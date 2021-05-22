تذكرة مجانية وأطباق حلويات .. عرض برتغالي طريف لبوفون

العروض تبدأ ولكن..

قدم نادي بيلينينسيش البرتغالي عرضَا لطيفًا للحارس الدولي الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون بعدما أعلن رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

بوفون أكد أنه مستمر في الملاعب ولن يعتزل خلال الصيف الجاري، وذلك بعد رسالة وداع قدمها ليوفنتوس وجماهيره بعد مسيرة تاريخية تخللتها فقط سنة واحدة في باريس سان جيرمان.

قال بوفون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يقيم خياراته بعد تأكيد رحيله عن يوفنتوس، والآن، بدأت العروض في الوصول ولكن بشكل طريف بعض الشيء.

وقال الحارس صاحب الـ 34 عامًا: "إذا كان هناك شخص أكثر جنونًا مني فليتصل بي ويعرض عليّ شيئًا أكثر روع ، فسوف أتبع ذلك الشخص، لأن هذا الجنون هو كل ما تدور حوله الحياة".

وفي ذلك السياق، قدم النادي البرتغالي بيلينينسيش عرضًا لجيانلويجي بوفون يتضمن أطباق الحلويات وتذكرة دخول إلى المتحف الخاص بالنادي بالإضافة إلى إقامة مجانية.

بيلينينسيش الآن بات في طي النسيان بالنسبة لكرة القدم البرتغالية، حيث فاز النادي بالدوري البرتغالي في أربع مناسبات سابقة، لكنه أُعلن إفلاسه في 2018 وتراجع إلى الدرجة السابعة.

وفيما يخص العرض المقدم لجيانلويجي بوفون جاء في الرسالة التي حاول بها النادي إغراء الحارس الإيطالي: "سمعنا أنك تبحث عن تحدٍ جديد وتتقبل الاستماع إلى عرض مجنون ومحفز ".

وأضاف: "لذلك، قررنا أن نقدم لك شيئًا لا يقاو،: ماذا عن الانتقال إلى لشبونة ومساعدتنا على العودة بسرعة إلى مكاننا في كرة القدم البرتغالية، والصعود إلى الدوري الممتاز مرة أخرى"

وتابع: "لدينا منزل لرياضيينا، إنها مساحة متواضعة، لكن الجميع متاحون لمنحك سريرًا خاصًا بهم، بالطبع، يمكنك دائمًا اختيار منزل يطل على نهر تاجوس، لكن الأمر متروك لك.

وأردف"في العقد لن نفشل في تضمين تصريح مرور سنوي واحد لـ MAAT (هل تعرف بالفعل هذا العمل الفني في الهندسة المعمارية؟). وتذكرة عائلية واحدة أسبوعيًا، لزيارة متحف النادي، والنصب التذكاري للاكتشافات، وبرج بيليم، ودير جيرونيموس، وهما آخر موقعين من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

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وأكد العرض: "سيشمل العقد أيضًا ستة أطباق من Pasteis de Belem أسبوعيًا وهي من أشهر أطباق الحلويات البرتغالية، والتي ستستمتع بها بالتأكيد دون تغيير نظامك الغذائي."