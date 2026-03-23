كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026: المواعيد والمباريات والأسعار وأكثر

يستعد المنتخب التونسي لتسجيل حضور عربي وإفريقي مميز في مونديال 2026، وهي البطولة التي ينتظرها عشاق الكرة التونسية بفارغ الصبر لمشاهدة فريقهم يواجه كبار اللعبة على الأراضي الأمريكية والمكسيكية والكندية. مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقاً، أصبحت الفرصة أكبر لنسور قرطاج لتجاوز دور المجموعات وكتابة تاريخ جديد. الطلب على التذاكر في تزايد مستمر، خاصة مع وجود قاعدة جماهيرية كبيرة للجالية التونسية والعربية في الولايات المتحدة وكندا. هل يستطيع رفاق عيسى العيدوني تحقيق المفاجأة؟ يمكنك أن تكون هناك في قلب الحدث لتشجيعهم. دع GOAL يستعرض لك أحدث معلومات تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين المقاعد وأسعارها.

متى يقام كأس العالم FIFA 2026؟ ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع مبارياتها على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً عبر أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. المباريات الودية هاييتي هايتي 28 مارس 2026 20:00 تونس تونس المدن المستضيفة للبطولة هي: كندا: تورونتو وفانكوفر.

تورونتو وفانكوفر. المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري. الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

ما هو جدول مباريات تونس في كأس العالم 2026؟ التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب التذاكر الأحد، 14 يونيو تونس ضد المتأهل من ملحق أوروبا (9 مساءً) ملعب مونتيري (المكسيك) تذاكر السبت، 20 يونيو تونس ضد اليابان (11 مساءً) ملعب مونتيري (المكسيك) تذاكر الخميس، 25 يونيو تونس ضد هولندا (6 مساءً) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) تذاكر تاريخ تونس في كأس العالم حافل باللحظات المشرفة، من فوزها التاريخي على المكسيك في 1978 كأول انتصار إفريقي، إلى الفوز الملحمي على فرنسا في مونديال قطر 2022. الجماهير التونسية تطمح الآن لرؤية المنتخب يتخطى مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. تبدأ الرحلة في المكسيك بمواجهتين حاسمتين في مونتيري، قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة لمواجهة "الطواحين" الهولندية في كانساس سيتي. ستكون هذه المباراة اختباراً حقيقياً لقدرات الدفاع التونسي أمام أحد عمالقة القارة العجوز.

ماذا نتوقع من تونس في مونديال 2026؟ تحت قيادة فنية وطنية، يعتمد "نسور قرطاج" على مزيج من الخبرة والشباب. بوجود أسماء مثل حنبعل المجبري وإلياس السخيري، يمتلك المنتخب التونسي خط وسط قادراً على مجاراة الكبار. تأهلت تونس للبطولة بعد تصدرها لمجموعتها في التصفيات الإفريقية بجدارة، حيث أظهر الفريق صلابة دفاعية مذهلة لم تستقبل خلالها شباكه أهدافاً في معظم مباريات التصفيات. الهدف هذه المرة واضح: كسر عقدة الدور الأول. مع وجود قاعدة جماهيرية تونسية ضخمة في أمريكا الشمالية، من المتوقع أن يشعر اللاعبون وكأنهم في "رادس" خلال مبارياتهم في المكسيك والولايات المتحدة.

كيفية شراء تذاكر تونس في كأس العالم 2026؟ تتوفر للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر مباريات تونس عبر بوابة FIFA الرسمية ومن خلال منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub. مراحل البيع الرسمية: مرحلة سحب الاختيار العشوائي: انتهت المراحل الأولى من القرعة في أوائل عام 2026، وتم إخطار المشجعين الناجحين في فبراير الماضي.

انتهت المراحل الأولى من القرعة في أوائل عام 2026، وتم إخطار المشجعين الناجحين في فبراير الماضي. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: تبدأ هذه المرحلة في أوائل أبريل 2026، حيث سيتم طرح التذاكر المتبقية بنظام "الأولوية لمن يسبق". يتوقع نفاذها في دقائق معدودة. الأسواق الثانوية: في حال نفاذ التذاكر من الموقع الرسمي، وهو أمر محتم لمباريات تونس نظراً للطلب الهائل، تعتبر منصة StubHub الخيار الأبرز والآمن. تتيح المنصة شراء التذاكر من مشجعين آخرين بمرونة عالية، مع ضمانات حماية المشتري. نصيحة للمشجعين: التذاكر الأرخص دائماً ما تكون في "الفئة 4" والمناطق خلف المرمى، وهي التي توفر أفضل أجواء تشجيعية حماسية بين مشجعي تونس بالقمصان الحمراء والبيضاء.

أين تشتري تذاكر تونس؟ البوابة الرسمية لـ FIFA هي المكان الأساسي، ولكن نظراً للضغط الكبير، توفر منصات مثل StubHub بدائل ممتازة لمقارنة الأسعار والحصول على مقاعد في مباريات محددة قد تكون "بيعت بالكامل" رسمياً.

تذاكر تونس في كأس العالم: كم تكلفتها؟ يتم تقسيم تذاكر مباريات تونس إلى فئات تعتمد على موقع المقعد: الفئة 1: الأعلى سعراً، في الأدوار السفلية وجوانب الملعب.

الأعلى سعراً، في الأدوار السفلية وجوانب الملعب. الفئة 2 و3: موزعة بين الأدوار العلوية والسفلية.

موزعة بين الأدوار العلوية والسفلية. الفئة 4: الأرخص ثمناً، مخصصة غالباً لمناطق خلف المرمى. المرحلة نطاق الأسعار التقريبي (بالدولار الأمريكي) دور المجموعات (مباريات تونس) $60 - $620 دور الـ 32 $105 - $750 دور الـ 16 $170 - $980 ربع النهائي $275 - $1,775 النهائي $2,030 - $7,875 ملاحظة: مدينة مونتيري المكسيكية التي تستضيف مباراتين لتونس تعتبر من أرخص المدن من حيث تكلفة التذاكر والإقامة مقارنة بالمدن الأمريكية الساحلية.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة (Hospitality) للمشجعين الباحثين عن الفخامة، تتوفر باقات الضيافة الرسمية التي تشمل مقاعد متميزة، وجبات فاخرة، وخدمات حصرية. تبدأ الأسعار من 1,400 دولار أمريكي للمباراة الواحدة، وتصل إلى مبالغ أكبر للأجنحة الخاصة التي توفر خصوصية تامة للعائلات والمجموعات.