تراجع نجوم برشلونة عن حضور اجتماع تخفيض الرواتب، وحكومة كتالونيا تحرج الإدارة

نجوم برشلونة يتخذون قرارًا بعدم الحضور لاجتماع مناقشة تخفيض الرواتب مع الإدارة وحكومة كتالونيا تقر موعد تصويت سحب الثقة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نجوم نادي برشلونة قرروا عدم حضور اجتماع مناقشة تخفيض الرواتب الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن نجوم النادي سيتركوا الأمر للمحامين بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة أن نجوم برشلونة لديهم قلق فيما يتعلق بمدى التزام النادي والضمانات التي سيمنحها إياهم في ذلك الشأن.

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في نفس الوقت لن يسافر جوسيب ماريا بارتوميو اليوم الثلاثاء لمدينة تورينو للتحضير لمواجهة الفريق ضد تورينو وسيبقى لحضور عدة اجتماعات.

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وأعلن حكومة كتالونيا في بيان رسمي أنها لا تعارض فكرة إقامة تصويت سحب الثقة من إدارة النادي في الأول والثاني من نوفمبر بملعب كامب نو، ورفضت بشكل واضح طلب بارتوميو بتأجيل التصويت.

وكانت إدارة النادي قد طلبت تأجيل التصويت على أن يقام في حوالي 21 مقرًا مختلفًا للتقليل من الكثافة العددية للحاضرين للحفاظ على التباعد المجتمعي.

جدير بالذكر أن بارتوميو كان قد أكد في تصريحات بالأمس أنه لم يفكر مطلقًا في الاستقالة من إدارة النادي الكتالوني.