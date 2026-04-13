Portugal players pose for a team photo before the UEFA Nations LeagueGetty Images
تذاكر مباريات منتخب البرتغال في كأس العالم 2026
كيفية الحصول على تذاكر منتخب البرتغال في كأس العالم 2026: المواعيد والمباريا والأسعار وأكثر

لا تفوت فرصتك لمشاهدة أحد أكثر المنتخبات إثارة في الكوكب في منافسات كأس العالم.

يتوق مشجعو كرة القدم لإلقاء نظرة على كريستيانو رونالدو وبقية كتيبة "سيليساو داس كيناس" في أمريكا الشمالية خلال كأس العالم 2026 هذا الصيف.

لقد كانت البرتغال واحدة من أبرز القوى على الساحة الدولية خلال العقد الماضي أو نحو ذلك. فبالإضافة إلى فوزهم ببطولة أوروبا 2016، توجوا أيضاً بلقب دوري الأمم الأوروبية في عامي 2019 و2025.

هل ستتمكن البرتغال من اكتساح منافسيها في المجموعة بسهولة؟ يمكنك أن تكون في الولايات المتحدة لتكتشف ذلك. دع GOAL يأخذك عبر أحدث معلومات تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين المقاعد وكم تكلفتها.

متى ينطلق كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتغطي 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً عبر أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات البرتغال في مجموعات كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (توقيت محلي)الملعبالتذاكر
الأربعاء 17 يونيوالبرتغال ضد الفائز من المسار 1 (12 مساءً)ملعب NRG (هيوستن)تذاكر
الثلاثاء 23 يونيوالبرتغال ضد أوزبكستان (12 مساءً)ملعب NRG (هيوستن)تذاكر
السبت 27 يونيوالبرتغال ضد كولومبيا (7:30 مساءً)ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)تذاكر
سجل كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 65 ليهدئ الأعصاب البرتغالية خلال افتتاحية المجموعة ضد غانا في الدوحة قبل أربع سنوات. مضى "السيليساو" لتحقيق الفوز 3-2، وتبع ذلك فوز 2-0 على أوروغواي. ورغم الخسارة أمام كوريا الجنوبية، كانت البرتغال قد فعلت ما يكفي للوصول للأدوار الإقصائية للمرة الرابعة خلال 20 عاماً.

لن تعرف البرتغال من ستواجه في أولى مبارياتها بالمجموعة K حتى نهاية شهر مارس، عند انتهاء الملحق القاري. ومن المقرر أن يواجهوا الفائز من "المسار 1"، والذي قد يكون جمهورية الكونغو الديمقراطية، جامايكا أو نيو كاليدونيا.

سيبقى رجال روبرتو مارتينيز في هيوستن لمباراتهم الثانية ضد أوزبكستان، وسيكونون مرشحين بقوة للفوز. ثم تنتقل البرتغال إلى فلوريدا لخوض أصعب اختباراتها ضد كولومبيا، وصيف كوبا أمريكا 2024.

كيفية شراء تذاكر البرتغال في كأس العالم 2026

يمكن للمشجعين شراء التذاكر الرسمية للمباريات عبر موقع FIFA الإلكتروني من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب البطولة (منذ شهر أبريل)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز. لم يعلن الفيفا عن عدد التذاكر، لكن يتوقع نفاذها بسرعة البرق.

الأسواق الثانوية

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، يدير الفيفا منصة رسمية لإعادة البيع (Resale Marketplace). وهي الطريقة الرسمية الوحيدة والآمنة للحصول على التذاكر المباعة بالكامل.

للمشجعين الذين فاتهم الحجز الرسمي، هناك مواقع مثل StubHub التي تدرج التذاكر، لكن الأسعار عادة ما تكون أعلى بكثير بسبب الطلب المرتفع.

تذاكر البرتغال: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم التذاكر إلى 4 فئات، حيث الفئة 1 هي الأغلى (المدرجات السفلية) والفئة 4 هي الأرخص (المدرجات العلوية بعيداً عن المركز).

المرحلةنطاق سعر التذكرة
دور المجموعات60$ - 620$
دور الـ 32105$ - 750$
ربع النهائي275$ - 1,775$
النهائي2,030$ - 7,875$

ماذا نتوقع من البرتغال في كأس العالم؟

رغم أننا قد نحاول تجاهل الأمر، إلا أن الحقيقة تقترب؛ كريستيانو رونالدو سيتقاعد من الرياضة التي جعلته أسطورة عالمية في وقت ما قريباً.

رونالدو، الذي بدأ مسيرته الدولية عام 2003، قاد الفريق في التصفيات مسجلاً 5 أهداف، ليصل رصيده الدولي إلى 143 هدفاً. لم تعد البرتغال مجرد ضيف، بل أصبحت لاعباً رئيسياً شاركت في كل مونديال منذ 2002، وحققت المركز الرابع في 2006.

ملاعب كأس العالم 2026

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 بي إم أو فيلد (تورونتو)72,766
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)87,523
 استاد أكرون (غوادالاخارا)44,330
 استاد بي بي في أي (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةاستاد مرسيدس بنز (أتلانتا)67,382
 استاد جيلويت (بوسطن)63,815
 استاد AT&T (دالاس)70,122
 استاد NRG (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 استاد صوفي (لوس أنجلوس)69,650
 استاد هارد روك (ميامي)64,091
 استاد ميتلايف (نيويورك)78,576
 لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)65,827
 استاد ليفاي (سان فرانسيسكو)69,391
 لومن فيلد (سياتل)65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

تتوفر للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها البرتغال عبر موقع "فيفا" الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وتختلف مراحل البيع المتعددة من حيث آليات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر "فيفا" الرسمية وإنشاء حساب، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توافر التذاكر.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث لن تتوفر أي مبيعات تذاكر مباشرة (عبر الشبابيك). وتعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

اشتهر الأسطورة "إيزيبيو" بتسجيله تسعة أهداف خلال كأس العالم 1966 التي أقيمت في إنجلترا، ولا يزال يتربع على عرش قائمة هدافي البرتغال التاريخيين في كأس العالم. ومع ذلك، يأتي كريستيانو رونالدو، الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، خلفه مباشرة برصيد ثمانية أهداف، وسيطمح لزيادة غلته من الأهداف هذا الصيف.

وبفضل مشاركته في نهائيات كأس العالم على مدار 20 عاماً، ليس من الغريب أن يكون كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر مشاركة في النهائيات برصيد (22) مباراة دولية بقميص بلاده.