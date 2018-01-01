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تدريبات الزمالك - جروس يجتمع بلاعبيه وتدريبات تأهيلية لأيمن حفني

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الزمالك يستعد للقطن التشادي بالكونفدرالية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق تدريبات الفريق الأبيض اليوم، حيث تحدث معهم على أهمية لقاء القطن التشادي.

الزمالك سيستضيف القطن التشادي مساء يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جروس طلب من لاعبيه، ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، لتجنب مفاجآت مباراة العودة.

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تدريبات الزمالك شهدت خوض أيمن حفني تدريبات تأهيلية، بعد شعوره بالإجهاد، في حين أدى يوسف أوباما تدريبات تأهيلية بسبب الشعور بآلام في الظهر.

وغاب الكونغولي كابونجو كاسونجو من التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث خضع لآشعة على قدمه في الساعات الماضية.

ويعاني كاسونجو من آلام في العضلة الخلفية، الأمر الذي تطلب قيامه بعمل آشعة على العضلة، للاطمئنان عليها ومعرفة طبيعة الإصابة.

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