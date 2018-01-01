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تخوف في برشلونة من عودة نيمار!

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برشلونة يفضل عودة اللاعب وكذلك رغبة اللاعب هي العودة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يفضل البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، العودة لبرشلونة الإسباني مرة أخرى،  بعد موسم ونصف في فرنسا.

ويفضل برشلونة عودة أغلى لاعب في العالم لصفوفه مرة أخرى بعد رحيله مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي للعملاق الفرنسي.

ويمتلك نيمار شرطاً جزائياً في تعاقده بالرحيل مقابل 160 مليون يورو في صيف 2020، فلا يوجد شرط جزائي لرحيله في الصيف المقبل، وهو ما يصعب من عودته لكتالونيا مرة أخرى.

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وعلى الناحية الأخرى تطفو مشاكل الفرنسي الشاب، عثمان ديميلبي الذي يتأخر عن تدريبات الفريق ويتذبذب مستواه بين الحين والآخر.

وقد يفضل باريس سان جيرمان ضم الفرنسي الشاب، من أجل الاعتماد على اللاعبين الفرنسيين، رغم تسجيل لاعب بوروسيا دورتموند السابق 10 أهداف الموسم الحالي.

ويتسم موقف برشلونة بالثبات تجاه صفقة نيمار، خاصة مع خسارتهم المعركة أمام باريس سان جيرمان في الاحتفاظ باللاعب، خاصة مع علاقة نيمار القوية مع زملائه حتى بعد الرحيل وزيارته لهم في مقر التدريبات.

قانونيًا فأن برشلونة لازال يعمل على الحالات التي يمكن أن تعرض النادي في خطر خال ضم نيمار مرة أخرى، بعدما تسبب في بعض المشاكل عقب الانتقال من سانتوس البرازيلي سابقًا.

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