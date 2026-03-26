كيفية الحصول علي تذاكر المباريات الودية القادمة بين السعودية ومصر: المواعيد والأسعار وأكثر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية نحو حدث تاريخي فريد، حيث يستعد "الأخضر" السعودي و"الفراعنة" المصريين لخوض مواجهتين ناريتين في "ديربي العرب" المنتظر. هذه المرة، لن تقتصر الإثارة على ملعب واحد، بل ستمتد لتشمل قارتين؛ حيث تقام المباراة الأولى في قلب عروس البحر الأحمر، جدة، تليها مواجهة "رد اعتبار" عالمية في مدينة برشلونة الإسبانية. هذه اللقاءات ليست مجرد مباريات ودية، بل هي اختبار حقيقي للقوة والمهارة وتأكيد على زعامة الكرة العربية والأفرو-آسيوية قبل انطلاق الاستحقاقات العالمية الكبرى في 2026.

يعيش المنتخبان حالياً أزهى فتراتهما الكروية؛ فالمنتخب السعودي يواصل بناء إرثه العالمي كقاهر للكبار، بينما يدخل المنتخب المصري، سيد القارة الأفريقية، مدججاً بنجومه العالميين وطموحه الذي لا يهدأ. للجماهير في المملكة العربية السعودية وللجالية العربية العريضة في أوروبا، تمثل هذه "الموقعة المزدوجة" فرصة نادرة للاحتفال بالهوية العربية في أرقى ملاعب كرة القدم. الأجواء ستكون مشحونة بالفخر والروح الرياضية العالية، وسط توقعات بحضور جماهيري قياسي يملأ المدرجات باللونين الأخضر والأحمر.

في GOAL، قمنا بتجميع كافة التفاصيل المحدثة لضمان حصولك على التذاكر بأمان وسهولة. مع الارتفاع الهائل في الطلب، يعد التحرك السريع هو مفتاحك لضمان التواجد في قلب الحدث. سواء كنت تخطط للهتاف في "الجوهرة المشعة" أو في "إر سي دي إي" ببرشلونة، فنحن هنا لنرشدك إلى أفضل الطرق والأسعار المتاحة حالياً.

متى موعد مباراة السعودية ومصر؟

تم اعتماد جدول المواجهتين رسمياً لتكون بمثابة "بلاي أوف" ودي عالمي. المواجهة الأولى في ضيافة الصقور الخضر، والثانية تحت شمس كاتالونيا:

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر الجمعة، 27 مارس 2026 (20:30 بتوقيت مكة) السعودية ضد مصر (الذهاب) استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، جدة احجز تذاكر جدة الآن الثلاثاء، 31 مارس 2026 (21:00 بتوقيت إسبانيا) السعودية ضد مصر (الإياب) ملعب إر سي دي إي (برشلونة)، إسبانيا احجز تذاكر برشلونة الآن

من أين أشتري تذاكر مباراة السعودية ومصر؟

لضمان الحصول على تذاكر أصلية وتجنب الازدحام، ننصح بشدة باستخدام المنصات المعتمدة التي توفر تجربة دخول "سلسة ومن دون عناء". لمباراة جدة، تعتبر منصة StubHub هي الخيار الأفضل والأكثر أماناً لهذه المباراة.

تعتمد هذه المنصات نظام "التذاكر الإلكترونية عبر الجوال"، حيث تصلك التذكرة مباشرة على هاتفك، مما يضمن لك دخولاً سريعاً للملعب دون الحاجة لطباعة أوراق. كما توفر هذه المواقع ضماناً رسمياً يحميك من التذاكر المزيفة ويضمن لك استرداد أموالك في حال حدوث أي طارئ، مما يجعل عملية الشراء آمنة بنسبة 100%.

أما الباحثين عن الرفاهية، تتوفر خيارات الضيافة والـ VIP في كلا الملعبين. في جدة، يمكنك الاستمتاع بخدمات صالات "الذهبية والفضية"، وفي برشلونة، تقدم مقاعد الـ "Category 1 Premium" إطلالة كاشفة للملعب مع بوفيه فاخر وخدمات استقبال خاصة.

كم أسعار تذاكر مباراة السعودية ومصر؟

تختلف الأسعار بناءً على فئة المقعد والمدينة، ولكننا ركزنا على توفير أرخص التذاكر المتاحة كأولوية للمشجعين:

تذاكر مباراة جدة (الجوهرة): تبدأ الأسعار من 150 ريال سعودي للفئات الاقتصادية (خلف المرمى)، وتصل إلى 800 ريال سعودي للمنصة الذهبية.

تذاكر مباراة برشلونة (RCDE): تبدأ الأسعار من حوالي 260 ريال سعودي (65 يورو) للمدرجات العلوية، وتتراوح الفئات المتوسطة بين 450 إلى 900 ريال سعودي .

باقات الضيافة: تبدأ أسعار كبائن الـ VIP والباقات الفاخرة من 1,800 ريال سعودي وما فوق.

نصيحة ذهبية: إذا كنت تبحث عن التوفير مع أجواء حماسية لا تُنسى، فاحجز في مدرجات "خلف المرمى"؛ فهي الأرخص سعراً والأكثر صخباً بالأهازيج والتشجيع.

كيف يمكنني حجز تذاكر المباراة الودية بين السعودية ومصر؟

اتبع هذه الخطوات البسيطة لتأمين مكانك في المدرجات:

اختر المباراة: حدد ما إذا كنت ستحضر في جدة أو برشلونة من خلال الروابط أعلاه. تحديد المقعد: استخدم الخريطة التفاعلية للملعب لاختيار الفئة المناسبة لميزانيتك. إتمام الدفع: استخدم بطاقة الائتمان أو وسائل الدفع المتاحة (مثل Apple Pay) لإنهاء العملية فوراً. استلام التذكرة: ستصلك التذكرة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق المنصة. قم بحفظها على محفظة جوالك (Wallet) لتكون جاهزة للمسح عند البوابة.

كل ما تريد معرفته عن الملاعب

تم اختيار ملاعب عالمية تليق بقيمة الحدث الجماهيرية والفنية:

استاد الجوهرة المشعة (جدة)

أيقونة الملاعب السعودية، يتسع لـ 60 ألف مشجع ويمتاز بقربه من المطار.

الوصول: يفضل استخدام تطبيقات التوصيل (أوبر وكريم) لتجنب زحام المواقف.

الأجواء: "الجوهرة" معروفة بضغطها الجماهيري المرعب، مما يمنح المباراة نكهة خاصة.

ملعب إر سي دي إي (برشلونة)

من أحدث الملاعب في إسبانيا، صُمم على الطراز الإنجليزي ليكون المشجع قريباً جداً من العشب.