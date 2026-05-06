لا تتكرر ليالي القتال بهذا الحجم كثيراً؛ إذ يعود الأوكراني "أوسيك" للدفاع عن أحزمته في مواجهة هجينة (Crossover) هي الأولى من نوعها ضد أسطورة الكيك بوكسينغ "ريكو فيرهويفن". الطلب على التذاكر وصل إلى مستويات جنونية، والجميع يتسابق لحجز مقعده أمام أحد أعظم عجائب الدنيا السبع.
بسبب السعة المحدودة للمكان والاهتمام العالمي الجارف، من المتوقع أن تنفد التذاكر في وقت قياسي. وسواء كنت تخطط للجلوس في الصفوف الأمامية بجانب الحلبة أو ترغب في عيش الأجواء الأسطورية وسط مدرجات منطقة الأهرامات، فإن التحرك السريع هو خيارك الوحيد.
متى موعد نزال أوسيك ضد ريكو؟
تستعد أهرامات الجيزة في مصر لاستقبال هذا الحدث التاريخي يوم السبت، 23 مايو 2026. ومن المتوقع أن تنطلق النزالات التمهيدية في وقت مبكر من المساء، على أن يبدأ النزال الرئيسي تحت أضواء الأهرامات الكاشفة في منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
|التاريخ
|الموقع
|التذاكر
|السبت، 23 مايو 2026
|أهرامات الجيزة، مصر
من أين تشتري تذاكر "مجد في الجيزة"؟
التذاكر متاحة الآن عبر القنوات الرسمية، ونظراً لصعوبة الحصول عليها عبر المنافذ التقليدية، تبرز منصات إعادة البيع الموثوقة كخيار أساسي للجماهير العالمية:
Tazkarti (تذكرتي): المنصة الرسمية لبيع التذاكر داخل مصر.
StubHub: الوجهة الأفضل للجماهير القادمة من الخارج، حيث تضمن لك المنصة استلام تذاكرك بأمان حتى بعد نفاد الكمية الرسمية.
أسعار التذاكر المتوقعة
تم الإعلان عن أسعار التذاكر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) مع ما يعادلها بالدولار، وهي كالتالي:
- الفئة العادية (المدرجات العلوية): 2,100 جنيه مصري (حوالي 44 دولاراً).
- الفئة المتوسطة (المدرجات السفلية): 3,800 جنيه مصري (حوالي 79 دولاراً).
- المقاعد المميزة (Premium): 5,800 جنيه مصري (حوالي 120 دولاراً).
- باقات VIP وبجانب الحلبة: تبدأ من 2,750 دولاراً وتصل لمستويات أعلى في منصات إعادة البيع نظراً للطلب الهائل.
ماذا ننتظر من نزال أوسيك ضد ريكو؟
هذا النزال ليس مجرد دفاع عن أحزمة الوزن الثقيل؛ بل هو صدام ثقافات قتالية. أولكسندر أوسيك، البطل الذي لا يقهر، يضع مهاراته في الملاكمة المحترفة ضد ريكو فيرهويفن، "ملك الكيك بوكسينغ" الذي يسعى لتحقيق مفاجأة القرن في عالم الفن النبيل.
كما ستشهد الليلة نزالات تحتية (Undercard) نارية، تشمل مواجهة حمزة شيراز وجاك كاتيرال، مما يجعلها ليلة متكاملة من الإثارة الرياضية وسط أجواء مصرية ساحرة.