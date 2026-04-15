كيفية شراء تذاكر مبارايات منتخب تونس لكرة القدم: مباريات 2026 والمواعيد القادمة والأسعار وأكثر

إليك الدليل الكامل والنهائي حول كيفية تأمين تذاكر مباريات منتخب تونس الدولية القادمة وحملتهم التاريخية في كأس العالم 2026 FIFA التي ستقام في أمريكا الشمالية.

يستعد نسور قرطاج لواحد من أهم الأعوام في تاريخهم الكروي. وباعتبارهم أحد أكثر المنتخبات الأفريقية استمرارية وخبرة، أصبح المنتخب التونسي ركيزة أساسية على الساحة العالمية. وفي عام 2026، سيأخذون أسلوبهم التكتيكي عالي الكثافة إلى ملاعب المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

بعد فترة تصفيات صارمة وضبط تكتيكي خلال النوافذ الدولية الأولى لعام 2026، أصبح المنتخب التونسي جاهزاً لمواجهة نخبة المنتخبات العالمية. ومع وجود قاعدة جماهيرية واسعة ومغتربين متحمسين في كل مكان، وسمعة طيبة في الصلابة الدفاعية والهجمات المرتدة الحاسمة، فإن كل مباراة لتونس هي حدث يزداد عليه الطلب بشكل هائل. سواء كنت تبحث عن دعم الفريق في مبارياته التحضيرية الأخيرة أو تريد أن تكون جزءاً من البحر الأحمر والأبيض في كأس العالم، فإن GOAL تقدم لك أحدث تفاصيل المباريات، معلومات الملاعب، وأكثر الطرق موثوقية لتأمين مقعدك.

متى تقام مباريات تونس القادمة؟

يتصدر جدول مباريات تونس لعام 2026 مواجهات المجموعة السادسة في كأس العالم FIFA. سيبدأ الفريق مشواره في المكسيك قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض مواجهة نارية ضد هولندا. وتسبق هذه المباريات وديات تحضيرية حاسمة مصممة لاختبار القائمة ضد أساليب لعب متنوعة.

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 1 يونيو 2026، 21:45 النمسا ضد تونس ملعب إرنست هابل، فيينا تذاكر 6 يونيو 2026، 16:00 بلجيكا ضد تونس ملعب الملك بودوان، بروكسل تذاكر 15 يونيو 2026، 05:00 السويد ضد تونس ملعب مونتيري، المكسيك تذاكر 21 يونيو 2026، 07:00 تونس ضد اليابان ملعب مونتيري، المكسيك تذاكر 26 يونيو 2026، 02:00 تونس ضد هولندا ملعب أروهيد، كانساس سيتي، أمريكا تذاكر

يعد تأهل تونس لبطولة 2026 فصلاً آخر في تاريخها العريق في كأس العالم، والذي بدأ بانتصارها التاريخي عام 1978 على المكسيك، وهو أول فوز لدولة أفريقية في كأس العالم. هذا الصيف، سيتطلع نسور قرطاج لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، مدعومين بآلاف المشجعين المسافرين والجالية الكبيرة المقيمة في أمريكا الشمالية.

من أين تشتري تذاكر كرة القدم لمنتخب تونس؟

تعتمد الطريقة الأساسية لشراء تذاكر تونس بشكل كبير على نوع المباراة. بالنسبة للمباريات الودية التي تقام في أوروبا، مثل تلك ضد النمسا أو بلجيكا، تدار التذاكر عادة من قبل الاتحاد الوطني لكرة القدم للدولة المضيفة. يمكن للمشجعين غالباً العثور على هذه التذاكر عبر البوابات الرسمية مثل موقع الاتحاد البلجيكي أو الاتحاد النمساوي لكرة القدم.

أما بالنسبة لمباريات كأس العالم FIFA، فإن بوابة تذاكر FIFA الرسمية هي المصدر الرئيسي للمبيعات الأولية. ومع ذلك، نظراً للنطاق العالمي للحدث، غالباً ما تباع هذه التذاكر عبر نظام القرعة قبل أشهر، مما يترك العديد من المشجعين دون تذاكر خلال المراحل الأولية.

بالنسبة لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العامة أو يبحثون عن ترتيبات جلوس محددة، توفر الأسواق الثانوية الموثوقة مثل StubHub وTicombo بديلاً آمناً. تجمع هذه المنصات التذاكر من بائعين تم التحقق منهم، مما يوفر شبكة أمان للمشجعين الذين يحتاجون لتأمين دخولهم في وقت قريب من يوم المباراة. استخدام المواقع الثانوية هو في الغالب الطريقة الأكثر راحة للعثور على تذاكر للمباريات عالية الطلب مثل مباراة تونس ضد هولندا في كانساس سيتي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات تونس؟

تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بناءً على أهمية المباراة ومكان إقامتها. بينما تظل المباريات الودية ميسورة التكلفة نسبياً، تحمل مباريات كأس العالم سعراً أعلى.

أرخص التذاكر: بالنسبة لمباريات دور المجموعات في كأس العالم، تبدأ تذاكر الفئة الرابعة (المخصصة غالباً لسكان الدولة المضيفة) من حوالي 60 دولاراً. بالنسبة للمشجعين الدوليين، تبدأ مقاعد الفئة الثالثة عادةً من 140 إلى 185 دولاراً. وتبدأ أسعار السوق الثانوية للمباراة الافتتاحية ضد السويد حالياً من حوالي 313 دولاراً.

الفئة المتوسطة: تذاكر الفئة الثانية، التي توفر رؤية أفضل من الزوايا والمدرجات الوسطى والعليا، تتراوح عموماً بين 380 و430 دولاراً.

تذاكر الفئة الثانية، التي توفر رؤية أفضل من الزوايا والمدرجات الوسطى والعليا، تتراوح عموماً بين 380 و430 دولاراً. الفئة الممتازة والضيافة: للمشجعين الذين يبحثون عن تجربة فاخرة، تتوفر باقات الضيافة. تتراوح هذه من صالة Pitchside إلى صالات كبار الشخصي VIP. تبدأ أسعار هذه التجارب النخبوية من 1400 دولار للشخص الواحد ويمكن أن تتجاوز 8000 دولار لباقات سلسلة الملاعب المتعددة المباريات.

متى يتم طرح تذاكر تونس للبيع؟

بالنسبة للمباريات الودية في شهر يونيو، يتم إصدار التذاكر عادة قبل أربعة إلى ثمانية أسابيع من الحدث. يجب على المشجعين مراقبة القنوات الرسمية للتواصل الاجتماعي التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم للحصول على إعلانات بشأن التخصيصات المحددة لأقسام مشجعي تونس.

يتم إصدار تذاكر كأس العالم في مراحل متميزة. بعد قرعة الاختيار العشوائي الأولية، يفتح FIFA عادةً مرحلة مبيعات من يأتي أولاً يُخدم أولاً، تليها مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة التي تستمر حتى يوم المباراة النهائي. تظل الأسواق الثانوية نشطة طوال هذه الفترة بالكامل، وغالباً ما تشهد طفرة في التوفر بمجرد توزيع التذاكر المادية أو الرقمية على المشترين الأصليين.

كل ما تحتاج معرفته عن الملاعب

ملعب مونتيري (مونتيري، المكسيك)

يُعرف أيضاً باسم ملعب BBVA، وهو ملعب مذهل يشتهر بإطلالاته الجبلية وتصميمه الحديث. كواحد من الملاعب الرائدة في المكسيك، سيستضيف أول مباراتين لتونس في دور المجموعات. يضمن الشعور الحميم للملعب أنه حتى من المستويات العليا، يتمتع المشجعون برؤية ممتازة للحركة. يقع في غوادالوبي ويمكن الوصول إليه بسهولة من وسط مدينة مونتيري عبر نظام المترو المحلي وحافلات النقل.

ملعب أروهيد (كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية)

يُعرف رسمياً باسم GEHA Field at Arrowhead Stadium، وهو أحد أكثر الملاعب الرياضية شهرة في الولايات المتحدة. وبينما هو في الأساس موطن لفريق كانساس سيتي تشيفس في دوري كرة القدم الأمريكية، إلا أنه ملعب عالمي لكرة القدم بسعة تزيد عن 70,000 متفرج. يحمل الرقم القياسي لأعلى صوت في ملعب رياضي خارجي في العالم، مما يعني أن الأجواء في مباراة تونس ضد هولندا لن تكون أقل من صاخبة. يجب على المشجعين التخطيط للتنقل بالسيارات أو استخدام خدمات الحافلات المخصصة للبطولة المقدمة من وسط مدينة كانساس سيتي.

ملعب الملك بودوان (بروكسل، بلجيكا)

مكان تاريخي في كرة القدم الأوروبية، سيستضيف هذا الملعب المباراة التحضيرية الأخيرة لتونس ضد بلجيكا. يقع في هضبة هيسل في بروكسل، ويوفر أجواء كلاسيكية على طراز الوعاء. الملعب متصل بشكل استثنائي بوسائل النقل العام، حيث تقع محطة مترو الملك بودوان (الخط 6) خارج بوابات الملعب مباشرةً.

اضمن فرصتك لمشاهدة نسور قرطاج وهم يصنعون التاريخ هذا العام. سواء في حرارة مونتيري أو في مدرجات كانساس سيتي الهادرة، تونس مستعدة للتحليق. احصل على تذاكرك الآن وكن جزءاً من الرحلة.