Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
احجز تذاكر مبارايات ربع نهائي كأس العالم 2026
كيفية الحصول على تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026: الملاعب والأسعار وكافة التفاصيل

كل ما تحتاجه لتكون جزءاً من الملحمة الكروية المرتقبة في دور الثمانية من المونديال الأضخم تاريخياً.

 نحن على موعد مع فصول جديدة من الإثارة التي تحبس الأنفاس في دور الثمانية من كأس العالم FIFA 2026 في أمريكا الشمالية. هذا الدور تحديداً دائماً ما يمنحنا المواجهات الأقوى والمباريات التي تخلد في الذاكرة، حيث تصطدم طموحات العمالقة في طريقهم نحو المجد.

ستقام المباريات الأربع الكبرى التي تفتتح مراحل الحسم النهائية في الفترة ما بين 9 و11 يوليو، وتتوزع على مدن أيقونية هي: بوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، وكانساس سيتي.

التذاكر متاحة الآن لجميع مواجهات هذا الدور، لذا لا تتردد! من الذكاء تأمين مقعدك منذ هذه اللحظة قبل أن يبدأ التهافت الجماهيري الكبير وتنفد المقاعد بالكامل.

في GOAL، استعرضنا لك كافة التفاصيل الحيوية التي تحتاجها لحجز تذاكر ربع نهائي مونديال 2026، بما في ذلك التكاليف وكيفية ضمان مكانك في واحدة من أبرز المناسبات الرياضية في العالم.

متى تقام مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
الخميس، 9 يوليوسيحدد لاحقاًملعب جيلت (بوسطن)اشتري التذاكر
الجمعة، 10 يوليوسيحدد لاحقاًملعب صوفي (لوس أنجلوس)اشتري التذاكر
السبت، 11 يوليوسيحدد لاحقاًملعب هارد روك (ميامي)اشتري التذاكر
السبت، 11 يوليوسيحدد لاحقاًملعب أروهيد (كانساس سيتي)اشتري التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

تتاح لعشاق الساحرة المستديرة عدة فرص لشراء التذاكر عبر بوابة الفيفا الرسمية من الآن وحتى الصيف المقبل. وتختلف مراحل البيع كالتالي:

مراحل البيع المبكرة (القرعة المسبقة)

شهدت الشهور الماضية مراحل القرعة الخاصة بحاملي بطاقات "فيزا" والقرعة المبكرة، والتي اعتمدت على نظام التقديم ثم الاختيار العشوائي للمتقدمين.

مرحلة البيع بعد القرعة النهائية

بعد إجراء قرعة نهائيات كأس العالم في 5 ديسمبر، ستبدأ مرحلة جديدة من المبيعات تتيح للجماهير تقديم طلبات إضافية بناءً على مسار منتخباتهم المفضلة.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتم طرح المقاعد المتبقية بنظام "الأولوية لمن يسبق". ولكن احذر، فمن المتوقع أن تنفد هذه التذاكر في غضون دقائق معدودة.

وإذا لم يحالفك الحظ في الحصول على تذكرة عبر البوابة الرسمية، يمكنك اللجوء إلى الأسواق الثانوية الموثوقة مثل StubHub، حيث تتوفر منصة لإعادة بيع التذاكر بين المشجعين بأسعار متغيرة حسب العرض والطلب.

ماذا ننتظر من ربع نهائي مونديال 2026؟

بالنظر إلى نسخة قطر 2022، رأينا كيف ودع عمالقة مثل البرازيل والبرتغال البطولة بصدمة كبرى أمام كرواتيا والمغرب. كما شهدنا "معركة لوسيل" التاريخية بين الأرجنتين وهولندا. ربع النهائي هو الوقت الذي تظهر فيه الشخصية الحقيقية للأبطال.

مع مشاركة قوى عظمى مثل فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، والبرازيل، بالإضافة إلى طموح أصحاب الأرض (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، ستكون المنافسة شرسة للغاية. كأس العالم 1994 في أمريكا كانت الأنجح جماهيرياً، ونسخة 2026 تعد بأن تكون أضخم وأكثر إبهاراً. لا تفوت فرصة أن تكون جزءاً من هذا الحدث الذي لا يتكرر.

أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

تعتمد الأسعار على فئة المقعد المتوفرة:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الأدوار السفلية للملعب.
  • الفئة 2 و3: تتوزع بين الطوابق العلوية والسفلية بأسعار متوسطة.
  • الفئة 4: الأكثر اقتصادية وتناسب الميزانيات المحدودة.

  • عبر المواقع الثانوية مثل StubHub، يمكن العثور على تذاكر تبدأ من 658 دولاراً فصاعداً حسب الطلب.

الملعب (المدينة)نطاق الأسعار التقريبي
ملعب صوفي (لوس أنجلوس)410$ - 1690$
ملعب هارد روك (ميامي)295$ - 1690$
ملعب جيلت (بوسطن)275$ - 1125$
ملعب أروهيد (كانساس سيتي)275$ - 1125$

ملاعب ربع النهائي وسعتها الجماهيرية

  • ملعب صوفي (لوس أنجلوس): 69,650 متفرج.
  • ملعب أروهيد (كانساس سيتي): 67,513 متفرج.
  • ملعب هارد روك (ميامي): 64,091 متفرج.
  • ملعب جيلت (بوسطن): 63,815 متفرج.

أسئلة الأكثر شيوعًا

تتاح للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر بوابة التذاكر على موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى الصيف المقبل. وتختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية وتسجيل حساب جديد. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع/التبادل هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذه المنصة في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر الموقع: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية (مثل StubHub).

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال البطولة. لن يكون هناك بيع تذاكر عبر المكاتب أو النوافذ المباشرة؛ حيث تظل بوابة FIFA.com/tickets هي القناة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

ستقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) يوم الجمعة، 5 ديسمبر، في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

نظام القرعة:

سيتم تقسيم المنتخبات الـ 48 المشاركة إلى أربعة أوعية (Pots)، يضم كل منها 12 فريقاً.

يضم الوعاء الأول الدول الثلاث المستضيفة، بالإضافة إلى أفضل تسعة منتخبات في تصنيف FIFA العالمي (باستثناء المضيفين).

تضم الأوعية 2 و3 و4 بقية المنتخبات وفقاً لتصنيفها العالمي.

سيتم تشكيل المجموعات الـ 12 عشوائياً باختيار فريق واحد من كل وعاء.

القيد الجغرافي: لا يمكن وضع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء فرق الاتحاد الأوروبي (UEFA)، حيث يمكن تواجد فريقين كحد أقصى في نفس المجموعة.

توزيع المضيفين:

تم تخصيص المجموعات للدول الثلاث المستضيفة مسبقاً لأغراض الجدولة:

المكسيك: وُضعت في المجموعة (A) وستخوض المباراة الافتتاحية للبطولة في 11 يونيو.

كندا والولايات المتحدة: وُضعتا في المجموعتين (B) و(D) على التوالي، وستخوضان المباراتين الثالثة والرابعة من البطولة في 12 يونيو.

