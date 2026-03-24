أسعار تذاكر مباريات منتخب نوب أفريقيا تبدأ من 5 دولار
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر مباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026: المواعيد والمباريات والأسعار وأكثر

إليك كل ما تحتاج معرفته لمشاهدة منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم 2026.

لقد عادت جنوب أفريقيا إلى المسرح العالمي! بعد حملة تصفيات تاريخية تصدروا فيها المجموعة الثالثة على حساب عمالقة القارة مثل نيجيريا، حجز منتخب "بافانا بافانا" مقعده رسميًا في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذا هو الظهور الأول للمنتخب منذ استضافته للبطولة في عام 2010، ويبدو أن "الأمة الصفراء" مستعدة لنقل روح "الفوفوزيلا" إلى القارة الأمريكية. هل يستطيع رجال المدرب هوجو بروس تكرار سحر عام 1996 أو صلابة 2010؟ يمكنك أن تكون هناك شخصيًا لتشهد على التاريخ.

يستعرض لكم GOAL كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباريات جنوب أفريقيا في المونديال، بما في ذلك كيفية تأمين مقعدك والأسعار المتوقعة.

أسعار تذاكر مباريات منتخب جنوب أفريقيا تبدأ من 5 دولار

متى تقام بطولة كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع مبارياتها على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُلعب 104 مباريات على مدار 34 يومًا عبر أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. ملاحظة هامة لجماهير جنوب أفريقيا: وقع "بافانا بافانا" في المجموعة الأولى، مما يعني أنهم سيشاركون في اليوم الافتتاحي المرتقب للبطولة!

مباريات ودية تحضيرية

المباراةالتاريخ / الوقتالملعبالتذاكر
جنوب أفريقيا ضد بنما27 مارس 2026 (7:30 مساءً)ملعب موسى مابيدا (ديربان)تذاكر
جنوب أفريقيا ضد بنما31 مارس 2026 (8:00 مساءً)ملعب DHL (كيب تاون)تذاكر

ما هو جدول مباريات جنوب أفريقيا في مجموعات كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
الخميس، 11 يونيوالمكسيك ضد جنوب أفريقيا (7 مساءً)ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي)تذاكر
الخميس، 18 يونيوالفائز من ملحق أوروبا D* ضد جنوب أفريقيا (4 مساءً)ملعب أتلانتا (أتلانتا)تذاكر
الأربعاء، 24 يونيوجنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (9 مساءً)ملعب BBVA (مونتيري)تذاكر

*ملحق أوروبا D قد يضم (جمهورية التشيك، أو أيرلندا، أو الدنمارك، أو مقدونيا الشمالية).

تبدأ الرحلة من ملعب "أزتيكا" الأسطوري، وهو أول ملعب يستضيف ثلاثة افتتاحات لكأس العالم. ستسعى جنوب أفريقيا لتكرار سحر 2010 عندما صعق هدف تشابالالا الشهير العالم. هذه المرة، يواجهون المضيفة المكسيك أمام 80 ألف مشجع صاخب.

كيفية شراء تذاكر جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟

تتاح للجماهير عدة فرص لشراء التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي والأسواق الثانوية المعتمدة.

قرعة الاختيار العشوائي

مع تحديد المجموعات، ستتم المرحلة الكبرى من مبيعات التذاكر الرسمية عبر "قرعة الاختيار العشوائي". يتقدم المشجعون بطلب للحصول على مباريات محددة، ويتم تحديد الفائزين عن طريق القرعة.

الأسواق الثانوية

بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل مباراة الافتتاح في أزتيكا، تنفد الحصص الرسمية فوراً. يلجأ المشجعون غالباً إلى منصات موثوقة مثل StubHub، والتي توفر طريقة آمنة لشراء التذاكر من مشجعين آخرين بأسعار تتفاوت حسب الطلب.

نصيحة الخبراء: ابحث عن تذاكر الفئة الرابعة (Category 4) إذا كنت تبحث عن أرخص الخيارات، حيث تبدأ الأسعار من حوالي 60 دولاراً للعديد من مباريات دور المجموعات.

ما هي أسعار تذاكر مباريات جنوب أفريقيا؟

تُقسم الأسعار إلى فئات بناءً على موقع المقعد:

المرحلةنطاق سعر التذكرة (بالدولار الأمريكي)
دور المجموعات (غير المستضيف)60$ - 620$
دور المجموعات (الافتتاح/المستضيف)75$ - 2,355$
دور الـ 32105$ - 750$
دور الـ 16170$ - 980$
ربع النهائي275$ - 1,775$
نصف النهائي420$ - 3,295$
النهائي2,030$ - 8,680$

أسعار تذاكر مباريات منتخب جنوب أفريقيا تبدأ من 5 دولاراشترِ تذكرتك الآن!

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

يمكنك تجربة الأفضل في كأس العالم 2026 مع باقات الضيافة الكاملة لـ مباريات جنوب أفريقيا، والتي تتميز بتذاكر فئة ممتازة، مأكولات ومشروبات فاخرة، وأكثر من ذلك، وهي متوفرة عبر جميع الدول المضيفة الثلاث (الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا).

لعشاق "بافانا بافانا" الراغبين في السفر بأسلوب راقٍ، تتوفر الباقات على النحو التالي:

مباراة واحدة (Single Match)

  • دور المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق ليس من الدول المضيفة (مثالية لمواجهات جنوب أفريقيا في أتلانتا أو مونتيري).
  • الأدوار الإقصائية: دور الـ 32 / دور الـ 16 / مباراة تحديد المركز الثالث: أي مباراة واحدة.
  • خيارات الضيافة: Pitchside Lounge، VIP، Trophy Lounge، Champions Club، FIFA Pavilion.

تبدأ من 1,400 دولار أمريكي / للشخص الواحد

سلسلة "اتبع فريقي" (Follow My Team)

شاهد جنوب أفريقيا في كل مباراة في المراحل الأولى، بغض النظر عن الموقع، حيث يتنقل المنتخب بين المكسيك والولايات المتحدة.

  • تشمل: جميع مباريات دور المجموعات الثلاث ومباراة واحدة في دور الـ 32.
  • خيارات الضيافة: FIFA Pavilion.

تبدأ من 6,750 دولار أمريكي / للشخص الواحد

سلسلة الملاعب (Venue Series)

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره (مثل ملعب أزتيكا أو ملعب مرسيدس بنز).

  • تشمل: من 4 إلى 9 مباريات، حسب الملعب المختار.
  • خيارات الضيافة: Pitchside Lounge، VIP، Trophy Lounge، Champions Club، FIFA Pavilion.

تبدأ من 8,275 دولار أمريكي / للشخص الواحد

ملاعب كأس العالم 2026

إليك القائمة الكاملة للملاعب والمدن التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026 في الدول الثلاث:

الدولةالملعب (المدينة)السعة الإستيعابية
كندابي سي بلايس (فانكوفر)48,821
بي إم أو فيلد (تورونتو)72,766
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي)48,821
استاد أكرون (غوادالاخارا)44,330
استاد BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)67,382
ملعب جيلويت (بوسطن)63,815
ملعب AT&T (دالاس)70,122
ملعب NRG (هيوسطن)68,311
ملعب أروهيد (كانساس سيتي)67,513
ملعب SoFi (لوس أنجلوس)69,650
ملعب هارد روك (ميامي)64,091
ملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي)78,576
ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)65,827
ملعب ليفاي (سان فرانسيسكو)69,391
ملعب لومن فيلد (سياتل)65,123

أسعار تذاكر مباريات منتخب جنوب أفريقيا تبدأ من 5 دولاراشترِ تذكرتك الآن!