Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
GOAL

دليل تذاكر مباريات منتخب أمريكا في كأس العالم 2026: المواعيد والأسعار وكيفية الشراء

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة المضيفين المشاركين وهم يؤدون أدوارهم

كل ما تريد معرفته لحجز مقعدك ومشاهدة "منتخب النجوم والخطوط" في المونديال التاريخي! قد لا تكون كرة القدم هي الرياضة الأكثر شهرة تاريخياً في أمريكا الشمالية، ولكن عندما يحل كأس العالم ضيفاً، فإن "حمى كرة القدم" تسيطر على الجميع.

ومن المنتظر أن تتدفق الجماهير الأمريكية بأعداد غفيرة لمؤازرة منتخب بلادها، حيث من المتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب "سوفاي" في لوس أنجلوس وملعب "لومن فيلد" في سياتل بأكثر من 70 ألف مشجع في كل مباراة.

متى ينطلق كأس العالم 2026؟

تُقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها 16 مدينة في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة. ولأول مرة في التاريخ، سيشارك 48 منتخباً في البطولة التي ستشهد إقامة 104 مباريات على مدار 34 يوماً.

المدن المستضيفة في الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة في دور المجموعات

التاريخ (توقيت شرق أمريكا)المباراةالملعبالتذاكر
12 يونيو (9 مساءً)أمريكا × باراغوايسوفاي، لوس أنجلوسشراء التذاكر
19 يونيو (3 مساءً)أمريكا × أستراليالومن فيلد، سياتلشراء التذاكر
25 يونيو (10 مساءً)تركيا × أمريكاسوفاي، لوس أنجلوسشراء التذاكر

كيف تشتري تذاكر مباريات أمريكا في كأس العالم 2026؟

انتهت مراحل القرعة الرسمية، ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب، أصبحت التوفر الأولي في حده الأدنى. إليك الحلول المتاحة حالياً:

  • مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: انطلقت في 1 أبريل، وهي تعتمد على أسبقية الحجز الفوري عبر موقع فيفا الرسمي.
  • منصة إعادة البيع الرسمية (FIFA Marketplace): القناة القانونية الوحيدة لتبادل التذاكر بين المشجعين بأسعار منظمة.
  • الأسواق الثانوية (StubHub): الخيار الأمثل لتأمين تذاكر المباريات التي نفدت رسمياً، مع مرونة أكبر في اختيار المقاعد.

أسعار التذاكر التقريبية

تنقسم التذاكر إلى 4 فئات، وتختلف الأسعار حسب المرحلة (بالدولار الأمريكي):

  • دور المجموعات (مباريات أمريكا): 75$ - 2,735$
  • دور الـ 32 ودور الـ 16: 105$ - 980$
  • ربع النهائي ونصف النهائي: 275$ - 3,295$
  • المباراة النهائية: تبدأ من 2,030$ وتصل إلى 7,875$

ماذا نتوقع من "اليانكيز" تحت قيادة بوتشيتينو؟

تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الخبير ماوريسيو بوتشيتينو، يأمل منتخب الولايات المتحدة في استغلال عاملي الأرض والجمهور للذهاب بعيداً في البطولة. ورغم بعض التذبذب في النتائج مطلع عام 2025، إلا أن الانتصارات الأخيرة على منتخبات مثل اليابان وأوروغواي أعادت الثقة للجماهير في قدرة هذا الجيل على تحقيق مفاجأة كبرى.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لا، لن تتوفر مبيعات تذاكر في الملاعب نهائياً؛ جميع المبيعات تتم إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة.

الأسطورة لاندون دونوفان هو صاحب الرقم القياسي برصيد 5 أهداف سجلها خلال مشاركاته في نسخ 2002، 2006، و2010.