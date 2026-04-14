لقد تزايدت الرغبة في السفر ومشاهدة المنتخب الفرنسي في السنوات الأخيرة بشكل مذهل، ومع اقتراب انطلاق صافرة البداية في صيف 2026، يتأهب عشاق "الديوك" لمتابعة فريقهم في ملاعب أمريكا الشمالية. بطل العالم مرتين هو واحد من ستة منتخبات فقط نجحت في التتويج باللقب في أكثر من مناسبة، مما يجعل كل مباراة يخوضها حدثاً عالمياً بامتياز.

هل سيقدم نجوم فرنسا عرضاً كروياً لا يُنسى في ملاعب الولايات المتحدة؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع GOAL يستعرض لك أحدث المعلومات المحدثة حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين المقاعد وتكلفتها الحالية في أبريل 2026.

متى يقام كأس العالم 2026؟

ستقام نهائيات كأس العالم FIFA 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، حيث تمتد عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة في التاريخ، تشهد البطولة مشاركة 48 فريقاً وتتم استضافتها بشكل مشترك من قبل ثلاث دول.

ما هو جدول مباريات فرنسا في مجموعات كأس العالم 2026؟

تم سحب القرعة ووقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة (Group I). سيبدأ "الديوك" مشوارهم في نيوجيرسي، ثم ينتقلون إلى فيلادلفيا، قبل أن يختتموا دور المجموعات في بوسطن. إليك التفاصيل الكاملة لمباريات فرنسا:

التاريخ المباراة الملعب (المدينة) التذاكر 16 يونيو 2026 فرنسا ضد السنغال ملعب نيويورك نيوجيرسي (ميتلايف) احجز الآن 22 يونيو 2026 فرنسا ضد العراق ملعب فيلادلفيا (لينكولن فاينانشال فيلد) احجز الآن 26 يونيو 2026 النرويج ضد فرنسا ملعب بوسطن (جيلويت ستاديوم) احجز الآن

متى تشتري تذاكر فرنسا في كأس العالم 2026؟

مع وصولنا إلى شهر أبريل 2026، دخلنا في المرحلة الحاسمة لبيع التذاكر. إليك الفرص المتاحة حالياً:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (مفتوحة الآن)

بدأت هذه المرحلة في 1 أبريل 2026، وهي المرحلة الرسمية الرابعة والأخيرة. التذاكر متاحة الآن على أساس أسبقية الحجز (First-come, first-served) عبر موقع FIFA الرسمي. هذه التذاكر تنفد بسرعة كبيرة، لذا يجب التحقق من الموقع بشكل دوري حيث تتوفر تذاكر جديدة ناتجة عن عمليات الإلغاء أو إعادة البيع الرسمية.

الأسواق الثانوية الموثوقة

بما أن معظم التذاكر الرسمية لمباريات فرنسا قد بيعت بالفعل، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub وTicombo هي وجهتك الأفضل حالياً. تتيح لك هذه المواقع العثور على مقاعد لمباريات نفدت تذاكرها، مع ضمان حماية المشتري، ولكن بأسعار تخضع لآليات العرض والطلب.

أين تشتري تذاكر فرنسا في كأس العالم 2026؟

المكان الرسمي هو بوابة تذاكر FIFA، ولكن للحصول على خيارات أوسع وتأمين مقاعد في مباريات القمة مثل مباراة فرنسا ضد السنغال، يفضل المشجعون استخدام StubHub لسهولة الوصول إلى التذاكر التي يعيد المشجعون الآخرون بيعها.

تذاكر فرنسا في كأس العالم 2026: كم تكلفتها؟

شهدت أسعار التذاكر تحديثات جديدة في أبريل 2026، حيث أضاف FIFA فئات سعرية ممتازة جديدة (Front Category). إليك النطاق الحالي للأسعار:

المرحلة نطاق سعر التذكرة (بالدولار) دور المجموعات (فرنسا) 75 - 2,735 دولار دور الـ 32 105 - 905 دولار دور الـ 16 170 - 1,200 دولار ربع النهائي 275 - 1,950 دولار نصف النهائي 420 - 3,500 دولار النهائي (يوليو 19) 2,030 - 10,990 دولار

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات فرنسا

إذا كنت تبحث عن تجربة فاخرة، تتوفر حزم الضيافة التي تشمل الدخول إلى الأجنحة الخاصة والمطاعم العالمية. في أبريل 2026، الأسعار تبدأ كالتالي:

تذكرة مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار وتصل إلى مبالغ أعلى للأجنحة الخاصة (Suites) التي قد تبدأ من 69,300 دولار لمباراة فرنسا ضد العراق.

تبدأ من 1,400 دولار وتصل إلى مبالغ أعلى للأجنحة الخاصة (Suites) التي قد تبدأ من 69,300 دولار لمباراة فرنسا ضد العراق. باقة اتبع فريقي (Follow My Team): تضمن لك مقاعد في جميع مباريات فرنسا الثلاث في دور المجموعات، وتبدأ من 6,750 دولار.

ملاعب مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

ستخوض فرنسا مبارياتها في ثلاثة من أكبر وأحدث الملاعب في الولايات المتحدة: