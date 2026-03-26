كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026: المواجهات والتواريخ والأسعار وأكثر

مع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقاً، أصبحت المخاطر أعلى من أي وقت مضى. سواء كنت من عشاق المنتخب المخلصين أو ترغب في تجربة الأجواء الصاخبة للمشجعين الكوريين، فإن تأمين مقعدك يتطلب تحركاً سريعاً، خاصة مع المواجهة المرتقبة ضد المكسيك في غوادالاخارا.

إذا كنت مستعداً لدعم المنتخب الكوري مباشرة من المدرجات، دع GOAL يزودك بكل ما تحتاجه من تفاصيل التذاكر، الملاعب، والأسعار.

متى تقام مباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026؟

ستبدأ كوريا الجنوبية مشوارها في اليوم الافتتاحي للبطولة، حيث تخوض مباريات دور المجموعات في المكسيك، وتحديداً في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم من الجاليات الكورية في أمريكا الشمالية.

جدول مباريات كوريا الجنوبية في دور المجموعات - كأس العالم 2026

التاريخ والوقت (محلي) المواجهة الموقع التذاكر 11 يونيو 2026، 22:00 كوريا الجنوبية ضد فائز ملحق أوروبا D ملعب أكرون، غوادالاخارا التذاكر 18 يونيو 2026، 21:00 المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون، غوادالاخارا التذاكر 24 يونيو 2026، 21:00 جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA، مونتيري التذاكر

تم توزيع مباريات كوريا الجنوبية لتركز على المكسيك في البداية، حيث سيواجهون اختباراً حقيقياً أمام صاحب الأرض في غوادالاخارا. يتوقع أن يتحول ملعب أكرون إلى ساحة مشتعلة، بينما توفر مونتيري بخلفيتها الجبلية الساحرة مسرحاً مثالياً للختام ضد جنوب إفريقيا.

من أين تشتري تذاكر كوريا الجنوبية في كأس العالم؟

هناك طريقتان رئيستان لتأمين التذاكر. الطريقة الرسمية هي عبر منصة FIFA التي تعتمد على مراحل القرعة ومبيعات اللحظة الأخيرة. ونظراً للطلب الهائل، خاصة على مباراة "المكسيك ضد كوريا الجنوبية"، قد يكون من الصعب الفوز في القرعة الرسمية.

للمشجعين الراغبين في ضمان مقاعدهم مبكراً، تعتبر الأسواق الثانوية الموثوقة مثل StubHub الحل الأفضل. توفر هذه المنصات حماية "FanProtect" بنسبة 100%، مما يضمن وصول تذاكر رقمية رسمية إلى هاتفك الذكي وتسهيل دخولك إلى الملاعب المكسيكية والأمريكية دون عناء.

ما هي أسعار تذاكر كوريا الجنوبية في كأس العالم؟

تختلف الأسعار بناءً على أهمية المباراة وفئة المقعد. تبدأ الأسعار من مستويات اقتصادية للمباريات ضد جنوب إفريقيا، بينما ترتفع بشكل ملحوظ لمباراة المكسيك.

المرحلة نطاق السعر (بالدولار الأمريكي) دور المجموعات (جنوب إفريقيا/الملحق) 60$ - 620$ دور المجموعات (ضد المكسيك) 75$ - 2,735$ دور الـ 32 105$ - 750$ المباراة النهائية 2,030$ - 7,875$

نصيحة احترافية: تذاكر مباراة المكسيك تشهد طلباً قياسياً؛ لذا فإن الشراء المبكر عبر المنصات الموثوقة هو السبيل الوحيد لتجنب نفاذ الكمية أو الارتفاع الجنوني في الأسعار مع اقتراب شهر يونيو.

باقات الضيافة الفاخرة

إذا كنت تبحث عن تجربة ملكية، تتوفر باقات الضيافة التي تشمل الدخول إلى القاعات الخاصة، وجبات فاخرة، وأفضل إطلالة على الملعب:

مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار للشخص.

باقة "اتبع فريقي": (4 مباريات) تبدأ من 6,750 دولار.

(4 مباريات) تبدأ من 6,750 دولار. سلسلة الملاعب: لمشاهدة كافة المباريات في غوادالاخارا أو مونتيري، تبدأ من 8,275 دولار.

ماذا تتوقع من كوريا الجنوبية في كأس العالم؟

يدخل "محاربو التايجوك" البطولة وهم يمتلكون واحداً من أكثر الأجيال توازناً في تاريخهم. مع دمج المواهب الشابة مع الخبرة الأوروبية، أصبحت كوريا الجنوبية فريقاً "قاتلاً" في التحولات السريعة والضغط العالي الذي لا يتوقف طوال 90 دقيقة.

توقع من الفريق الكوري أداءً مليئاً بالروح القتالية، حيث يشتهرون بتسجيل الأهداف الحاسمة في اللحظات الأخيرة. قدرتهم على إحداث مفاجآت مدوية، كما فعلوا أمام ألمانيا في 2018، تجعلهم من أكثر الفرق التي يخشى مواجهتها في الأدوار الإقصائية. ومع زحف "الشياطين الحمر" من لوس أنجلوس وتكساس لدعمهم، ستكون كل مباراة بمثابة "أرض كورية" بامتياز.

ما هي ملاعب كأس العالم FIFA 2026؟