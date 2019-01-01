النصر يجري تدريباته في جبل علي استعدادًا للعدالة

النصر يستعد للمواجهة القادمة أمام العدالة بالدوري، والمقرر لها 5 ديسمبر المقبل.

أجرى فريق نادي النصر السعودي، تدريباته اليوم الأربعاء، خلال المعسكر المقام حاليًا في مدينة جبل علي بالإمارات العربية المتحدة.

النصر يجري معسكرًا تدريبيًا خلال الوقت الحالي، في ظل فترة التوقف التي يشهدها الدوري السعودي حاليًا، لمشاركة المنتخب السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

تدريبات النصر بدأت بتمارين لياقية متنوعة، حيث قام البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأصفر، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاضوا تدريبات متنوعة.

وتم تقسيم لاعبي النصر إلى 3 مجموعات، تلعب كل مجموعتين مناورة على منتصف الملعب، حيث يتم تبديل الأدوار بينهم.

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وشهدت عيادة النصر تواجد 5 لاعبين وهم "عبد الله مادو، عبد الرحمن العبيد، عبد العزيز الجبرين، حمد آل منصور، عبد الله الخيبري".

ويسعى النصر للاستعداد بشكل جيد، للعودة إلى منافسات الدوري، بعد التعثر في المباراة الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين.

النصر تلقى خسارة من الوحدة بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما الأحد الماضي، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.