تحول مفاجئ في مستقبل سولشار مع مانشستر يونايتد

تضارب غير مسبوق في الأنباء حول مستقبل سولشار مع الشياطين الحمر

على النقيض من الأنباء التي كانت تراهن على إقالة المدرب أوليه جونار سولشار من مانشستر يونايتد في المستقبل القريب، أشار بعض المصادر الصحافية التي تحظى بمصداقية لا بأس به، إلى أن مستقبل المدرب النرويجي مع الشياطين الحمر "في أمان".

وعادت الشكوك لتحاصر مستقبل ذو الوجه الطفولي، لا سيما بعد عودة النتائج والعروض المخيبة لآمال المشجعين، والتي كان آخرها السقوط أمام أستانا في اليوربا ليج، وبعدها التعادل مع أستون فيلا بهدفين للكل في الجولة الرابعة عشر للبريميرليج.

ومهدت هذه النتائج لفتح باب التكهنات حول مستقبل سولشار، مع ربط مستقبل أسماء أخرى بالمنصب الأهم في "مسرح الأحلام"، في مقدمتهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد انفصاله عن توتنهام الأسبوع قبل الماضي.

لكن صباح اليوم الإثنين، أكد الصحفي دانييل تايلور، في تقريره لشبكة "ذا أتلتيك"، أن غرفة صناعة القرار داخل "مسرح الأحلام" لا ترغب في التخلص من المدرب، رغم الضغط الجماهيري الكبير لإقالته في أسرع وقت ممكن.

وقال المصدر "مانشستر يونايتد ليست لديه نية لإقالة سولشار حتى لو كان بوتشيتينو متاحًا في الوقت الراهن".

وأوضح كذلك أن أصحاب القرار استقروا على تجديد الثقة في المدرب النرويجي، لعدم وجود جدوى للتكهن أو التفكير في مستقبله، وذلك في المستقبل القريب.

وجاءت هذه الأنباء، لتنسف صحة ما تردد عن إمكانية إعلان إقالة مدرب اليونايتد الحالي، إذا فشل في تخطي جوزيه مورينيو وفريقه توتنهام في سهرة بعد غد الأربعاء.