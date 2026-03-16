ستقام المباريات الأربع الكبرى التي تفتتح مراحل الحسم النهائية في الفترة ما بين 9 و11 يوليو، وتتوزع على مدن أيقونية هي: بوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، وكانساس سيتي.

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026 تتاح لعشاق الساحرة المستديرة عدة فرص لشراء التذاكر عبر بوابة الفيفا الرسمية من الآن وحتى الصيف المقبل. وتختلف مراحل البيع كالتالي: مراحل البيع المبكرة (القرعة المسبقة) شهدت الشهور الماضية مراحل القرعة الخاصة بحاملي بطاقات "فيزا" والقرعة المبكرة، والتي اعتمدت على نظام التقديم ثم الاختيار العشوائي للمتقدمين. مرحلة البيع بعد القرعة النهائية بعد إجراء قرعة نهائيات كأس العالم في 5 ديسمبر، ستبدأ مرحلة جديدة من المبيعات تتيح للجماهير تقديم طلبات إضافية بناءً على مسار منتخباتهم المفضلة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتم طرح المقاعد المتبقية بنظام "الأولوية لمن يسبق". ولكن احذر، فمن المتوقع أن تنفد هذه التذاكر في غضون دقائق معدودة. وإذا لم يحالفك الحظ في الحصول على تذكرة عبر البوابة الرسمية، يمكنك اللجوء إلى الأسواق الثانوية الموثوقة مثل StubHub، حيث تتوفر منصة لإعادة بيع التذاكر بين المشجعين بأسعار متغيرة حسب العرض والطلب.

ماذا ننتظر من ربع نهائي مونديال 2026؟ بالنظر إلى نسخة قطر 2022، رأينا كيف ودع عمالقة مثل البرازيل والبرتغال البطولة بصدمة كبرى أمام كرواتيا والمغرب. كما شهدنا "معركة لوسيل" التاريخية بين الأرجنتين وهولندا. ربع النهائي هو الوقت الذي تظهر فيه الشخصية الحقيقية للأبطال. مع مشاركة قوى عظمى مثل فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، والبرازيل، بالإضافة إلى طموح أصحاب الأرض (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، ستكون المنافسة شرسة للغاية. كأس العالم 1994 في أمريكا كانت الأنجح جماهيرياً، ونسخة 2026 تعد بأن تكون أضخم وأكثر إبهاراً.

أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

تعتمد الأسعار على فئة المقعد المتوفرة:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الأدوار السفلية للملعب.

الأغلى ثمناً، وتقع في الأدوار السفلية للملعب. الفئة 2 و3: تتوزع بين الطوابق العلوية والسفلية بأسعار متوسطة.

تتوزع بين الطوابق العلوية والسفلية بأسعار متوسطة. الفئة 4: الأكثر اقتصادية وتناسب الميزانيات المحدودة.

الأكثر اقتصادية وتناسب الميزانيات المحدودة. عبر المواقع الثانوية مثل StubHub، يمكن العثور على تذاكر تبدأ من 658 دولاراً فصاعداً حسب الطلب.