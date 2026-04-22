كيفية شراء تذاكر مباراة النصر والقادسية: المواعيد والأسعار وكل ما تريد معرفته

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي نحو مواجهة مرتقبة تجمع بين النصر والقادسية ضمن منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026. يدخل العالمي اللقاء بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو وكوكبة من النجوم العالميين، ساعياً لمواصلة الزحف نحو صدارة الترتيب وإسعاد جماهيره الغفيرة التي تملأ جنبات الملاعب أينما حل وارتحل. النصر ليس مجرد فريق كرة قدم، بل هو ظاهرة عالمية تجذب الملايين، ومبارياته أصبحت حدثاً يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

موقع جول GOAL يوفر لك هنا كافة التفاصيل التي تحتاجها لتأمين تذكرتك وحضور هذا المحفل الكروي الكبير. سنستعرض لك أرخص الأسعار المتاحة، وكيفية الشراء عبر المنصات الموثوقة، وتفاصيل الملعب لتضمن تجربة مثالية. لا تفوت الفرصة وكن جزءاً من الإثارة في مدرجات دوري روشن، حيث يمكنك الحصول على تذكرتك الآن والاستعداد لتشجيع فريقك المفضل في واحدة من أهم مباريات الموسم.

متى موعد مباراة النصر والقادسية؟

من المقرر أن تقام هذه المواجهة الحاسمة في القسم الثاني من الدوري السعودي للمحترفين لعام 2026. تكتسب هذه المباراة أهمية مضاعفة كونها تأتي في مراحل حاسمة من الموسم، حيث يتحدد شكل المنافسة على اللقب والمراكز المتقدمة.

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 2 مايو 2026 | 21:00 بتوقيت مكة المكرمة القادسية ضد النصر استاد الأمير سعود بن جلوي، الخبر احجز تذكرتك الآن

أين يمكنني شراء تذاكر مباراة النصر والقادسية؟

للحصول على تذاكر مباراة النصر والقادسية، هناك عدة خيارات تضمن لك الوصول إلى مقعدك بأمان وسهولة. تعتبر منصة StubHub هي الخيار الأبرز والأكثر موثوقية في سوق إعادة البيع، حيث تتيح للجماهير الحصول على التذاكر حتى في حال نفادها من الموقع الرسمي. تتميز المنصة بكونها توفر خيارات متنوعة لمواقع الجلوس وبأسعار تنافسية تناسب الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، يتم طرح التذاكر بشكل رسمي عبر منصة Webook، وهي المنصة المعتمدة لتذاكر فعاليات ودوري روشن في المملكة. ونظراً للشعبية الجارفة لنادي النصر وجودة فريق القادسية الحالية، فإن التذاكر عادة ما تنفد بسرعة قياسية فور طرحها، لذا ننصح دائماً باللجوء إلى منصات مثل StubHub لضمان الحصول على التذاكر بشكل مضمون ودون عناء الانتظار في طوابير رقمية طويلة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والقادسية؟

تتنوع أسعار التذاكر لتناسب كافة فئات المشجعين، بدءاً من الراغبين في أرخص الخيارات المتاحة وصولاً إلى الباحثين عن تجربة الضيافة الفاخرة. إليك تفاصيل الأسعار المتوقعة:

التذاكر الموحدة (خلف المرمى): تبدأ الأسعار من 70 ريال سعودي ، وهي الخيار الأفضل لمن يبحث عن أرخص تذكرة والاستمتاع بصخب المدرجات.

تبدأ الأسعار من ، وهي الخيار الأفضل لمن يبحث عن أرخص تذكرة والاستمتاع بصخب المدرجات. الدرجة الأولى (المقابل للمقصورة): تتراوح الأسعار ما بين 200 إلى 450 ريال سعودي ، وتوفر رؤية ممتازة وشاملة للملعب.

تتراوح الأسعار ما بين ، وتوفر رؤية ممتازة وشاملة للملعب. التذاكر الممتازة والمنصة: تبدأ من 1,000 ريال سعودي وتوفر مقاعد أكثر راحة وقرباً من المنصة الرئيسية.

تبدأ من وتوفر مقاعد أكثر راحة وقرباً من المنصة الرئيسية. باقات الضيافة (VIP): يمكن أن تصل أسعارها إلى 5,000 ريال سعودي، وتشمل خدمات الطعام والشراب الراقية ومواقف خاصة للسيارات ودخول حصري للمناطق المميزة.

يمكنك حالياً العثور على تذاكر تبدأ من حوالي 18 دولاراً (ما يعادل 68 ريالاً سعودياً تقريباً) عبر منصات إعادة البيع، مما يجعلها فرصة مثالية للعائلات والشباب لحضور المباراة دون ميزانية ضخمة.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة النصر والقادسية؟

اتبع الخطوات التالية لتأمين مكانك في المدرجات بفعالية وسرعة:

التوجه للموقع: قم بزيارة رابط التذاكر عبر منصة StubHub من هنا. اختيار المقعد: استخدم الخريطة التفاعلية للملعب لاختيار الفئة التي تفضلها. إذا كنت تبحث عن التوفير، اختر فئات الدرجة الثالثة أو الموحدة. تحديد العدد: اختر عدد التذاكر المطلوبة، وتأكد من مراجعة القيود الخاصة بكل فئة (مثل مناطق العائلات أو الأفراد). إتمام الدفع: أدخل بيانات الدفع الخاصة بك (بطاقة مدى، فيزا، أو ماستركارد). المنصة توفر خيارات دفع آمنة تماماً. استلام التذاكر: ستصلك التذكرة إلكترونياً عبر بريدك الإلكتروني أو من خلال التطبيق. تأكد من حفظها على هاتفك لإبرازها عند بوابات الدخول.

كل ما تريد معرفته عن ملعب المباراة (استاد الأمير سعود بن جلوي)

يستضيف استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر (الراكة) هذا اللقاء الكبير. يعتبر الملعب المعقل التاريخي لنادي القادسية، ويتميز بأجواء كروية قريبة من أرضية الملعب، مما يمنح المشجعين تجربة مشاهدة غامرة ومثيرة. تبلغ سعة الملعب حوالي 15,000 إلى 20,000 مقعد، مما يجعله يمتلئ بسرعة في المباريات الجماهيرية الكبرى.

خضع الملعب لعدة عمليات تطوير ليواكب معايير دوري روشن السعودي، حيث تم تحسين الإضاءة، المرافق العامة، ومناطق بيع الأطعمة والمشروبات. يقع الملعب في منطقة حيوية بين الخبر والدمام، مما يسهل الوصول إليه عبر الطرق الرئيسية. ننصح الجماهير بالحضور قبل موعد الانطلاق بساعتين على الأقل لتجنب الازدحام المروري في منطقة الخبر وضمان الدخول السلس للمدرجات، خاصة مع التوقعات بحضور جماهيري غفير لمتابعة نجوم النصر والقادسية.

لا تفوت الفرصة، فمواجهات النصر هذا الموسم لا تتكرر كثيراً، والقادسية يطمح لإثبات جدارته أمام الكبار. احجز تذكرتك الآن واستمتع بسهرة كروية لا تُنسى في قلب المنطقة الشرقية!