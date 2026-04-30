كل ما تريد معرفته لحجز مقعدك ومشاهدة "منتخب النجوم والخطوط" في المونديال التاريخي! قد لا تكون كرة القدم هي الرياضة الأكثر شهرة تاريخياً في أمريكا الشمالية، ولكن عندما يحل كأس العالم ضيفاً، فإن "حمى كرة القدم" تسيطر على الجميع.

ومن المنتظر أن تتدفق الجماهير الأمريكية بأعداد غفيرة لمؤازرة منتخب بلادها، حيث من المتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب "سوفاي" في لوس أنجلوس وملعب "لومن فيلد" في سياتل بأكثر من 70 ألف مشجع في كل مباراة.

متى ينطلق كأس العالم 2026؟

تُقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها 16 مدينة في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة. ولأول مرة في التاريخ، سيشارك 48 منتخباً في البطولة التي ستشهد إقامة 104 مباريات على مدار 34 يوماً.

المدن المستضيفة في الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.