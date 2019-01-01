تدريبات الأهلي - إصابة أزارو وعودة إبراهيم وكهربا لأول مرة في الجماعية

أزارو تعرض لإصابة خفيفة ولكنه جاهز لمواجهة بلاتنيوم.

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، إصابة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، وذلك خلال الاستعداد لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي.

الأهلي سيواجه بلاتنيوم مساء يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن أزارو تعرض لكدمة قوية في القدم، بعد التحام قوي مع محمد عبد المنعم، مدافع فريق الشباب.

وخرج أزارو من التدريبات، من أجل الخضوع لفحص طبي، واستكمل بعدها المران بشكل طبيعي، دون أي تدخل طبي.

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وعاد ياسر إبراهيم لتدريبات الأهلي الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، بإجهاد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي.

ولأول مرة، شارك محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، في التدريبات الجماعية، بعد التأهيل البدني خلال الفترة الماضية.

كهربا خضع لتدريبات انفرادية خلال الأيام الماضية، وفقًا للبرنامج الذي حدده له المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي.