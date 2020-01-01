تدعيمات سيتي وثورة تشيلسي .. هل يخرج ليفربول من المنافسة على الدوري الإنجليزي؟

مؤشرات غير إيجابية لحظوظ ليفربول في الموسم الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، وسط العديد من التوقعات حول الفريق البطل، هل يصعد ليفربول إلى منصة التتويج مجدداً؟ أم يعود لها مانشستر سيتي؟ وكذلك لا يمكن استبعاد تشيلسي بكل صفقاته.

الأمور لا تسير كما تتمناها جماهير الريدز حتى الآن في سوق الانتقالات، صفقة وحيدة بضم الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس الذي جاء كبديل لأندي روبرتسون اللاعب الأساسي في الناحية اليسرى.

النادي الإنجليزي فشل في التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر، ومهمته تبدو صعبة لتوفير 30 مليون يورو لضم تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ، فهل يدفع يورجن كلوب الثمن؟

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صحوة سيتي

مانشستر سيتي تعرض لحالة كبيرة من الإحباط مع نهاية الموسم الماضي، بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتوديع دوري أبطال أوروبا على يد ليون في دور الثمانية.

الأمر الذي جعل جوارديولا يؤمن جيداً بحاجة الفريق للمزيد من التدعيمات، بسبب المشاكل التي مر بها على مدار الموسم خاصة في خط الدفاع.

بيب يقوم حالياً بثورة واضحة في صفوف فريقه، حيث تعاقد مع الهولندي ناثان أكي من بورنموث، وفيران توريس لاعب فالنسيا، والصفقة القادمة كاليدو كوليبالي من نابولي.

قدوم كوليبالي ليلعب بجوار لابورت، سيحل تماماً الأزمة الدفاعية في مانشستر سيتي، ويجعل الفريق أكثر تكاملاً من الموسم الماضي، الذي اهتز فيه مستوى الفريق.

المدرب الإسباني يحاول كذلك التعاقد مع حسام عوار لاعب ليون الفرنسي، ويستهدف ليونيل ميسي في حالة رحيله عن برشلونة، وهي الصفقة التي لو تمت ستقلب الموازين تماماً لصالح سيتي.

الطفرة التي يحاول الفريق الإنجليزي القيام بها، تهدد ليفربول كثيراً، نظراً للهبوط الواضح في مستوى الريدز مع نهاية الموسم الماضي، وقلة نشاطه في سوق الانتقالات لتوفير المزيد من العناصر والحلول.

خطر تشيلسي

طفرة أخرى يطمح فرانك لامبارد في تحقيقها مع البلوز، بسلسلة قوية من التعاقدات، بل أمامه المزيد للقيام به في سوق الانتقالات الحالي.

تشيلسي تعاقد مع بن تشيلويل، تياجو سيلفا، مالانج سار في خط الدفاع، بالإضافة لتيمو فيرنر وحكيم زياش، وفي انتظار الألماني كاي هافيرتس.

صفقات البلوز تضعه بكل تأكيد ضمن أقوى المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي، وربما نراه هو المنافس الأشرس لسيتي على اللقب لو لم تتدخل إدارة ليفربول.

الفريق حقق ما أراد الموسم الماضي بالتواجد ضمن الأربعة الكبار، والنشاط الحالي، يؤكد أن الهدف القادم هو الدوري، لذلك على ليفربول الحذر.

ماذا يحتاج ليفربول؟

ربما يمتلك الريدز المدافع الأفضل في العالم وهو الهولندي فيرجيل فان دايك، وبجواره أندي روبرتسون وألكسندر أرنولد، ولكن يحتاج الفريق لمدافع آخر من طراز عالمي ليكمل الرباعية في الخط الخلفي.

لو اكتفى كلوب بجويل ماتيب وجو جوميز، سيصبح دفاع فريقه أقل من سيتي، مما يعطي بيب جوارديولا أفضلية كبيرة، لو جاء كوليبالي وصنع الفارق المطلوب.

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خط الوسط كذلك يحتاج المزيد من الإبداع الذي يمتلكه سيتي في كيفين دي بروينه وبرناردو سيلفا، وهو ما يعطي صفقة تياجو ألكانتارا أهمية كبيرة.

وأما بالنسبة للهجوم، فهناك محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، ولكن ماذا عن البدائل؟ الفريق يحتاج لعنصر هجومي آخر ليتمكن من المواصلة على مدار الموسم.

الكرة الآن في ملعب إدارة ليفربول، لو لم تنجح في تلبية هذه المطالب، ربما يخرج الفريق من الموسم بلا ألقاب مرة أخرى، ويعود لمعاناة الماضي، إلا إذا قام كلوب بالسحر الخاص به ونجح في جلب المزيد من البطولات رغم قلة الإمكانيات.