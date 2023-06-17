تحول في القرار!.. برشلونة يحسم مستقبل قاهر ريال مدريد

أين يلعب هذا النجم في الموسم المقبل؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن مستقبل لاعب برشلونة فرانك كيسيه قد يتغيير خلال الساعات القادمة.

وكان برشلونة قد قرر بيع كيسيه هذا الصيف، لكن من الواضح أنهم لن يطلقوا سراحه إلا بمبلغ مالي ضخم.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" هناك أندية مهتمة بضم نجم برشلونة مثل إنتر ميلان لكن النادي الإسباني لن يتخلى عن كيسيه إذا لم يتم الوصول إلى الرقم المطلوب وهو 35 مليون يورو، وغير ذلك سيتم الاحتفاظ به.

وحلل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة وضع الفريق بالفترة المقبلة ووافق على مغادرة أنسو فاتي وفيران توريس وفرانك كيسيه.

وأكدت الصحيفة أن بسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة والحاجة إلى تخفيض الرواتب يجب رحيل بعض اللاعبين أو دمجهم، لكن الاستراتيجية في حالة كيسيه لن يتم تنفيذها إلا إذا كان الرقم المطلوب إدخاله مهمًا وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

وتعلم إدارة برشلونة أنه لا يمكن أن يتم بيع اللاعبين بسعر قليل وأنه من الأفضل الاحتفاظ بهم بدلاً من رحيل لن يساعد في تسجيل لاعبين جدد وفي الوقت الحالي لا يرغب فاتي و فيران توريس في الرحيل وهناك تعقيدات ولكن مع كيسيه الوضع مختلف.

وحفز وصول ديكو هذا التغيير في الرأي ويعتبر كيسيه مصدر قوة للنادي وملف شخصي مختلف عن لاعبي خط الوسط في الفريق وبيعه بأقل من المتوقع يعني أن النادي سيكون لديه مساحة صغيرة جدًا لجلب لاعب أفضل منه.