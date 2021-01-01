"تخلص من رونالدو" .. أليجري يطالب يوفنتوس برحيل كريستيانو!

ماسيميليانو أليجري المدير الفني الأسبق لنادي يوفنتوس يطلب من أندريا أنييلي التخلص من كريستيانو رونالدو.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس متمثلًا في رئيسه أندريا أنييلي قد تلقى نصيحة من المدرب الأسبق للفريق ماسيميليانو أليجري حول مستقبل كريستيانو رونالدو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو ريبابليكا"، والتي أكدت أن أليجري يرى أن مستقبل الفريق في وجود رونالدو لن يكون جيدًا.

وكان أليجري قد شاهد مباراة ديربي تورينو الذي لعبه يوفنتوس في الثالث من أبريل بجوار أنييلي من مكتب الأخير.

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وقال أليجري بصفة ودية لأنييلي مؤكدًا على مزايا رحيل النجم البرتغالي: "تخلص من رونالدو، هو يعيق تطور الفريق والنادي".

وأوضحت تقارير صحفية سابقة أن نادي يوفنتوس سيجلس مع رونالدو في الصيف المقبل من أجل مناقشة مستقبله مع الفريق.

وتظهر مشكلة يوفنتوس الأساسية في التخلص من رونالدو بحسب ما ذكرت الصحيفة في غياب العروض المناسبة.

وينتهي تعاقد اللاعب البرتغالي مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع الرحيل مجانًا في صيف 2022.