كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب النرويج في كأس العالم 2026: المواعيد وجدول المباريات والأسعار والمزيد

يعيش عشاق إيرلينج هالاند حالة من النشوة العارمة، حيث ستتاح لهم الفرصة لرؤية ظاهرة الهجوم الاسكندنافية في منافسات كأس العالم هذا الصيف. لا تفوت فرصتك في حجز مقاعدك لمباريات النرويج في ماساتشوستس ونيوجيرسي.

مع فشل النرويج في التأهل لبطولة كبرى لأكثر من 25 عاماً، اعتقد الكثيرون أنهم لن يحصلوا أبداً على فرصة لرؤية هالاند وزملائه في أكبر عرض رياضي على كوكب الأرض. ومع ذلك، بعد حملة تصفيات مذهلة، يستعد العديد من المشجعين النرويجيين الآن لرحلات الصيف إلى أمريكا الشمالية.

هل ستتمكن النرويج من شق طريقها عبر دور المجموعات؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع GOAL يستعرض لك كافة تفاصيل تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين المقاعد وتكلفتها.

متى يقام كأس العالم فيفا 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتغطي 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب 104 مباراة على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات النرويج في مجموعات كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو النرويج ضد الفائز من المسار الثاني للتصفيات (6 مساءً) ملعب جيلويت (فوكسبورو) التذاكر الاثنين، 22 يونيو النرويج ضد السنغال (8 مساءً) ملعب ميتلايف (إيست روثرفورد) التذاكر الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا (3 مساءً) ملعب جيلويت (فوكسبورو) التذاكر

لقد أثبتت حملة المجموعات أنها كانت لا تُنسى للنرويج عندما تأهلت لآخر مرة لكأس العالم قبل 28 عاماً. فبعد التعادل مع المغرب واسكتلندا في مونديال فرنسا 98، حققوا فوزاً تاريخياً بنتيجة 2-1 على البرازيل ليحجزوا مكانهم في الأدوار الإقصائية.

تم تعليق استعدادات النرويج لافتتاح مشوارها في كأس العالم 2026 حتى يتم التعرف على خصمهم. ومن المقرر أن تنطلق مباراتهم في ملعب جيلويت في فوكسبورو ضد الفائز من المسار الثاني للتصفيات، والذي سيكون إما بوليفيا أو سورينام أو العراق.

ثم يتوجه الاسكندنافيون جنوباً نحو الساحل الشرقي إلى إيست روثرفورد لمواجهة السنغال بعد ستة أيام. حقق أسود التيرانجا انتصارات بارزة ضد عدد من المنتخبات الأوروبية في نسخ سابقة من كأس العالم مثل فرنسا والسويد وبولندا، لذا لا يمكن للنرويج أن تتهاون أمامهم.

يعود ستيل سولباكن ورجاله إلى فوكسبورو لمباراتهم الأخيرة في المجموعة وهي الأصعب ضد فرنسا. فبالإضافة إلى فوز الديوك باللقب مرتين من قبل، كانوا على وشك تحقيق المجد العالمي في نسختي 2006 و2022 عندما حصلوا على المركز الثاني.

كيفية شراء تذاكر النرويج في كأس العالم 2026

يمكن للمشجعين شراء التذاكر الرسمية للمباريات التي تشارك فيها النرويج عبر موقع فيفا الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو.

بينما تمت بالفعل عدة مراحل بيع، مثل سحب مبيعات فيزا المسبقة (سبتمبر)، وسحب التذاكر المبكر (أكتوبر)، وسحب الاختيار العشوائي (ديسمبر/يناير)، لا تزال هناك خيارات متاحة للتذاكر.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب موعد البطولة (اعتباراً من أبريل)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز. لم يعلن فيفا عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو لأي مباريات، ولكن يمكنك توقع توافر محدود ونفاد سريع للكمية.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل للحصول على حساب. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توافر التذاكر.

الأسواق الثانوية

بعيداً عن الإصدارات الأولية، يدير فيفا أيضاً منصة إعادة البيع والتبادل الرسمية الخاصة به. هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل فيفا للمشجعين الراغبين في إعادة بيع أو شراء التذاكر التي نفدت بالفعل.

غالباً ما يكون التوفر على منصة إعادة البيع محدوداً وغير منتظم، خاصة مع اقتراب موعد المباريات، لكنه يظل الخيار الأكثر أماناً لشراء التذاكر خارج مراحل البيع الأساسية.

بالنسبة لأولئك الذين يفوتون نوافذ فيفا الرسمية أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن محددة، فإن مواقع التذاكر الثانوية مثل StubHub ستدرج أيضاً تذاكر كأس العالم. توفر هذه المنصات مرونة أكبر، ولكن بأسعار أعلى بكثير بشكل عام بسبب الأسواق القائمة على الطلب.

تذاكر النرويج في كأس العالم 2026: كم تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات دور المجموعات للنرويج في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى سعراً، وتقع في الطبقة السفلية من المدرجات.

الفئة 2: تشمل الطبقتين العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العلوية، خارج الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأكثر توفيراً، وتقع في الطبقة العلوية خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار طوال مراحل إصدار وبيع التذاكر المختلفة. تظهر التقديرات أدناه:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولار - 620 دولار دور المجموعات (مباريات أمريكا وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ 32 105 دولار - 750 دولار دور الـ 16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

كيفية الحصول على تذاكر ضيافة النرويج في كأس العالم 2026

يمكنك تجربة الأفضل في كأس العالم 2026 مع باقات الضيافة الكاملة لمباريات النرويج التي تشمل تذاكر ممتازة، مأكولات ومشروبات، وأكثر من ذلك، وهي متاحة في جميع الدول الثلاث المضيفة.

الباقات متاحة كالتالي:

مباراة واحدة

دور المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق غير مستضيف.

دور الـ 32 / دور الـ 16 / مباراة تحديد المركز الثالث: أي مباراة واحدة.

خيارات الضيافة: صالة جانب الملعب، كبار الشخصيات، صالة الكؤوس، نادي الأبطال، جناح فيفا.

تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد.

سلسلة الملاعب

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب.

جميع أيام ومراحل المباريات مؤهلة.

تبدأ من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد.

اتبع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من المراحل الأولى، بغض النظر عن الموقع.

تشمل جميع مباريات دور المجموعات الثلاث ومباراة واحدة في دور الـ 32.

تبدأ من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد.

ماذا نتوقع من النرويج في كأس العالم

تأمل النرويج في تحقيق نتائج أفضل في أمريكا الشمالية هذا الصيف، حيث فشلت في تقديم أداء جيد في مونديال أمريكا 94. على الرغم من فوزها في مباراتها الافتتاحية في واشنطن ضد المكسيك قبل 32 عاماً، إلا أنها فشلت في التسجيل في المباراتين التاليتين في إيست روثرفورد (ملعب جاينتس)، حيث خسرت 1-0 أمام إيطاليا وتعادلت 0-0 مع جمهورية أيرلندا.

يعود النرويجيون إلى إيست روثرفورد مرة أخرى (ملعب ميتلايف) لإحدى مواجهاتهم في دور المجموعات لعام 2026. وهو الملعب الذي سيستضيف أيضاً نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

سيكون النرويجيون قد استمدوا ثقة كبيرة من حملة التصفيات العام الماضي ويدخلون بطولة هذا الصيف بمعنويات مرتفعة. لقد فازوا بجميع مبارياتهم الثماني في التصفيات، وحققوا الفوز ذهاباً وإياباً على إيطاليا، بنتيجة 3-0 في أوسلو و4-1 في سان سيرو.

وكما كان متوقعاً، كان إيرلينج هالاند نجم العرض، حيث تصدر قائمة هدافي تصفيات كأس العالم في أوروبا برصيد 16 هدفاً. لم يصل أي لاعب أوروبي آخر إلى رقم مزدوج من الأهداف. سجل هالاند الآن 55 هدفاً لبلاده في 48 مباراة دولية.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

تم الإعلان عن المدن الـ 16 المضيفة لكأس العالم 2026 (اثنتان في كندا، ثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تعرف على الملاعب أدناه: