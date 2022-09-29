تذكرا كارثة هيلزبورو.. انتحار مشجعين لليفربول بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا!

تداعيات التنظيم الكارثي لنهائي دوري أبطال أوروبا لا تزال مستمرة

الأحداث التي وقعت في محيط ملعب فرنسا في ضاحية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو 2022 حين استقبل الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، يبدو أن تداعياتها ذهبت إلى مناحٍ خطيرة.

فقد أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلًا عن بيتر سكارف، رئيس ما يعرف بـ"تحالف دعم الناجين في هيلزبورو" أن مشجعين لليفربول انتحرا بسبب ما حصل في محيط ملعب فرنسا.

تذكروا الكارثة!

التحالف الذي يركز على إحياء ذكرى كارثة هيلزبورو عام 1989 والتي راح ضحيتها عشرات المشجعين لليفربول، أكد رئيسه أن 150 من مشجعي ليفربول شعروا أنهم يخوضون نفس التجربة التي مروا بها من قبل، مما تسبب لهم في مشكلات نفسية كبيرة، أدت في طياتها إلى انتحار اثنين منهم.

الاحتشاد الكبير خارج ملعب المباراة أجلها لنصف ساعة، وأشعر مشجعي ليفربول بأن سيناريو 1989 الكارثي سيتكرر.

وقال سكارف في مؤتمر صحفي نظمه الإثنين حول الأمر: "لا يمكنني إعطاء الكثير من التفاصيل حول عمليتي الانتحار حيث لا تزال التحقيقات جارية، باستثناء أن واحدة حدثت بعد حوالي أسبوع من نهائي سان دوني والأخرى الأسبوع الماضي".

وأضاف: "عمر الضحايا بين 52 و 63 عامًا ولا شك في أنهم ارتكبوا هذا السلوك الذي لا يمكن إصلاحه لأن نهائي دوري أبطال أوروبا أعادهم إلى صدمة عام 1989 التي اعتقدوا أنهم تغلبوا عليها بالفعل".

الجدير بالذكر أن دولة فرنسا نفسها اعترفت بفشلها في توفير الأمن الكافي لتنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا، خصوصًا فيما يتعلق بضبط دخول مشجعي ليفربول إلى المدرجات.