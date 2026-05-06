Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Usyk vs Rico ticketsGetty Images
احجز تذاكر نزال نزال أوسيك ضد ريكو تحت ظلال أهرامات الجيزة
GOAL

كيفية شراء تذاكر نزال أوسيك ضد ريكو: الأسعار ومعلومات عن فعالية مجد الجيزة وأفضل الأماكن للشراء

تسوّق مع جول
التذاكر

لا تفّوت فرصة مشاهدة نزال الأسطورة أولكسندر أوسيك أمام أهرامات الجيزة.

لا تتكرر ليالي القتال بهذا الحجم كثيراً؛ إذ يعود الأوكراني "أوسيك" للدفاع عن أحزمته في مواجهة هجينة (Crossover) هي الأولى من نوعها ضد أسطورة الكيك بوكسينغ "ريكو فيرهويفن". الطلب على التذاكر وصل إلى مستويات جنونية، والجميع يتسابق لحجز مقعده أمام أحد أعظم عجائب الدنيا السبع.  

بسبب السعة المحدودة للمكان والاهتمام العالمي الجارف، من المتوقع أن تنفد التذاكر في وقت قياسي. وسواء كنت تخطط للجلوس في الصفوف الأمامية بجانب الحلبة أو ترغب في عيش الأجواء الأسطورية وسط مدرجات منطقة الأهرامات، فإن التحرك السريع هو خيارك الوحيد.

 تذاكر نزال نزال أوسيك ضد ريكواشترِ تذكرتك الآن!

متى موعد نزال أوسيك ضد ريكو؟

تستعد أهرامات الجيزة في مصر لاستقبال هذا الحدث التاريخي يوم السبت، 23 مايو 2026. ومن المتوقع أن تنطلق النزالات التمهيدية في وقت مبكر من المساء، على أن يبدأ النزال الرئيسي تحت أضواء الأهرامات الكاشفة في منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

التاريخالموقعالتذاكر
السبت، 23 مايو 2026أهرامات الجيزة، مصراحجز التذاكر الآن!

من أين تشتري تذاكر "مجد في الجيزة"؟

التذاكر متاحة الآن عبر القنوات الرسمية، ونظراً لصعوبة الحصول عليها عبر المنافذ التقليدية، تبرز منصات إعادة البيع الموثوقة كخيار أساسي للجماهير العالمية:

Tazkarti (تذكرتي): المنصة الرسمية لبيع التذاكر داخل مصر.  

StubHub: الوجهة الأفضل للجماهير القادمة من الخارج، حيث تضمن لك المنصة استلام تذاكرك بأمان حتى بعد نفاد الكمية الرسمية.

 تذاكر نزال نزال أوسيك ضد ريكواشترِ تذكرتك الآن!

أسعار التذاكر المتوقعة

تم الإعلان عن أسعار التذاكر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) مع ما يعادلها بالدولار، وهي كالتالي:

  • الفئة العادية (المدرجات العلوية): 2,100 جنيه مصري (حوالي 44 دولاراً).  
  • الفئة المتوسطة (المدرجات السفلية): 3,800 جنيه مصري (حوالي 79 دولاراً).  
  • المقاعد المميزة (Premium): 5,800 جنيه مصري (حوالي 120 دولاراً).
  • باقات VIP وبجانب الحلبة: تبدأ من 2,750 دولاراً وتصل لمستويات أعلى في منصات إعادة البيع نظراً للطلب الهائل.

 تذاكر نزال نزال أوسيك ضد ريكواشترِ تذكرتك الآن!

ماذا ننتظر من نزال أوسيك ضد ريكو؟

هذا النزال ليس مجرد دفاع عن أحزمة الوزن الثقيل؛ بل هو صدام ثقافات قتالية. أولكسندر أوسيك، البطل الذي لا يقهر، يضع مهاراته في الملاكمة المحترفة ضد ريكو فيرهويفن، "ملك الكيك بوكسينغ" الذي يسعى لتحقيق مفاجأة القرن في عالم الفن النبيل.

كما ستشهد الليلة نزالات تحتية (Undercard) نارية، تشمل مواجهة حمزة شيراز وجاك كاتيرال، مما يجعلها ليلة متكاملة من الإثارة الرياضية وسط أجواء مصرية ساحرة.

إعلان

أسئلة الأكثر شيوعًا

لضمان دخولك، نوصي باستخدام المنصات المعتمدة مثل StubHub. نظرًا لأن هذه الفعالية تقام بسعة محدودة في منطقة أهرامات الجيزة، فمن المتوقع أن تنفد التذاكر الأساسية في وقت قياسي. توفر منصة StubHub سوقًا ثانويًا آمنًا مع ضمانات للمشجعين، مما يجعلها الطريقة الأكثر موثوقية لتأمين مقعد بعد نفاد الكمية الأولية.

من المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر الفئة العادية (المدرجات العلوية) من حوالي 50 جنيهًا إسترلينيًا (65 دولارًا). ومع ذلك، نظرًا للموقع الفريد للحدث الذي لا يتكرر إلا "مرة واحدة في العمر"، ستتقلب الأسعار في مواقع إعادة البيع بناءً على الطلب. الحجز المبكر هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر ممكن قبل أن تؤدي الضجة الإعلامية في أسبوع النزال إلى رفع التكاليف.

نعم، بشرط استخدام منصة ذات سمعة طيبة. توفر مواقع مثل StubHub "ضمان حماية المشجعين" (FanProtect Guarantee)، مما يضمن أن تذاكرك صالحة أو استرداد أموالك بالكامل. هذا الأمر ضروري في الفعاليات الدولية حيث يكون الدخول عبر التذاكر الرقمية أو الجوال هو المعيار المتبع.

 

نعم، سيتم إصدار عدد محدود من المقاعد المتميزة بجانب الحلبة وباقات الضيافة VIP. تشمل هذه الباقات أفضل إطلالات على الحلبة مع الأهرامات في الخلفية، بالإضافة إلى دخول حصري للصالات وخدمات ضيافة متميزة. هذه التذاكر تشهد طلبًا مرتفعًا للغاية وعادةً ما تنفد فورًا عبر البيع المسبق أو للموزعين الكبار.

 

الانتظار قد يكون مخاطرة كبيرة في مثل هذه النزالات الكبرى. بخلاف العروض التي تقام في الملاعب العادية، فإن موقع الجيزة لديه سعة محدودة بصرامة لدواعي السلامة. وبينما قد تنخفض بعض الأسعار قبل ساعات من النزال، إلا أن حدث "مجد الجيزة" يمثل جذبًا سياحيًا ضخمًا، مما يعني أن معظم المشجعين سيؤمنون مقاعدهم قبل أسابيع لتنسيق ترتيبات سفرهم.

 

تستخدم معظم شركات ترويج النزالات الكبرى في عام 2026 التذاكر الرقمية المشفرة عبر الجوال لمنع الاحتيال. تأكد من تحميل تطبيق التذاكر الرسمي أو جاهزية حسابك على StubHub على هاتفك الذكي لمسح التذكرة بسلاسة عند مدخل الأهرامات.