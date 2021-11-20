ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا؟

أحمد رضوان
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تعرف على طرق شراء واسعار تذاكر مباراة الهلال ضد بوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والذي يستضيفه ستاد الملك فهد الدولي

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والقارة الصفراء نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والذي سيجمع بين الهلال ونادي بوهانج ستيلرز في ستاد الملك فهد الدولي.

بدأ الزعيم مشواره في البطولة في المجموعة الأولى، وتأهل كأحد أفضل الثواني خف نادي استقلول الطاجيكي.

تخطى الهلال اسقلال الإيراني في دور 16، ثم بيرسبوليس في ربع النهائي، وذلك قبل أن يصعد من نصف النهائي على يد الجار والغريم التقليدي النصر.

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موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة والجوائز

بالتأكيد يرغب جميع عشاق كرة القدم في المملكة وخارجها لحضور المباراة، وفي هذا التقرير نستعرض طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

حدد الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ليكون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، الموافق 18 ربيع الثاني 1443.

ومن المنتظر أن يستضيف استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، النهائي المنتظر بين الهلال وبوهانج، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي طق شراء تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها حجز تذكرتك لحضور نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وهي عن طريق الموقع المخصص لتذاكر الهلال عبر الإنترنت.

عند الدخول عليه ستقوم بتسجيل الدخول، ثم ستختار موقعك المفضل في الملعب ومن ثم الحجز.

ما هي أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

هناك عدد من فئات تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال وبوهانج ستيلرز، ويتحدد السعر حسب الفئة.

الفئة

السعر

D60 ريال
L1250 ريال
L4250 ريال
H1150 ريال
H2250 ريال
H3250 ريال
H4150 ريال
NE100 ريال
SE100 ريال
SW (Pohang Steelers)100 ريال
FAMILY C60 ريال
FAMILY NW100 ريال
SILVER NORTH4,000 ريال
SILVER SOUTH4,000 ريال
VIP PREMIUM NORTH700 ريال
VIP PREMIUM SOUTH700 ريال
G6,500 ريال
VIP Box39,000 ريال
Platinum Seats4,500 ريال

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نهائي دوري أبطال آسيا 2021الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

18 ربيع ثاني 1442،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		SSC 7 HD

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الأسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

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