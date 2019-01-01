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الدوري المصري الممتاز

تدريبات الأهلي - عمرو جمال يتعرض لإصابة قوية

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اشتباه في إصابة بتمزق في العضلة الأمامية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، تعرض عمرو جمال مهاجم الفريق للإصابة، بالمران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، بالجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عمرو جمال يعاني من إصابة قوية في العضلة الأمامية، الأمر الذي جعله يغادر المران.

وتوجه رفقة عمرو جمال، خالد محمود طبيب الأهلي، من أجل الخضوع لفحص طبي دقيق، وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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ولم تشهد قائمة الأهلي لمواجهة إنبي أمس الثلاثاء تواجد عمرو جمال، بعد أن تم قيده محليًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الأهلي حقق الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الثالث عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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