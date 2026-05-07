تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي: الأسعار والموعد ومعلومات كأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومعها واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات بين المنتخب السعودي ومنتخب أوروغواي على ملعب هارد روك الشهير في مدينة ميامي الأمريكية.

المنتخب السعودي يدخل البطولة بطموحات كبيرة بعد التطور اللافت الذي شهدته الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الحضور القوي في النسخة الماضية من كأس العالم. أما أوروغواي، صاحبة التاريخ العريق والبطولات العالمية، فتطمح لاستعادة أمجادها بقيادة مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

ومع الطلب الهائل على تذاكر كأس العالم، أصبحت مواجهة السعودية ضد أوروغواي من أكثر المباريات المطلوبة في مرحلة المجموعات، خاصة مع إقامة المباراة في ميامي، إحدى أبرز المدن المستضيفة للبطولة. ويستعرض GOAL كل ما تحتاج معرفته عن أسعار التذاكر، أفضل طرق الحجز، وأهم المعلومات الخاصة بالمباراة والملعب.

متى موعد مباراة السعودية ضد أوروغواي؟

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر 15 يونيو 2026 - 20:00 السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك - ميامي احجز التذاكر

مباريات منتخب السعودية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المدينة التذاكر 15 يونيو 2026 السعودية ضد أوروغواي ميامي التذاكر 21 يونيو 2026 السعودية ضد إسبانيا أتلانتا التذاكر 26 يونيو 2026 السعودية ضد الرأس الأخضر هيوستن التذاكر

مباريات منتخب أوروغواي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المدينة التذاكر 15 يونيو 2026 السعودية ضد أوروغواي ميامي التذاكر 21 يونيو 2026 أوروغواي ضد الرأس الأخضر فيلادلفيا التذاكر 26 يونيو 2026 أوروغواي ضد إسبانيا غوادالاخارا التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي؟

يمكن للجماهير الراغبة في حضور مباراة السعودية ضد أوروغواي شراء التذاكر من خلال عدة منصات معتمدة ومتخصصة في بيع تذاكر كأس العالم 2026.

وبعد انتهاء المراحل الأولى من مبيعات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، أصبحت التذاكر المتاحة محدودة للغاية عبر المنصات الرسمية، وهو ما دفع الجماهير للاتجاه نحو منصات إعادة البيع الموثوقة للحصول على مقاعد قبل نفادها بالكامل.

ويُعد StubHub من أبرز الخيارات المتاحة حاليًا لشراء تذاكر مباريات كأس العالم، خاصة المواجهات الكبرى التي تُقام في المدن الأمريكية الرئيسية مثل ميامي. وتتيح المنصة إمكانية مقارنة الأسعار واختيار الفئة المناسبة بسهولة.

كما يمكن متابعة منصة إعادة البيع الرسمية الخاصة بـ FIFA، والتي تتيح للجماهير إعادة بيع التذاكر المعتمدة بسعرها الرسمي، إلا أن التوفر هناك يتغير باستمرار حسب العرض والطلب.

وتتوفر أيضًا باقات الضيافة VIP التي تشمل مقاعد مميزة، صالات خاصة، خدمات طعام ومشروبات، بالإضافة إلى مداخل مخصصة لتجربة أكثر فخامة خلال البطولة.

كم أسعار تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي بحسب موقع المقعد داخل الملعب، وفئة التذكرة، بالإضافة إلى حجم الطلب المتزايد على المباراة.

وتُعد التذاكر الاقتصادية في المدرجات العلوية الخيار الأكثر جذبًا للجماهير السعودية الراغبة في حضور كأس العالم بتكلفة أقل، خاصة مع الارتفاع المستمر للأسعار كلما اقترب موعد المباراة.

الأسعار الحالية التقريبية للتذاكر جاءت كالتالي:

الفئة الثالثة: من 280 إلى 500 دولار

من 280 إلى 500 دولار الفئة الثانية: من 600 إلى 950 دولار

من 600 إلى 950 دولار الفئة الأولى: من 1000 إلى 2400 دولار

من 1000 إلى 2400 دولار تذاكر VIP والضيافة: تبدأ من 3000 دولار

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر مع اقتراب موعد البطولة، لذلك يُنصح بحجز التذاكر مبكرًا للحصول على أفضل الأسعار المتاحة.

كيف تحصل على تذاكر السعودية ضد أوروغواي؟

هناك أكثر من طريقة للحصول على تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي في كأس العالم 2026.

منصة FIFA الرسمية: يواصل الاتحاد الدولي طرح دفعات محدودة من التذاكر عبر مرحلة البيع الأخيرة بنظام أسبقية الحجز.

يواصل الاتحاد الدولي طرح دفعات محدودة من التذاكر عبر مرحلة البيع الأخيرة بنظام أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع الرسمية: تتيح شراء التذاكر المعاد بيعها من جماهير أخرى بشكل رسمي وآمن.

تتيح شراء التذاكر المعاد بيعها من جماهير أخرى بشكل رسمي وآمن. منصات إعادة البيع العالمية: مثل StubHub، والتي تُعد من أسرع الطرق للحصول على مقاعد للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

مثل StubHub، والتي تُعد من أسرع الطرق للحصول على مقاعد للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا. باقات الضيافة: توفر تجربة فاخرة تشمل أفضل المقاعد والخدمات الحصرية داخل الملعب.

ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم رقمية بالكامل عبر تطبيق FIFA الرسمي، لذلك يجب التأكد من استخدام البريد الإلكتروني الصحيح أثناء عملية الشراء.

كما يُنصح الجماهير الراغبة بالسفر إلى الولايات المتحدة بإنهاء ترتيبات التأشيرة والسفر مبكرًا لتجنب أي مشاكل قبل انطلاق البطولة.

كل ما تريد معرفته عن ملعب هارد روك

تُقام مباراة السعودية ضد أوروغواي على ملعب هارد روك في مدينة ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، والذي يُعد واحدًا من أشهر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة.

ويستضيف الملعب مباريات دوري كرة القدم الأمريكية NFL، إضافة إلى العديد من الأحداث الرياضية والحفلات العالمية الكبرى، كما خضع لتطويرات ضخمة خلال السنوات الماضية جعلته من بين أفضل ملاعب كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يستوعب الملعب أكثر من 65 ألف مشجع خلال مباريات البطولة، مع أجواء جماهيرية استثنائية خاصة في مباريات المنتخبات العربية واللاتينية.

ويتميز الملعب بـ:

مداخل رقمية حديثة للتذاكر الإلكترونية

شاشات عملاقة وتجربة مشاهدة متطورة

مناطق ضيافة ومطاعم متعددة

سهولة الوصول من وسط مدينة ميامي والمطار

مواقف ومناطق مخصصة لخدمات النقل والتوصيل

ويُنصح الجماهير بالحضور مبكرًا يوم المباراة بسبب الازدحام المتوقع حول الملعب، خاصة مع الإقبال الجماهيري الكبير على مباريات كأس العالم.