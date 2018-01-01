تدريبات الأهلي - عودة علي معلول وساليف كوليبالي

الأهلي يخوض تدريباته استعدادًا لفريق جيما الإثيوبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أدى فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيستضيف فريق جيما الإثيوبي، مساء يوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات البطولة الإفريقية.

تدريبات الأهلي شهدت مشاركة التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، خلال التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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معلول تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اللاعب التونسي يشارك مع الأهلي بشكل تدريجي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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المدافع المالي ساليف كوليبالي، شارك هو الآخر في تدريبات الأهلي، بعد التخلص من الإصابة في كاحل القدم، والتي تعرض لها يوم الجمعة الماضي.

المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، خاض تدريبات تأهيلية، من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

الأهلي سيدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء في الأسكندرية، استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا.