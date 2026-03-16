احجز تذاكر مبارايات نصف نهائي كأس العالم 2026
طريقك إلى المربع الذهبي: كيف تحجز تذاكر نصف نهائي كأس العالم 2026؟ الأسعار والملاعب وكل ما تود معرفته

دليلك الشامل لتأمين مقعدك في أضخم مواجهتين قبل نهائي الحلم في أمريكا الشمالية.

تستعد قارة أمريكا الشمالية لاستقبال إعصار كروي غير مسبوق في صيف 2026، حيث سيتوافد صفوة نجوم كوكب الأرض للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026.

وكما نردد دائماً "كرة القدم لا تعترف بالسيناريوهات المسبقة"، لكن إذا سارت الأمور وفق التوقعات ونجحت القوى العظمى في عبور الأدوار الأولى، فنحن على موعد مع مواجهات إقصائية ستحبس الأنفاس في المربع الذهبي. التذاكر متاحة الآن لمباريات المونديال، وهذه هي فرصتك الذهبية لاقتناص مقعدك قبل أن يرفع الجميع شعار "نُفدت الكمية"!

يستعرض معكم GOAL كافة التفاصيل الحيوية حول تذاكر نصف نهائي كأس العالم 2026 في يوليو، بدءاً من الأسعار ووصولاً إلى كيفية ضمان تواجدك في قلب الحدث التاريخي.

جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالموقعالتذاكر
الثلاثاء، 14 يوليويحدد لاحقاًملعب AT&T (دالاس)شراء التذاكر
الأربعاء، 15 يوليويحدد لاحقاًملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي المونديال

أمام عشاق الساحرة المستديرة عدة فرص للحصول على التذاكر عبر بوابة الفيفا الرسمية من الآن وحتى صيف العام المقبل، وتختلف مراحل البيع كالتالي:

  • مراحل القرعة المبكرة: شملت مراحل "Visa" والطلبات المبكرة التي بدأت في أواخر 2025 ومنحت الأولوية لسكان الدول المستضيفة.
  • قرعة الاختيار العشوائي: بعد سحب قرعة البطولة الرسمية، تبدأ مرحلة جديدة تتيح للمشجعين تقديم طلباتهم بناءً على مسارات المنتخبات المفضلة لديهم.
  • مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: مع اقتراب البطولة في ربيع 2026، سيتم طرح التذاكر المتبقية بنظام "الأسبقية للأسرع".
ملاحظة هامة: يتطلب الشراء عبر الفيفا التسجيل المسبق، وغالباً ما تشهد هذه المنصة ضغطاً هائلاً يؤدي لنفاد التذاكر في دقائق معدودة.

المنصات الثانوية 

إذا كنت تبحث عن ضمان الحصول على تذكرة بعد نفاد الحصص الرسمية، فإن المنصات الثانوية الموثوقة مثل StubHub هي وجهتك الأمثل. تتيح هذه المنصات إعادة البيع من مشجع لآخر، مما يوفر لك فرصة ذهبية للحصول على مقاعد حتى في اللحظات الأخيرة، مع مراعاة تقلب الأسعار بناءً على الطلب.

ماذا ننتظر من نصف النهائي؟ إثارة تفوق الخيال!

تعود كأس العالم إلى أمريكا الشمالية لأول مرة منذ "نسخة 94" الأسطورية. والآن، مع توسع البطولة لتشمل 48 منتخباً، ستكون هذه النسخة الأكبر والأكثر صخباً في تاريخ اللعبة.

بالنظر لنسخة قطر 2022، شاهدنا كيف دمرت الأرجنتين أحلام كرواتيا، وكيف صمدت فرنسا أمام طموح المغرب التاريخي. في دالاس وأتلانتا، سنكون على موعد مع فصول جديدة من الدراما الكروية التي لا تُنسى.

أسعار تذاكر نصف نهائي كأس العالم 2026

تتوزع الأسعار حسب فئات الجلوس (Category 1 إلى Category 4)، حيث توفر الفئة الأولى أفضل إطلالة، بينما تعد الفئة الرابعة الأكثر اقتصادية.

الملعبنطاق الأسعار الرسمي
ملعب AT&T (دالاس)455$ - 2780$
ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)420$ - 2565$

أما في مواقع إعادة البيع مثل StubHub، فتبدأ الأسعار حالياً من حوالي 1181 دولاراً، وقد تشهد ارتفاعاً كبيراً بمجرد تحديد هوية المنتخبات المتأهلة.

ملاعب استضافة المربع الذهبي

  • ملعب AT&T (دالاس): أيقونة معمارية تتسع لأكثر من 70 ألف متفرج.
  • ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا): يتميز بسقفه القابل للطي وسعة جماهيرية تصل إلى 67 ألف مشجع.

أسئلة الأكثر شيوعًا

تتوفر للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر بوابة التذاكر على موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى صيف العام المقبل. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وإنشاء حساب. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة فيفا لإعادة البيع والتبادل (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح المنصة في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر الموقع: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية، مثل StubHub.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال البطولة. لن يكون هناك بيع تذاكر عبر منافذ البيع المباشرة. يُعد الموقع FIFA.com/tickets هو البوابة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

ستقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) يوم الجمعة، 5 ديسمبر، في مركز كينيدي بواشنطن العاصمة.

  • سيتم تقسيم الفرق الـ 48 إلى 
  • يضم المستوى الأول الدول الثلاث المستضيفة وأفضل تسعة منتخبات في تصنيف فيفا العالمي (باستثناء المضيفين).
  • تضم المستويات 2 و3 و4 بقية الفرق بناءً على التصنيف العالمي.
  • سيتم تشكيل المجموعات الـ 12 عشوائياً باختيار فريق واحد من كل مستوى.
  • لا يمكن وضع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء فرق الاتحاد الأوروبي (UEFA)، حيث يمكن تواجد فريقين كحد أقصى في المجموعة الواحدة.

تم تخصيص المجموعات للدول الثلاث المستضيفة مسبقاً لأغراض الجدولة؛ حيث وُضعت المكسيك في المجموعة (A) وستخوض مباراة الافتتاح في 11 يونيو. بينما وُضعت كندا والولايات المتحدة في المجموعتين (B) و(D) على التوالي، وستخوضان المباراتين الثالثة والرابعة في 12 يونيو.

 

