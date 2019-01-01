تدريبات النصر تنتعش بعودة الدوليين قبل مواجهة الرائد

النصر يستعد لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتعشت قائمة النصر السعودي قبل مواجهة الرائد، باللاعبين الدوليين بعد انتهاء فترة استدعائهم لمنتخبات بلادهم في التوقف الدولي الأخير.

ويواجه النصر نظيره الرائد، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب " مدينة الملك عبدالله الرياضية".

وشارك كلًا من عبدالله مادو وعبدالله الخيبري ويحيى الشهري وفراس البريكان وعبدالرحمن الدوسري اللاعبين الدوليين في مران النصر.

ويعود المغربي نور الدين إمرابط لتدريبات النصر من غدًا الخميس، بعد عودته من المغرب عقب مشاركته في معسكر أسوط الأطلس.

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وواصل أحمد موسى برنامجه التأهيلي استعدادًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة، وأيضًا عبدالفتاح آدم الذي يعاني من إصابة.

وركز البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، على بعض الجمل التكتيكية، من أجل تطبيقها في المباريات المقبلة من الدوري السعودي.