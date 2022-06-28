تخفيض للراتب ونية للرحيل.. شتيجن لا يعرف مصيره في برشلونة!

معاملة غريبة من قبل إدارة برشلونة للحارس الألماني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى بعض المسؤولين في فريق برشلونة للتخلص من حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن.

وكان جدار برلين قد عانى الموسم الماضي من انخفاض واضح في مستواه، جعل استمراره في البلوجرانا محل شك.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن برشلونة يرغب أيضًا في تخفيض راتب اللاعب خلال الفترة المقبلة.

حيث أن شتيجن كان قد طالب في عام 2020 أن يمتلك أعلى عقد لحارس مرمى في العالم، وبعد العديد من المفاوضات مع برشلونة وصل الطرفين إلى اتفاق.

وبعد الأزمات المالية التي يمر بها البلوجرانا، طالبت الإدارة حارسها الألماني بتخفيض راتبه لكي يسجل النادي الصفقات الجديدة، وهو ما وافق عليه.

لكن يبدو أن هذا الطلب في طريقه للتكرار، حيث أوضح التقرير أن هناك نية لمطالبة شتيجن بتخفيض راتبه مرة أخرى.

كما أشار أيضًا إلى وجود اتجاه لدى بعض الأعضاء للتخلص من الحارس نفسه، لكنهم لا يمتلكون الأغلبية، خاصةً وأن عقد العملاق الألماني ينتهي بحلول صيف عام 2025.

كما أن تشافي قد أوضح مرارًا وتكرارًا أنه بحاجة للحارس الألماني، فيما سينضم إليه الموسم المقبل زميله إيناكي بينيا الذي كان معارًا إلى فريق جلطة سراي التركي.

جدير بالذكر أن الموسم الماضي لشتيجن كان الأقل له مع برشلونة، حيث تصدى للكرة في 76 مرة، ويمتلك متوسط عدد تصديات 2.17، وهو من بين الأسوأ في بطولة الدوري الإسباني بأكملها.

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