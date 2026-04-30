كيفية شراء تذاكر PFL MENA 9 "فخر العرب" في دبي: المواعيد والأسعار وكل ما تريد معرفته

تستعد رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) لإحداث ثورة في عالم الفنون القتالية المختلطة بالشرق الأوسط، حيث تأتي فعالية PFL MENA 9: "فخر العرب" لتكون انطلاقة موسم 2026 في قلب دبي. هذا الحدث لا يمثل مجرد نزالات عادية، بل هو لحظة مفصلية تجمع نخبة المقاتلين من 11 دولة عربية للتنافس في نظام دوري فريد يمنح الفائزين جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار. ومع تحول دبي إلى عاصمة عالمية للرياضة، يبرز دوري MENA كمنصة ذهبية للمواهب المحلية لإثبات جدارتهم داخل القفص الذكي والوصول إلى المجد العالمي.

تأمين مكانك في هذا الحدث التاريخي هو أولوية لكل مشجع حقيقي، خاصة مع توافر تذاكر بأسعار اقتصادية تبدأ من 35 درهماً فقط. نحن في جول نضمن لك البقاء في قلب الحدث؛ حيث جمعنا لك كل المعلومات حول كيفية اقتناص أفضل المقاعد، وخطوات الحجز الرسمية، وكيفية عيش تجربة "فخر العرب" لحظة بلحظة. إليك طريقك المختصر لتأمين تذاكر PFL MENA 9 الآن قبل فوات الأوان.

موعد PFL MENA 9 فخر العرب في دبي

من المقرر إقامة الفعالية في أمسية يوم الأحد، حيث تفتح "كوكا كولا أرينا" أبوابها للجماهير لتعيش تجربة قتالية متكاملة تبدأ بالنزالات التمهيدية وتصل لذروتها مع المواجهات الرئيسية الكبرى.

التاريخ والوقت الحدث الموقع الحجز الرسمي الأحد، 24 مايو 2026 (5:00 مساءً) PFL MENA 9: فخر العرب كوكا كولا أرينا، دبي احجز عبر Platinumlist

ماذا تنتظر في ليلة "فخر العرب"؟

استعد لمستوى جديد من الإثارة؛ حيث يجمع PFL MENA 9 بين الإنتاج الفني الضخم والنزالات المصيرية. في الحدث الرئيسي، يعود المقاتل الإماراتي التاريخي محمد يحيى، الملقب بـ "المحارب الإماراتي"، ليخوض أولى نزالاته في PFL على أرضه وبين جمهوره في مواجهة نارية ضد التونسي مهدي سعيدي. محمد يحيى، الذي يُعد أول إماراتي يطأ حلبات UFC، يسعى الآن لتأكيد سيادته في وزن الريشة أمام حشد دبي الصاخب.

ولا تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل تشهد الليلة الظهور الأول والمترقب للنجمة الإماراتية الصاعدة زمزم الحمادي. زمزم، التي حصدت ألقاباً عالمية في جيو جيتسو وفنون القتال للشباب، تمثل مستقبل القتال النسائي في المنطقة وهي في سن الـ 18 فقط. كما يضم العرض أسماءً رنانة مثل بطل الوزن الخفيف المغربي صلاح الدين حملي والبحريني المخضرم حمزة كوهجي، مما يجعل من "فخر العرب" بطاقة قتالية لا يمكن تفويتها لمن يريد رؤية نخبة العرب في قفص واحد.

من أين أشتري تذاكر PFL MENA 9 فخر العرب؟

لضمان الحصول على تذاكرك بأمان وبالأسعار الرسمية، فإن منصة بلاتينيوم ليست دبي (Platinumlist) هي وجهتك الوحيدة والموثوقة. بصفتها الشريك الرسمي للتذاكر، توفر المنصة نظاماً تقنياً متطوراً يمنع التلاعب ويضمن لك استلام تذكرتك الرقمية فوراً. عملية الحجز عبر المنصة سهلة وسريعة، حيث تتيح لك اختيار فئة المقاعد التي تناسب ميزانيتك بوضوح تام.

تجنب تماماً المواقع غير الرسمية أو البائعين الجانبيين؛ فالطلب على تذاكر PFL MENA 9 في دبي هائل جداً نظراً لمشاركة أبطال محليين بوزن محمد يحيى، والتذاكر الرسمية هي مفتاحك الوحيد للدخول إلى "كوكا كولا أرينا" دون أي تعقيدات. استخدم رابط بلاتينيوم ليست المباشر المتوفر هنا للانتقال إلى صفحة الفعالية وتأمين مقعدك الآن.

كم تبلغ أسعار تذاكر PFL MENA 9 فخر العرب؟

أحد أكبر مميزات PFL MENA 9 هو تنوع أسعار التذاكر التي صُممت لتناسب كافة فئات المشجعين، حيث تبدأ الأسعار من مستويات اقتصادية مذهلة:

فئة 4 (Cat 4): تبدأ من 35 درهماً إماراتياً (قد تتوفر أسعار "الحجز المبكر" بـ 28 درهماً)، وهي الخيار الأفضل لمتابعة الحدث بأقل تكلفة ممكنة.

تبدأ من (قد تتوفر أسعار "الحجز المبكر" بـ 28 درهماً)، وهي الخيار الأفضل لمتابعة الحدث بأقل تكلفة ممكنة. فئات المتوسطة (Silver & Gold): تتراوح بين 129 درهماً و995 درهماً، وتوفر زوايا رؤية ممتازة للقفص من زوايا مختلفة.

تتراوح بين 129 درهماً و995 درهماً، وتوفر زوايا رؤية ممتازة للقفص من زوايا مختلفة. مقاعد "سوبر فان" (Super Fan): بسعر 495 درهماً، وتضعك بالقرب من نفق دخول المقاتلين لتعيش لحظات الحماس عن قرب.

بسعر 495 درهماً، وتضعك بالقرب من نفق دخول المقاتلين لتعيش لحظات الحماس عن قرب. باقات كبار الشخصيات (VIP): تبدأ من 2,495 درهماً وتصل إلى 2,895 درهماً، وتشمل بوفيه خاص، مداخل مخصصة، وإطلالات مرتفعة وحصرية بجانب القفص مباشرة.

تعتبر تذكرة الـ 35 درهماً هي نقطة الجذب الأساسية، حيث تتيح للجميع فرصة الحضور والاستمتاع بأقوى العروض القتالية بسعر لا يُصدق. سارع بالحجز قبل نفاد هذه الفئات، فالمقاعد الأرخص دائماً ما تكون الأولى في الاختفاء.

طريقة حجز التذاكر

بساطة الحجز عبر Platinumlist تجعل من عملية تأمين تذكرتك أمراً في غاية السهولة. بمجرد دخولك إلى صفحة PFL MENA 9، ستجد خريطة تفاعلية للمدرجات توضح لك أماكن الجلوس المتوفرة في "كوكا كولا أرينا". كل ما عليك هو اختيار الفئة التي تفضلها، سواء كانت الاقتصادية بـ 35 درهماً أو فئات الـ VIP الفاخرة، ثم إضافتها إلى سلة المشتريات.

المنصة تدعم مختلف وسائل الدفع الآمنة، وبعد إتمام العملية، ستتلقى تأكيداً فورياً عبر بريدك الإلكتروني مع التذاكر الرقمية. لا حاجة لطباعة التذاكر؛ يمكنك ببساطة إبراز الرمز الشريطي (Barcode) من هاتفك الذكي عند بوابات الدخول. وبفضل شراكة بلاتينيوم ليست الرسمية مع PFL، يمكنك الشراء وأنت مطمئن تماماً بأن تذكرتك أصلية 100%. للحصول على أفضل المقاعد وأرخص الأسعار، ننصحك باتخاذ خطوة الحجز فوراً عبر المنصة.

كل ما تريد معرفته عن "كوكا كولا أرينا"

تقع "كوكا كولا أرينا" في قلب منطقة "سيتي ووك" العصرية بدبي، وهي الصرح الرياضي والترفيهي الأكبر والمكيف بالكامل في المنطقة. بفضل سعتها التي تصل إلى 17,000 متفرج، توفر الأرينا أجواءً صاخبة تليق بحدث قتالي عالمي، حيث تم تصميم المقاعد بحيث تمنحك رؤية واضحة للقفص من أي زاوية. الصالة مجهزة بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة التي ستجعل من لحظة دخول محمد يحيى وزمزم الحمادي مشهداً سينمائياً بامتياز.

الوصول إلى الأرينا سهل للغاية؛ فهي قريبة من محطة مترو "برج خليفة/دبي مول"، وتتوفر مواقف سيارات واسعة في منطقة "سيتي ووك". كما تضم الصالة ردهات طعام ومشروبات متنوعة لضمان راحتك طوال الأمسية. تذكر أن الأبواب تفتح في تمام الساعة 5 مساءً، لذا احرص على الوصول مبكراً لتفادي الزحام والاستمتاع بكل لحظة في ليلة "فخر العرب".