بيورو 2020 مع إيطاليا أشاد خلال المؤتمر بمدافع الهلال سعود عبد الحميد مؤكدًا أنه أفضل لاعبي المنتخب من الجانب البدني، كما شدد على ترحيب الأخضر بمواجهة أي فريق في المراحل القادمة، مشيرًا إلى أن جميع المباريات صعبة والباحث عن اللقب عليه خوضها جميعًا.

يُشار إلى أن الأخضر حجز مقعده رسميًا في دور الـ16 بانتصاره في الجولة الماضية على قيزغيستان بثنائية محمد كنو وفيصل الغامدي.

Tod