تخطى رونالدو وبات الأعلى في التاريخ.. مبيعات قميص ديبالا تصنع الحدث!

صفقة باولو ديبالا تواصل إشعال الأجواء في إيطاليا

لم يصل باولو ديبالا إلى روما بشكل اعتيادي، لقد أتى برقم قياسي جديد يلائم التأثير الذي أحدثته صفقته في الميركاتو.

مشجعو الجيالوروسي يعرفون جيدًا أن صفقة انضمام الأرجنتيني إلى فريق العاصمة، لابد أن يستقبل بشكل حافل، وعليه عبروا عن ذلك بمبيعات تاريخية لقميص ديبالا رقم 21.

وفقًا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سجلت مبيعات قمصانه رقمًا قياسيًا في تاريخ روما كأكثر اللاعبين تحقيقًا للمبيعات بعد إعلان انضمامه إلى الفريق.

ليس هذا فقط، بل إن هذه المبيعات تفوقت على مستوى الدوري الإيطالي برمته في الصفقات من هذا النوع، لقد كسرت مبيعات قميص ديبالا مبيعات قميص كريستيانو رونالدو في إيطاليا حينما انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018.

أرقام كبيرة حققها قميص ديبالا، الأرجنتيني الذي يراهن عليه جوزيه مورينيو لصنع الإضافة في روما الموسم المقبل، لكن المنتظر هو تحقيق أرقام كبيرة على أرضية الميدان، هذا ما يهم جماهير الجيالوروسي بحق.

يذكر أن ديبالا كان قد أعلن حصوله على الرقم 21 ورفضه الرقم 10 لأنه "يريد أن يثبت أحقيته بهذا الرقم" الذي حمله أساطير من حجم فرانشيسو توتي.