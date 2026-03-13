Goal.com
تذاكر مبارايات العراق في تصفيات كأس العالم 2026
كيفية الحصول على تذاكر مباراة العراق في ملحق تصفيات كأس العالم: الأسعار والتوقعات وأكثر

كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر المواجهة المرتقبة في المكسيك هذا الشهر.

تصل سباقات حسم المقاعد الأخيرة في كأس العالم 2026 إلى ذروتها المثيرة هذا الشهر. يواجه المنتخب العراقي الفائز من مباراة بوليفيا أو سورينام في 31 مارس على الأراضي المكسيكية، وهو يعلم تماماً أنه على بعد فوز واحد فقط من الانضمام إلى المحفل العالمي الكبير.

لقد حجزت ثمانية منتخبات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) مقاعدها بالفعل في المونديال الصيفي المنتظر في أمريكا الشمالية، ولا يزال العراق يمتلك آمالاً عريضة في أن يصبح التاسع. يطمح المدرب السابق للمنتخب الأسترالي، غراهام أرنولد، لقيادة "أسود الرافدين" إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

دع GOAL يقدم لك كافة المعلومات الحيوية التي تحتاجها لنهائي ملحق تصفيات كأس العالم القادم الذي يشارك فيه العراق في المكسيك، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وتكلفتها.

متى تقام مباراة العراق في ملحق تصفيات كأس العالم؟

لا تزال هناك ست بطاقات لنهائيات كأس العالم FIFA 2026 متاحة، وسيتم ملء اثنتين منها من قبل المنتخبات الناجحة خلال الملحق القاري (بين الاتحادات) هذا الشهر في المكسيك.

الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام سيبقى في مدينة غوادالوبي، حيث سيواجه العراق في 31 مارس. الفوز هناك يعني الحصول على دعوة رسمية لحفلة كرة القدم العالمية.

التاريخالمباراة (التوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
الثلاثاء، 31 مارسالعراق ضد بوليفيا أو سورينام (9 مساءً)ملعب بي بي في أي (غوادالوبي، المكسيك)شراء التذاكر

جدول مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

سيشغل الفائزون في نهائيات المسارين مكانين من الأماكن الستة المتبقية في كأس العالم FIFA 2026 هذا الصيف.

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
26 مارسبوليفيا ضد سورينامملعب بي بي في أياحجز هنا
26 مارسكاليدونيا الجديدة ضد جامايكاملعب أكروناحجز هنا
31 مارسالعراق ضد TBDملعب بي بي في أياحجز هنا

كيف تشتري تذاكر مباراة العراق في الملحق؟

طرحت تذاكر نهائي ملحق المسار الثاني للعراق للبيع عبر موقع FIFA الرسمي في الثالث من مارس. ومع ذلك، نظراً للطلب الهائل، فإن الحصول على تذاكر من الموقع الرسمي قد يكون صعباً.

بينما تعد بوابة FIFA هي الطريقة التقليدية، فإن الراغبين في حضور نهائي ملحق المسار الثاني قد يرغبون في التفكير في المواقع الثانوية الموثوقة مثل StubHub. توفر هذه المنصات مرونة أكبر وفرصة اللحظة الأخيرة للحصول على مقاعد حتى بعد نفاذ الكمية الرسمية.

كم تبلغ تكلفة التذاكر؟

تبدأ أسعار التذاكر من مستوى مذهل واقتصادي للغاية:

  • تذاكر الفئة الاقتصادية: تبدأ من حوالي 300 بيزو مكسيكي (ما يقارب 16 دولاراً أمريكياً).
  • فئة المشجعين: مخصصة لمشجعي المنتخب العراقي والخصم.
  • المقاعد الميسرة: مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تجربة مشاهدة مريحة.

ماذا تتوقع من مباراة العراق في ملحق تصفيات كأس العالم؟

بدأت رحلة العراق للبحث عن مكان في كأس العالم 2026 بفوز عريض 5-1 على إندونيسيا في البصرة. وبعد صراعات مريرة، وصل الفريق إلى هذه المرحلة الفاصلة بعد فوز درامي على الإمارات بمجموع 3-2 في الملحق الآسيوي.

"يعود العراق إلى المكسيك بذكريات مونديال 1986، حيث قدموا أداءً بطولياً رغم الخروج المبكر. اليوم، الجيل الجديد بقيادة أيمن حسين يسعى لكتابة تاريخ جديد."

يأمل المدرب غراهام أرنولد أن يحافظ المهاجم القناص أيمن حسين على حاسته التهديفية، حيث سجل 8 أهداف في التصفيات حتى الآن. المباراة ستقام على ملعب Estadio BBVA المتطور، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف مباريات رسمية في نهائيات كأس العالم الصيف القادم.

نظام الملحق العالمي

تُلعب مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. في حال التعادل، سيتم اللجوء للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح. الفائز في هذه المواجهة سيحجز مقعداً رسمياً في المجموعة التي ستلعب مبارياتها في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

أسئلة الأكثر شيوعًا

طُرحت تذاكر نهائي الملحق (المسار 2) بين العراق ضد (لم يحدد بعد) للبيع على موقع "فيفا" (FIFA) في 3 مارس. لشراء التذاكر الرسمية، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا والتسجيل لإنشاء حساب. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

12 ديسمبر 2025 - كأس العرب: الأردن ضد العراق (1-0) (الريان، قطر)

9 ديسمبر 2025 - كأس العرب: الجزائر ضد العراق (2-0) (الريان، قطر)

6 ديسمبر 2025 - كأس العرب: السودان ضد العراق (0-2) (الدوحة، قطر)

3 ديسمبر 2025 - كأس العرب: العراق ضد البحرين (2-1) (الدوحة، قطر)

18 نوفمبر 2025 - تصفيات كأس العالم 2026: العراق ضد الإمارات (2-1) (البصرة، العراق)

13 نوفمبر 2025 - تصفيات كأس العالم 2026: الإمارات ضد العراق (1-1) (أبو ظبي، الإمارات)

14 أكتوبر 2025 - تصفيات كأس العالم 2026: السعودية ضد العراق (0-0) (جدة، السعودية)

11 أكتوبر 2025 - تصفيات كأس العالم 2026: العراق ضد إندونيسيا (1-0) (جدة، السعودية)

7 سبتمبر 2025 - كأس الملك: تايلاند ضد العراق (0-1) (كانتشانابوري، تايلاند)

4 سبتمبر 2025 - كأس الملك: العراق ضد هونغ كونغ (2-1) (كانتشانابوري، تايلاند)

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول من أمريكا الشمالية؛ حيث تعد الولايات المتحدة الدولة المضيفة الرئيسية للمباريات، بينما تشارك كندا والمكسيك كدولتين مضيفتين.

 

ستكون هذه البطولة هي المرة الأولى التي تقام فيها نهائيات كأس العالم بتنظيم ثلاث دول، والأولى التي تضم 48 فريقاً، بعد أن كان يشارك فيها 32 فريقاً في النسخ السابقة. ومن المقرر إقامة نهائي كأس العالم في ملعب "ميتلايف" (MetLife Stadium) في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، في 19 يوليو. كما سيستضيف نفس الملعب نهائي كأس العالم للأندية هذا الصيف.

تعتبر الأرجنتين هي حاملة اللقب بعد فوزها بكأس العالم 2022 في قطر. ولم يتمكن أي فريق من الاحتفاظ باللقب منذ أن حققت البرازيل ذلك الإنجاز في تشيلي عام 1962.

