دليلك الشامل لشراء تذاكر مباريات منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026: المواعيد والأسعار وكل ما تود معرفته

مما لا شك فيه أن المنتخب الإنجليزي سيكون أحد أكثر الفرق دعماً جماهيرياً في كأس العالم 2026. فبالإضافة إلى الأعداد الغفيرة المتوقع سفرها عبر الأطلسي في الصيف، يمتلك "الأسود الثلاثة" بالفعل قاعدة جماهيرية ضخمة مقيمة في أمريكا الشمالية.

بينما يستمر انتظار إنجلترا لتحقيق أول لقب في بطولة كبرى منذ عام 1966، فإن أداءهم الثابت في المحافل العالمية يؤكد مكانتهم كواحد من صفوة المنتخبات في أوروبا والعالم. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل المشجعين يتهافتون لرؤيتهم يلعبون، ولماذا يظل الطلب على تذاكر مباريات إنجلترا مرتفعاً دائماً.

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 وربع نهائي 2022، فماذا يخبئ لهم القدر في 2026؟ يمكنك أن تكون في أمريكا الشمالية لتكتشف ذلك بنفسك. دع GOAL يستعرض لك أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وتكلفتها.

متى ينطلق كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع على 16 مدينة مستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 هي كالتالي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

المكسيك: جوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات إنجلترا في مجموعات كأس العالم 2026؟

انطلقت إنجلترا بقوة في كأس العالم قطر 2022، حيث اكتسحت إيران بنتيجة 6-2. ورغم التعادل السلبي المحبط مع الولايات المتحدة، إلا أنها أنهت مشوارها في المجموعات بفوز مستحق 3-0 على ويلز.

كما سبق لـ "الأسود الثلاثة" تسجيل ستة أهداف في مرمى منافس في المجموعة (بنما) خلال كأس العالم 2018 أيضاً.

عليك العودة إلى كأس العالم 1982 لتجد المرة الأخيرة التي فازت فيها إنجلترا بجميع مبارياتها في دور المجموعات. فماذا ينتظرهم هذه المرة؟ تحقق من مباريات دور المجموعات أدناه:

الميعاد المباراة الملعب التذاكر 17 يونيو 2026 إنجلترا × كرواتيا ملعب دالاس (تكساس) احجز الآن 23 يونيو 2026 إنجلترا × غانا ملعب بوسطن (ماساتشوستس) احجز الآن 27 يونيو 2026 بنما × إنجلترا ملعب نيويورك/نيوجيرسي (ميتلايف) احجز الآن

متى يمكنك شراء تذاكر إنجلترا في كأس العالم 2026؟

أمام المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها إنجلترا، وذلك عبر موقع FIFA الرسمي، من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو.

بينما انتهت بالفعل عدة مراحل للبيع، مثل "سحب قرعة فيزا المسبق" (سبتمبر) و"سحب التذاكر المبكر" (أكتوبر)، لا تزال هناك مراحل قادمة كما هو موضح أدناه:

قرعة الاختيار العشوائي

بعد قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر، ستبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر.

خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلبات لمباريات محددة بمجرد الكشف عن مواجهات دور المجموعات.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس "الأسبقية لمن يسبق".

لم يحدد الفيفا عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو لأي مباريات، ولكن يمكنك توقع توفر محدود ونفاد سريع للكميات.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول والتحقق من توفر التذاكر.

الأسواق الثانوية

مع اقتراب الموعد، وفي حال نفاد التذاكر (وهو أمر مرجح)، يمكن للمشجعين أيضاً التوجه إلى السوق الثانوية على مواقع مثل StubHub، حيث تتوفر إعادة البيع من مشجع إلى آخر بأسعار متغيرة.

من أين تشتري تذاكر إنجلترا في كأس العالم 2026؟

المكان الأساسي والأكثر موثوقية لتأمين مقاعد لمباريات إنجلترا هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية، حيث يتم طرح جميع تذاكر كأس العالم هناك أولاً.

يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرف FIFA (FIFA ID) للمشاركة في مراحل البيع المختلفة.

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، يدير الفيفا أيضاً سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي الخاص به. هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من الفيفا للمشجعين الذين يتطلعون إلى إعادة بيع أو شراء التذاكر التي نفدت بالفعل.

غالباً ما يكون التوفر على منصة إعادة البيع محدوداً ومتقطعاً، خاصة مع اقتراب المباريات، ولكنه يظل الخيار الأكثر أماناً لشراء التذاكر خارج مراحل البيع الأساسية.

بالنسبة لأولئك الذين تفوتهم نوافذ الفيفا الرسمية أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن محددة، فإن مواقع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo ستدرج أيضاً تذاكر كأس العالم. تقدم هذه المنصات مرونة أكبر، ولكن بأسعار أعلى بكثير بشكل عام بسبب الأسواق القائمة على الطلب.

يجب على المشجعين الذين يفكرون في الأسواق التابعة لجهات خارجية المضي قدماً بحذر، حيث يحمل البائعون غير الرسميين مخاطر تتعلق بالأصالة وصحة التحويل والأسعار المرتفعة. من المهم الاعتماد فقط على المنصات ذات السمعة الطيبة التي تقدم ضمانات قوية للمشتري وسياسات استرداد واضحة

تذاكر إنجلترا في كأس العالم 2026: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات دور المجموعات لإنجلترا في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في مستوى الجلوس السفلي.

الفئة 2: تشمل المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في المستوى العلوي.

الفئة 4: الأكثر رواجاً من حيث السعر، وتقع في المستوى العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار طوال مراحل إصدار/بيع التذاكر المختلفة. التقديرات موضحة أدناه:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر دور المجموعات (باستثناء الدول المستضيفة) 60$ - 620$ دور المجموعات (مباريات أمريكا وكندا والمكسيك) 75$ - 2,735$ دور الـ 32 105$ - 750$ دور الـ 16 170$ - 980$ ربع النهائي 275$ - 1,775$ نصف النهائي 420$ - 3,295$ النهائي 2,030$ - 7,875$

ماذا نتوقع من إنجلترا في كأس العالم 2026؟

رغم بعض الأداء المتواضع في المراحل الأولى من حملة التصفيات، بما في ذلك الانتصارات الصعبة بنتيجة 1-0 و2-0 على أندورا، استمرت إنجلترا في اكتساب الثقة تحت قيادة توماس توخيل.

لقد أنهوا مجموعتهم في الصدارة بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلوا 22 هدفاً ولم تهتز شباكهم بأي هدف، ليصبحوا أول فريق أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. جماهير إنجلترا تترقب الآن بشغف ما سينتظر فريقها عندما يطأ أرض الملعب.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

يمكنك تجربة الأفضل في كأس العالم 2026 مع باقات الضيافة الكاملة لمباريات إنجلترا، والتي تشمل تذاكر متميزة، مأكولات ومشروبات، والمزيد، وهي متوفرة في جميع الدول الثلاث المستضيفة.

الباقات متاحة كالتالي:

مباراة واحدة

دور المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق غير مستضيف.

دور الـ 32 / دور الـ 16 / مباراة المركز الثالث: أي مباراة واحدة.

خيارات الضيافة: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد.

سلسلة الملاعب (Venue Series)

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب.

جميع أيام ومراحل المباريات مؤهلة.

تبدأ من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد.

اتبع فريقي (Follow My Team)

شاهد فريقك في كل مباراة في المراحل الأولى، بغض النظر عن الموقع.

تشمل جميع مباريات دور المجموعات الثلاث ومباراة واحدة في دور الـ 32.

هذه الباقة غير متوفرة حالياً لفرق الدول المستضيفة.

تبدأ من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المستضيفة لكأس العالم 2026. تعرف على تلك المدن والملاعب أدناه: