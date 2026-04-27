كيفية شراء تذاكر مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن: المواعيد وأسعار التذاكر وأكثر

تستعد جماهير كرة القدم السعودية لمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين سكري القصيم فريق التعاون، والراقي نادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026. تأتي هذه المباراة في وقت حاسم من الموسم، حيث يسعى كل فريق لتأمين موقعه في جدول الترتيب. التعاون دائماً ما يكون نداً قوياً على ملعبه في بريدة، بينما يدخل الأهلي المباراة منتشياً بإنجازاته القارية، مما يجعل هذه المواجهة واحدة من أكثر المباريات ترقباً في الأمتار الأخيرة من الدوري.

لطالما اتسمت مواجهات الفريقين بالإثارة والندية الكبيرة، حيث يمتلك التعاون قاعدة جماهيرية وفية في منطقة القصيم قادرة على خلق أجواء مرعبة للمنافسين، في حين يمتلك الأهلي كوكبة من النجوم العالميين الذين يجذبون الأنظار أينما حلوا. ومع اقتراب نهاية الموسم، تصبح كل نقطة غالية جداً، مما يرفع من وتيرة الحماس لهذه الموقعة التي ستقام في قلب بريدة.

نحن في GOAL نهتم بتزويدك بكافة التفاصيل التي تحتاجها لحضور هذه القمة المرتقبة. سواء كنت تبحث عن أرخص الأسعار أو تود معرفة أفضل المنصات الموثوقة لحجز تذكرتك، فقد جمعنا لك كل المعلومات اللازمة لضمان تواجدك في المدرجات وتشجيع فريقك المفضل. لا تفوت فرصة مشاهدة نجوم مثل رياض محرز وإيفان توني في مواجهة تحدي ذئاب التعاون.

متى موعد مباراة التعاون والأهلي؟

من المقرر أن تقام مباراة التعاون والأهلي في توقيت مثالي للجماهير، حيث ستجرى المباراة مساء يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. إليكم الجدول الكامل للتفاصيل:

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 11 مايو 2026، 22:00 التعاون ضد الأهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية، بريدة احجز تذكرتك الآن

أين يمكن شراء تذاكر التعاون والأهلي؟

تتوفر تذاكر مباراة التعاون والأهلي عبر عدة قنوات رسمية وموثوقة لضمان وصول الجماهير إلى الملعب بسهولة. المنصة الأساسية والرسمية لحجز تذاكر مباريات دوري روشن السعودي هي منصة ويبوك (Webook)، والتي تعمل كمركز رئيسي لمعظم أندية المحترفين في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير العثور على خيارات إضافية عبر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، والتي توفر مرونة كبيرة في اختيار المقاعد والأسعار.

ننصح الجماهير دائماً بالشراء من المصادر الرسمية أو المنصات التي تضمن حماية المشتري بنسبة 100% لتجنب أي مشاكل عند بوابات الدخول. نظراً للشعبية الكبيرة للفريقين، من المتوقع أن تنفد التذاكر بسرعة، لذا فإن التحرك المبكر هو المفتاح لضمان مكانك في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ما هي أسعار تذاكر التعاون والأهلي؟

تتنوع أسعار التذاكر لتناسب كافة فئات المشجعين، حيث يبدأ التركيز دائماً على توفير خيارات اقتصادية تتيح للجميع فرصة الحضور. تبدأ أسعار التذاكر الاقتصادية (خلف المرمى والمدرجات العلوية) من حوالي 60 ريال سعودي إلى 117 ريال سعودي، وهي الخيار الأمثل لمن يبحث عن أرخص تذكرة للاستمتاع بالأجواء الصاخبة.

أما بالنسبة للمقاعد في الفئة الأولى والمنصة الجانبية التي توفر رؤية أوضح للملعب، فتتراوح الأسعار عادة بين 250 و 600 ريال سعودي. لمحبي الرفاهية والضيافة، تتوفر فئات VIP والضيافة بأسعار أعلى توفر تجربة حصرية تشمل خدمات إضافية ومقاعد مريحة جداً. تذكر أن الأسعار قد تتقلب بناءً على الطلب، لذا فإن الحجز المبكر يضمن لك الحصول على أفضل سعر متاح.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر التعاون والأهلي؟

الحصول على تذكرتك لمتابعة هذه القمة سهل وبسيط إذا اتبعت الخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة التذاكر المخصصة للمباراة عبر الرابط المتوفر في هذا المقال.

اختر عدد التذاكر التي ترغب في شرائها وفئة المقعد المفضلة لديك (اقتصادية، فئة أولى، أو VIP).

استخدم الفلاتر المتاحة لفرز النتائج حسب السعر للعثور على أرخص الخيارات المتاحة حالياً.

بعد اختيار المقاعد، انتقل إلى صفحة الدفع الآمنة لإتمام عملية الشراء.

بمجرد التأكيد، ستصلك التذاكر إلكترونياً، ويمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك الذكي لإبرازها عند دخول الملعب.

نصيحة للمشجعين: يفضل دائماً التحقق من توفر التذاكر "جنباً إلى جنب" إذا كنت تنوي الحضور مع العائلة أو الأصدقاء، وهي ميزة توفرها المنصات الكبرى لضمان جلوسكم في نفس المنطقة.

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

يعد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة هو المعقل الرئيسي لنادي التعاون، وهو الملعب الذي سيحتضن هذه الموقعة الكبرى. يلقب الملعب بـ "ملعب مدينة الملك عبد الله" وهو يختلف عن الجوهرة المشعة في جدة، حيث يقع في قلب منطقة القصيم ويمتاز بقربه من الجماهير وتصميمه الذي يوفر رؤية ممتازة من كافة الزوايا.

تبلغ سعة الملعب حوالي 25,000 متفرج، مما يضمن أجواء حماسية وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً، خاصة في مباريات مثل مواجهة الأهلي. يضم المجمع الرياضي مرافق متكاملة، بما في ذلك مواقف للسيارات ومناطق لبيع الأطعمة والمشروبات، مما يجعل تجربة الحضور مريحة للعائلات والأفراد على حد سواء. يشتهر جمهور بريدة بشغفه الكبير بكرة القدم، ومن المتوقع أن تمتلئ المدرجات باللونين الأصفر والأسود (للتعاون) والأخضر والأبيض (للأهلي) في ليلة كروية لن تنسى.