تدرب فجرًا .. صلاح يواصل ليلته المميزة في ليفربول

محمد صلاح يواصل التأكيد على التزامه.

"الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات" هذا ما يثبته النجم المصري محمد ليفربول بتأكيد التزامه التام مع نادي ليفربول الإنجليزي.

صلاح كان أحد الأسباب التي قادت ليفربول لتحقيق فوز درامي على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول أنهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 2-1، وأضاع خلاله الدولي المصري ركلة جزاء، كادت تجعل فريقه يتقدم في النتيجة 2-0.

لكن صلاح تمكن من تعديل النتيجة بعد ثلاثة دقائق من بداية الشوط الثاني، وتمكن جوردان هندرسون الهدف الثالث من تسديدة رائعة.

ماذا فعل صلاح بعد فوز ليفربول على ميلان؟

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، كشفت أن محمد صلاح لم يستغرق وقتًا طويلًا ليبدأ في الاستعداد للمباراة المقبلة، رغم أنه قضى ليلة أوروبية لا تُنسى في ملعب "أنفيلد".

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي عبر خاصية "القصص المصورة" وهو يسبح في الساعة الثالثة صباح يوم الخميس، مصحوبة بابتسامته المميزة.

ويُعرف عن صلاح بأنه صارم في نظامه الغذائي ونظامه التدريبي حيث يتطلع إلى البقاء في أفضل حالة من أجل ناديه ومنتخب مصر، وكان هذا مجرد مثال آخر على التزامه.

ماذا حقق صلاح بهدفه في مرمى ميلان؟

ورغم حرمانه من تسجيل ثنائية في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعد تصدى مذهل من الفرنسي مايك مينيان حارس ميلان لركلة الجزاء التي نفذها صلاح في الدقيقة 14، إلا أن الهدف جعل الدولي المصري يحقق عدة أرقام قياسية.

صلاح عادل رقم أسطورة ليفربول إيان راش في تسجيل 14 هدفًا لصالح "الريدز" على ملعب "أنفيلد" في البطولات الأوروبية.

وتساوى صلاح مع ستفين جيرارد بتسجيل 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد".

فيما يبتعد صلاح بفارق 10 أهداف أوروبية عن سجل جيرارد الإجمالي في كل البطولات على ملعب ليفربول.

💯 games

7⃣2⃣ goals



Mo Salah’s Anfield record at the Reds is incredible 🔥 pic.twitter.com/8Wi0FhGh7P — Liverpool FC (@LFC) September 15, 2021

ماذا قدم صلاح منذ بداية موسم 2021-2022؟

من جديد، يثبت محمد صلاح أنه قائد ليفربول وأفضل هداف في الفريق منذ وصوله إليه قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.

ومنذ بداية موسم 2021-2022، تمكن صلاح من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين آخرين في أول خمس مباريات خاضها الفريق في كافة المسابقات.

صلاح كان هداف ليفربول في المواسم الأربعة الأخيرة في جميع المسابقات، ويبدو أن الدولي المصري في طريقه لتحقيق نفس الأمر خلال الموسم الحالي.

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